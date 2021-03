Säähän tulossa muutos – kovimmat pakkaset väistyvät

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Antti Kokko ja Forecan meteorologi Markus Mäntykannas analysoivat tuoreinta kuukausiennustetta.

Eteläinen ilmavirtaus voimistuu torstaina, ja sää on lauhtumaan päin Suomessa. Vielä suurempia muutoksia Suomen säähän näyttää olevan tulossa Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen eli ECMWF:n (The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) tuoreimman kuukausiennusteen mukaan.

– Tuoreen kuukausiennusteen mukaan vielä kuluva viikko näyttää hieman ajankohtaan nähden kylmemmältä, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Kokko kertoo Ilta-Sanomille.

Myös 15.3. ja 22.3. alkavat viikot ovat ennusteen mukaan lämpötiloiltaan tavanomaiset.

– Sen sijaan 29.3. alkavalla viikolla näkyy lämpenemisen merkkejä Suomen lähialueilla Baltiassa, hän sanoo.

Kokko muistuttaa, että. mitä pidemmälle ennuste ulottuu, sitä epävarmemmaksi se muuttuu.

– Lämpötilan vuorokausivaihtelu on suurinta Suomessa juuri maaliskuussa. Yöllä voi olla hyvin kylmää, mutta päivällä aurinko jo lämmittää melkoisesti, hän sanoo.

Myös Foreca kertoo tuoreesta kuukausiennusteesta Twitter-tilillään. Forecan Markus Mäntykannas analysoi lisäksi ennustetta tarkemmin blogissa.

– Tällä viikolla näkyy, että mitä idempänä Suomessa ollaan, sitä kylmempää on. Alkuviikon huippupakkaset hilaavat viikon keskilämpötilaa alaspäin. Loppuviikolla ollaan jo aikalailla maaliskuun keskimääräisissä lämpötiloissa.

– Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila kohoaa plussalle, pohjoisessakin pakkanen heikkenee selvästi, Forecan meteorologi Markus Mäntykannas sanoo blogissa.

Hänen mukaansa tämä viikko on osassa läntistä ja eteläistä Suomea tavanomaista sateisempi.

Ensi viikosta Forecan Mäntykannas on samoilla linjoilla kuin Ilmatieteen laitoksen Kokko.

– Tämän ennusteen perusteella näyttää, että ensi viikolla on tyypillistä maaliskuun puolivälin säätä. Se tarkoittaa plusasteita maan etelä- ja keskiosassa päivisin, pakkasta öisin.

– Saattaa olla niin, että enää ei palata näin kylmään säähän kuin tällä viikolla, tuskinpa enää ennen ensi talvea. Sää on ensi viikolla Suomessa matalapainevoittoista ja epävakaista, sadealueita on liikkeellä ajoittain, hän kertoo.

Pitkän ajan säätilastojen perusteella keskimääräiset ylimmät lämpötilat ovat Suomessa maaliskuun puolivälissä maan eteläosassa 0 – +2 astetta, maan keskiosassa -2–+2 astetta ja pohjoisessa −6–0 astetta.

Maaliskuun 22. ja 29. päivä alkavilla viikoilla kuukausiennusteen lämpötiloissa tai sademäärissä ei näy juurikaan poikkeamaa suuntaan eikä toiseen Suomen osalta. Maaliskuun 29. päivä alkavalla viikolla ennusteessa on Venäjälle muotoutuva korkeapaineen alue.

– Tämä saattaa viitata siihen, että meillä voisi olla etelänpuoleisia tuulia ja selvästi keväisempää. Jos ennuste toteutuu, lämpötila saattaisi kohota jo yli kymmeneen asteeseen. Tämän ennusteen perusteella voisi varovasti ennakoida, että terminen kevät pääsisi alkamaan tavanomaisessa aikataulussa etelässä, Markus Mäntykannas kertoo.

Terminen kevät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötilan katsotaan olevan pysyvästi nollan asteen yläpuolella.