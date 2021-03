Valtionsyyttäjä Mika Appelsin yllättyi Kataja-päätöksestä – valittaa todennäköisesti hoviin

”Tämä oli aika vahvasti näytönarviointikysymys, mutta itse olin vähän toisella kannalla.”

Valtionsyyttäjä Mika Appelsin sanoo yllättyneensä Keski-Suomen käräjäoikeuden päätöksestä hylätä syytteet 41-vuotiasta miestä vastaan. Miestä syytettiin perussuomalaisten vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksestä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta.

– Tämä oli aika vahvasti näytönarviointikysymys, mutta itse olin vähän toisella kannalla, Appelsin sanoo.

– Ehkä tuomiossa on vähän lyhyesti käyty läpi se, miten johtopäätökset on tehty. Lopputulos on tietysti, jos ajatellaan niin pitkälle, että käräjäoikeus katsoi vähintään kahden henkilön olevan vapaalla edelleen.

Appelsin sanoi, että syyttäjä aikoo ilmoittaa ainakin tyytymättömyyden tuomiosta. Päätös valittamisesta täytyy tehdä 30 päivän sisällä.

– On hyvin todennäköistä, että syyttäjä yrittää hovioikeuteen tuosta vielä mennä.

Appelsin myöntää tapauksen olleen poikkeuksellinen ja tutkinnallisesti hyvin haasteellinen.

– Jälkiä jäi, mutta siitä huolimatta ei päästä paljon pidemmälle.

Appelsin uskoo, että totuus saadaan vielä joskus selville, vaikka on olemassa pelko jutun jäämisestä pimeäksi.

– Kyllä me vielä jossain vaiheessa tästä totuus saadaan selville, mutta se voi viedä vähän aikaa. Tämäntyyppisillä teoilla on yleensä aina tietäjiä. Joku tietää tästä teosta, ehkä useampikin. Kyllä se jossain vaiheessa alkaa aueta paremmin.