Elinkautista istuva ruandalaispappi Francois Bazaramba ei pääse ehdonalaiseen vapauteen, Helsingin hovioikeus päätti perjantaina.

Francois Bazaramba on nykyään 70-vuotias. Hän osallistui ehdonalaista vapauttamista koskevaan käsittelyyn videoyhteyden välityksellä tammikuussa.­

70-vuotias Francois Bazaramba haki jo toistamiseen ehdonalaiseen vapauteen pääsyä. Hakemus hylättiin kuitenkin vuonna 2019 ja nyt viimeksi tänään perjantaina.

Helsingin hovioikeuden mukaan Bazaramban rikos oli niin vakava, että hänen on istuttava elinkautista keskimääräistä pidempi aika. Elinkautisvankien keskimääräinen vankeusaika on noin 14,5 vuotta. Bazaramba on ollut vankeudessa lähes 14 vuotta.

– Teon laatu ja Bazaramban suorittama rangaistusaika huomioon ottaen hovioikeus on katsonut, ettei häntä voida vielä täytäntöönpanon tässä vaiheessa vapauttaa ehdonalaiseen vapauteen, Helsingin hovioikeus totesi.

Rikosseuraamuslaitoskaan ei puoltanut Bazaramban hakemusta.

Miehelle suoritettiin myös riskiarvio. Sen perusteella ei ole ilmeistä vaaraa, että vapautuessaan hän syyllistyisi henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen. Hän on myös suorittanut vankeusrangaistuksensa moitteettomasti.

Bazaramba sai elinkautisen vankeustuomion joukkotuhonnasta.

Hän oli osallisena Ruandan kansanmurhaan, jossa hutut teurastivat satojatuhansia tutseja. Oikeuden mukaan Bazaramba itse tappoi useita ihmisiä ja antoi käskyn tappaa seitsemän. Rikos tapahtui vuonna 1994.

Baptistipastorina toiminut Bazaramba otettiin kiinni Porvoossa vuonna 2007.

Bazaramban rikoksia käsiteltiin aikoinaan Suomessa, sillä oli arvioitu, ettei Suomeen 2000-luvulla muuttanut pastori saisi Ruandassa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.