Nainen lähti hakemaan lisää lonkeroa Lidlistä kahden promillen humalassa – tilanne lähti täysin käsistä

Nainen kertoi juoneensa 5–6 lonkeroa nopeaan tahtiin.

Helsingin hovioikeus on koventanut noin 70-vuotiaan naisen rangaistusta törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Hänet oli tuomittu alun perin maksamaan 100 päiväsakkoa törttöilyistään.

Hovioikeuden mielestä rikokset eivät kuitenkaan olleet sovitettavissa pelkällä sakolla. Nainen tuomittiin 70 päivän ehdolliseen vankeuteen ja maksamaan lisäksi 30 päiväsakkoa. Naisen tuloilla yhden päiväsakon määrä on 66 euroa ja kokonaissumma 1 980 euroa.

Tuomion taustalla on humalainen juomanhakumatka helmikuulta 2020.

Eräänä sunnuntai-iltapäivänä nainen oli juonut itsensä kovaan humalaan ja päättänyt lähteä hakemaan autolla lisää lonkeroa Mäntsälän Lidlistä. Naisen mukaan hän joi ennen ajoa 5–6 lonkeroa nopeaan tahtiin, eikä heti huomannut niiden vaikutusta.

Pelti rytisi melkein heti. Hypättyään rattiin hän törmäsi autolla risteyksessä olleeseen valaisinpylvääseen, mutta hän ei huomannut sitä, vaan jatkoi matkaansa kohti Lidliä.

Mielestään nainen käytti enimmäkseen pikkuteitä, ajoi hiljaa ja yritti lopulta pysäköidä autonsa Lidlin parkkipaikalle.

Todistajan kuvaus oli hyvin toisenlainen. Todistajan mukaan nainen kaasutti autollaan Lidlin pihaan kadun reunakiveyksen yli ja törmäsi kaupan seinään. Todistaja arvioi auton vauhdiksi 30–40 kilometriä tunnissa.

Myös auton parkkeeraus meni mönkään. Nainen törmäsi autollaan kahteen muuhun autoon ja ajoi lopulta auton osittain nurmialueelle. Siinä vaiheessa ulkopuolinen henkilö avasi auton apukuskin puoleisen oven ja otti naiselta autonavaimet pois.

Naisen verestä mitattiin törkeän rattijuopumuksen ylittävä lukema, 2,01 promillea.

Nainen selitti rattijuopumustaan vaikealla elämäntilanteella, masennuksella ja uupumuksella. Hänen perhepiirissään oli ollut paljon surua ja vastoinkäymisiä.

Kyseisenä sunnuntaina hän oli lähtenyt hakemaan kaupasta lisää juotavaa saadakseen nukuttua riittävästi ennen maanantain työpäivää.

Nainen kertoi olevansa järkyttynyt virhearviostaan. Hän sanoi häpeävänsä tapahtunutta suuresti ja ahdistuvansa jo pelkästä ajatuksesta, että joutuisi vankilaan. Paniikinomainen häpeä ilmeni myös lääkärinlausunnosta.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus huomioi nämä seikat ratkaisussaan ja katsoi, että rikos olisi sovitettavissa tuntuvalla sakolla.

Käräjäoikeuden mielestä teon vaikuttimet osoittivat tavanomaista vähäisempää moitittavuutta kuin vastaavanlaisissa teoissa yleensä. Käräjäoikeus katsoi, että että vankeusrangaistus johtaisi iäkkään naisen kohdalla kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen, kuten terveydentilan huonontumiseen.

Syyttäjä valitti asiasta hovioikeuteen. Syyttäjän mukaan naisen henkilökohtaiset olot eivät olleet peruste lieventää rangaistusta. Se, että nainen oli lähtenyt ajoon hakeakseen lisää alkoholijuomia, oli pikemminkin syyllisyyttä lisäävä kuin vähentävä seikka.

Naisen ikäkään ei ollut poikkeuksellisen korkea, eikä hänen tuntemaansa häpeää voinut syyttäjän mielestä pitää sellaisena seurauksena, että ehdollinen vankeusrangaistus johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen.

Helsingin hovioikeus oli samaa mieltä kuin syyttäjä.

– Käräjäoikeus on katsonut, että vankeusrangaistuksesta aiheutuvassa häpeässä ja ahdistuksessa oli kyse sellaisesta terveydentilan pahenemisesta, jota rikoksentekijä ei ollut lähtökohtaisesti velvollinen sietämään. Hovioikeus toteaa, että kyseessä on sen luonteinen rikoksesta ja tuomiosta aiheutuva seuraus, että se on rikoksentekijän ennakoitavissa, toteaa hovioikeus ratkaisussaan.

Hovioikeuden päätöksellä nainen tuomittiin ehdolliseen vankeuteen. Hänen koeaikansa päättyy huhtikuussa 2022.