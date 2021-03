Näin toimii Johnson & Johnsonin koronarokote – kaksi merkittävää etua

Amerikkalaisyhtiön rokotteessa on merkittävä ero kilpailijoihin: sen vaikuttava aine on rakennettu eri tavalla.

Yhdysvalloissa Johnson & Johnsonin rokote on jo käytössä lääkeviranomaisten hätäkäyttöluvalla. Kuva New Yorkista 25. helmikuuta.­

Euroopan lääkevirasto EMA päätti torstaina suositella myyntiluvan myöntämistä yhdysvaltalaiselle Johnson & Johnsonin koronarokotteelle. Päätöksen myyntiluvasta tekee Euroopan unionin komissio.

Rokotteen kehitystyön on tehnyt lääkejätti Johnson & Johnsonin belgialainen tytäryhtiö Janssen-Cilag International yhdessä bostonilaisen sairaalan kanssa. Rokotetta pidetään merkittävänä uutena aseena taistelussa pandemiaa vastaan, sillä valmisteella on kaksi etua. Vain yksi annos riittää, ja rokote säilyy kolme kuukautta jääkaappilämpötilassa. Pakastettuna sitä voi säilyttää kaksi vuotta.

Rokote on jo käytössä Yhdysvalloissa ja Bahrainissa. Yhdysvalloissa se on saanut lääkeviranomaisilta väliaikaisen hätäkäyttöluvan yli 18-vuotiaille.

IS vastaa seuraavassa kysymyksiin rokotteesta.

Mikä se on?

Janssenin ja Johnson & Johnsonin koronarokote tunnetaan kauppanimellä Ad26.COV2.S. Rokote annostellaan pistoksena lihakseen.

Nimi paljastaa rokotteen toimintamekanismin: se käyttää tavallista nuhakuumetta aiheuttavaa adenovirus 26:ta niin sanottuna virusvektorina eli kuljettimena. Tämä virus vie elimistöön koronaviruksen piikkiproteiinin eli S-proteiinin rakennusohjeen, pienen, muokatun pätkän koronaviruksen geeniperimästä.

Kuljettimena käytettävä adenovirus on ihmiselle harmiton. Se ei kykene kopioitumaan elimistössä eikä siten aiheuta infektiota. Adenoviruksen kuljettama dna ei myöskään kykene monistumaan eikä kiinnittymään osaksi ihmisen dna:ta.

Miten se eroaa muista rokotteista?

Virusvektorirokotteita valmistavat Johnson & Johnsonin lisäksi muun muassa brittiläis-ruotsalainen AstraZeneca, venäläinen Gamaleja (Sputnik V) ja kiinalainen CanSino. Myös suomalainen nenäsumuterokote perustuu virusvektoriin.

Virusvektorin käyttö on vuosikymmeniä vanhaa ja koeteltua teknologiaa, jonka avulla on kehitetty muun muassa täsmälääkkeitä sekä rokotteita verenvuotokuume ebolaa ja zikavirusta vastaan.

Johnson & Johnsonin rokotteessa käytetty adenovirus 26 on peräisin ihmiseltä. AstraZenecan rokotteen kuljetin on rakennettu simpanssin adeno­viruksesta. Sputnik V -rokotteessa ensimmäisen annoksen kuljettimessa on eri adenovirusta kuin toisessa annoksessa.

Merkittävin ero on vaikuttavassa aineessa, jonka adenovirus vie elimistöön. Johnson & Johnsonin rokotteessa koronaviruksen piikkiproteiinin rakennusohje on kaksijuosteista dna:ta, kun kilpailijat käyttävät samaan tarkoitukseen yksijuosteista rna:ta.

Viruksen sisällä suojassa oleva dna ei ole rakenteeltaan yhtä haurasta kuin rna, mikä helpottaa rokotteen säilytystä.

Niin sanotuissa lähetti-rna-rokotteissa ei käytetä lainkaan viruskuljetinta. Niissä perimäaines rna on pakattu rasvapartikkeleiden sisään. Tällaisia rokotteita ovat muun muassa Pfizerin ja Modernan valmisteet.

Hoitaja valmistelee Johnson & Johnsonin rokotetta pistettäväksi Chicagossa 5. maaliskuuta. Valmiste antaa suojatehon yhdellä annoksella.­

Kuinka tehokasta se on?

Laajoissa kliinisissä kokeissa kävi ilmi, että Johnson & Johnsonin rokote antaa 72 prosentin suojatehon koronatautia vastaan kahden viikon kuluttua pistoksesta. Suoja taudin vakavalta tautimuodolta on 86-prosenttinen. Vaikka rokotettu henkilö saattaa siis saada taudin, rokote alentaa merkittävästi riskiä vakavalta taudilta ja kuolemalta.

Rokote näyttää tehoavan myös koronaviruksen eteläafrikkalaiseen muunnokseen. Sen suojateho kaikilta tautimuodoilta laski Etelä-Afrikassa tehdyissä kokeissa hieman, keskimäärin 64 prosenttiin. Valmisteen suoja vakavalta tautimuodolta oli Etelä-Afrikassa 82 prosenttia, Brasiliassa 87,6 prosenttia ja Yhdysvalloissa 86 prosenttia.

Pfizerin ja Modernan rokotteiden suojatehoksi on raportoitu noin 95 prosenttia. Näiden rokotteiden kliiniset kokeet on kuitenkin tehty kesällä ja syksyllä 2020, ennen koronavirusten uusien muunnosten yleistymistä.

Kuinka paljon sitä on tulossa?

Euroopan unionin komissio on solminut Johnson & Johnsonin kanssa sopimuksen 200 miljoonan rokoteannoksen toimituksista. Niistä 55 miljoonan pitäisi olla kesäkuun loppuun mennessä valmiina toimitettavaksi. Suomeen on tilattu 2,4 miljoonaa annosta Johnson & Johnsonin rokotetta.

Saksalainen europarlamentaarikko ja CDU-puolueensa terveysasiantuntija Peter Liese pitää rokotetta hyvin tehokkaana ja sen sivuvaikutuksia siedettävinä.

– Yksi ongelma siinä on: yhtiö ei ole ilmoittanut, että se pystyisi aloittamaan heti toimitukset EU-maihin, Liese kertoi ARD-televisioyhtiölle.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen odottaa, että toimitukset alkaisivat viimeistään huhtikuussa.

– Johnson & Johnson on vakuuttanut, ettei sen toimitusketjuissa ole pullonkauloja. On yhtiön asia pitää kiinni toimitussuunnitelmista. Tähän saakka Johnson & Johnson on osoittautunut luotettavaksi kumppaniksi kaikissa neuvotteluissa, von der Leyen sanoi ARD:n mukaan.