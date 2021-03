Jyrki Lehtolan kolumni: Yksinäisten sydänten Twitter – ”punavihreälle kuplalle voisi jo jättää hyvästit”

Suomessa on tuhansia eliitin näkemystyöläisiä paisumassa Twitterissä, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Kun Sanna Marin käveli Ylen haastatteluun kesäkuussa, oli pandemiaa, kuolemaa, poikkeusoloja.

Kiireinen pääministeri loukkasi Yleen saapuessaan yksinäisimpiä suomalaisia käyttäytymällä Ylen tiloissa kuin kiireinen pääministeri, mihin Marinia vastassa ollut Ylen sisältöpäällikkö kaiken lisäksi suhtautui niin kuin olisi normaalia olla kiireinen vain siksi, että pandemiaa, kuolemaa, poikkeusoloja.

Onneksi kaikilla ei ole kiire.

Suomessa on tuhansia eliitin näkemystyöläisiä paisumassa Twitterissä ja tällä viikolla ne katselivat, pysäyttivät kuvan, katselivat ja kommentoivat lyhyttä dokumenttiklippiä Sanna Marinista saapumassa Yleisradioon.

Osalla kommentoijista pää hajosi saman tien, miten likka kehtaakin, tyypillistä Tampereen Sokosta, jos olisi ollut likka töissä Hesan Stockmannilla, olisi saapunut Yleen hymy huulilla ja uunituoreet pullat sylissä.

Osa kommentoijista oli eri mieltä, ja sen jälkeen kaikki toistivat ylväinä itseään.

Ennen kuin Twitterissä käytettiin työpäivä synkkään minäkertomukseen Marin-videon avulla, siellä käytettiin työpäivä syöttämällä Googlen käännöskoneeseen pronomineja, jotta voitiin esittää järkytystä siitä, että koneet eivät ole samalla lailla moraalisesti oikeamielisiä kuin itse on.

Sitä ennen Twitterissä riideltiin siitä, millainen foliohattu MTV3:n uutisten päätoimittajalla on, sitä ennen jaariteltiin kokoomuksesta, hallituksen tiedottamisesta, etuoikeuksista ja siitä, kuinka jollain kutisi alapäästä ja siitä, kun jonkun teki mieli jotain, muttei saanut, ja siitä, onko kitaransoitto muka työtä ja ylipäätään siitä, että tällaista on oma elämä, kun on aikaa narista, millaista on muiden elämä.

Punavihreälle kuplalle voisi jo jättää hyvästit.

Sen tilalle on tullut Twitter-kupla, eikä se kerro poliittisesta kannasta, vaan eliitin työnteosta, yksinäisyydestä ja moraalisesta narsismista.

Twitter on kanava niille, joiden helpossa, liioitellussa työssä mikään ei häiriinny, jos kuluttaa työpäivän videoklipin kelaamiseen ja kommentointiin.

Siksi sairaalloista läsnäoloa Twitterissä on alettu nimittää ”henkilöbrändin rakentamiseksi”, ja parilla sanalla työn välttely Twitterissä on saatu osaksi työnkuvaa.

Kun yksinäisyys kalvaa, helpottaa, jos saa twiittiinsä jakoja ja sydämiä.

Tuosta tarpeesta seuraa Twitterin sisältö: moralistinen pöyhkeily, jossa omaa närkästystä paisuttelemalla yritetään vietellä muut puolelleen ja maailman vääryyksien sijasta keskitytään siihen, miten itse on loukkaantunut maailman vääryyksistä.

Twitter on se, mitä demokratialle tapahtui, kun siitä poistettiin köyhät, pudonneet, vanhukset ja muut turhuudet.

Jäljelle jäi Twitterissä yhä kolkompana kyttäävä eliitti todistamassa, että sille oli syynsä, miksi eliitti oli aikoinaan etäinen ja hiljaa.

