Ilmatieteen laitos varoittaa: perjantain ajokeli erittäin huono – näin meteorologi vertaa myräkkää tiistain kammokeliin

Erittäin huonoa ajokeliä ennustetaan etenkin Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen ja Kymenlaaksoon.

Ilmatieteen laitos varoittaa, että lumipyry tekee ajokelistä huonon jälleen perjantaina.

– Liikenteessä täytyy olla varovainen. Eteläisiin maakuntiin on luvassa erittäin huono ajokeli, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Juha Tuomala sanoo.

Tuomalan mukaan voimakas kaakkoistuuli aiheuttaa lumipyryn, jonka seurauksena näkyvyys tieliikenteessä heikkenee.

Tiistaina ajokeli oli erittäin huono, ja liikenteessä nähtiin suuria kolareita. Tuomalan mukaan aivan samanlaista kammokeliä ei todennäköisesti ole edessä.

– Tässä on se ero, että lämpötila on vähän korkeampi, se pyörii noin nollan tuntumassa. Lumi ei silloin pölise samalla tavalla. Tuuli on toki voimakas, hän pyörittelee.

Turunväylä tiistaina.­

Tuomalan mukaan sateiden painopiste on lähellä etelärannikkoa, Varsinais-Suomessa ja Satakunnan tienoilla. Esimerkiksi etelärannikon tuntumaan lunta on voinut tulla perjantaiyöhön mennessä 4–10 senttiä.

– Reippaat lumisateet ovat jo alkaneet illalla Ahvenanmaalla ja ovat nyt saapumassa. Aamuyöllä alkaa sataa Uudeltamaalta Vaasaan ulottuvalla vyöhykkeellä. Aamun aikana sadealue leviää koko maan eteläosaan ja ulottuu aina Oulun korkeudelle.

Tuomalan mukaan lunta sataa koko perjantaipäivän, ja sateet saattavat jatkua vielä seuraavana yönäkin.

Kevyempää lumisadetta on luvassa esimerkiksi Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Savoon ja Koilismaan suunnalle.