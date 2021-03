Junien maskipakko alkaa – nämä terveydelliset syyt voivat estää käytön

Astma

+ Astma on keuhkoputkien limakalvojen tulehduksellinen sairaus, jossa limanmuodostus on lisääntynyt, limakalvo on turvonnut ja värekarvatoiminta on heikentynyt.

+ Tähän liittyy keuhkoputkien supistelutaipumus.

+ Astmaa sairastaa 6–9 % väestöstä.

+ Lisäksi arviolta 5 %:lla on ajoittain astman kaltaisia oireita.

+ Astma voi alkaa missä iässä tahansa. Astmaa sairastavalla on yleensä perinnöllinen alttius sairauden syntyyn.

Lähde: Terveyskirjasto Duodecim