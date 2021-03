Alkuviikon perusteella Suomen koronatartuntamäärät eivät ole merkittävässä kasvussa. Korona-asiantuntijat muistuttavat, ettei tilanne kuitenkaan todellakaan ole ohi.

Onko Suomen koronaepidemiatilanne tasaantumassa?

– Minun käsitykseni on, että isoa räjähtävää kasvua ei juuri nyt näyttäisi olevan meneillään, mutta toisaalta pääkaupunkiseudulla ei selvää laskuakaan ole havaittavissa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori, epidemiologi Markku Peltonen sanoo.

Maanantain (459) ja tiistain (588) raportoidut tartuntamäärät olivat lupaavia, sillä paljon suurempiakin tartuntalukuja olisi voinut odottaa epidemian viimeaikaisen kasvuvauhdin valossa. Sunnuntaina raportoitiin 511 tartuntaa.

– En uskaltaisi sanoa, että kasvu on taittunut. Luvut antavat kyllä pieniä viitteitä siitä, että kasvu ei ole yhtä nopeaa kuin aikaisemmin, Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo sanoo.

Isoa räjähtävää kasvua ei juuri nyt näyttäisi olevan meneillään, sanoo THL:n tutkimusprofessori Markku Peltonen.

Keskiviikkona raportoitiin kuitenkin jälleen 779 tartuntaa. Luku on korkeampi kuin maanantaina tai tiistaina, mutta ”vain” samaa tasoa viime viikon korkeimpien lukujen kanssa, eikä siksi hyppää silmille.

Asiantuntijat muistuttavat, että alkuviikon päiväkohtaiset tartuntaluvut voivat johtaa harhaan, koska ihmiset eivät käy viikonloppuna yhtä aktiivisesti koronatesteissä kuin arkena. Loppuviikon koronatartuntamäärät kertovat tästä syystä epidemiatilanteesta enemmän.

– Viikonloppuna koronatestejä otetaan noin 30 prosenttia vähemmän kuin arkena, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo.

– Positiivisten näytteiden prosenttiosuudet olivat viikonloppuna kuitenkin suurin piirtein samalla tasolla kuin arkena, eli noin 4–4,5 prosenttia (Husin) näytteistä on positiivisia.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen

Sekin on hyvä muistaa, että THL voi korjata lukuja jälkikäteen raportointiviiveiden takia. Lisäksi koronaryppäät heilauttavat päiväkohtaisia tartuntamääriä.

Päiväkohtaiset tartuntamäärät eivät ainakaan räjähtäneet käsiin viikonlopun ja alkuviikon aikana, mikä on varovaisen positiivisen signaali. Toinen varovaisen positiivinen signaali on se, että tartuttavuusluku näyttäisi olevan viimeisimpien tietojen mukaan menossa niukasti alaspäin.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi tiistaina Ylen A-studiossa, että tartuttavuusluku on laskenut viime viikon 1,35:sta 1,2:een. THL julkaisee tuoreen arvionsa tartuttavuusluvusta torstaina.

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo kertoo seuraavansa R-lukua myös tilastotieteilijä Janne Solanpään mallinnuksesta.

– Mallinnuksen mukaan R-luku näyttäisi olevan hieman laskenut, eli helmikuun lopun 1,2:sta 1,1:een. Pystyn löytämään epidemian kehityksestä pientä positiivista virettä, Aivelo sanoo.

Henkseleitä on vielä turha alkaa paukutella, sillä loppuviikon tartuntamäärät voivat kertoa epidemiatilanteesta jotain aivan muuta. Aivelo myös muistuttaa, että epidemiatilannetta tarkastellessa katsotaan aina menneisyyteen.

Jos epidemia kuitenkin on nyt alkanut tasaantua, niin mistä se voisi johtua?

Asiantuntijat nostavat esiin kansalaisten kriisitietoisuuden. Hallitus on pitänyt painokkaita tiedotustilaisuuksia, joissa on kerrottu uusista järeämmistä koronatoimista. Lisäksi on väläytelty jopa liikkumisrajoituksia.

– Hallituksen tiedotustilaisuuksissa puhuttiin painavaan sävyyn epidemiatilanteesta, mikä voisi näkyä tartuntamäärissä näinä päivinä. Uusien rajoitustoimien, kuten ravintolarajoitusten, teho näkyy parin viikon päästä, Aivelo sanoo.

Tuomas Aivelo

Husin Lehtonen ei täysin allekirjoita näkemystä kansalaisten kriisitietoisuuden heräämisestä, ainakaan ilmiön pitkäjänteisyydestä.

– Kestääkö se viikon vai viisi päivää? Kun tätä on jatkunut jo vuoden ajan, ja kuukauden välein tulee uusi kriisi, niin ihmiset eivät välttämättä enää hirveän paljon muuta käytöstään. Ne jotka noudattavat rajoituksia muutenkin, noudattavat nytkin. Ne taas jotka eivät yleensäkään noudata, eivät noudata nytkään, Lehtonen sanoo.

Keskusteluissa on noussut esiin myös koulujen hiihtolomien vaikutus. Onko se voinut hidastaa epidemian leviämistä, kun koulut ovat olleet kiinni?

Tähän asiantuntijat suhtautuvat epäilevästi.

– Lomakauden vaikutuksia on vaikea arvioida. Kun matkustetaan Suomen sisällä, tauti voi levitä. Se puolestaan voi vähentää tartuntoja, kun ollaan poissa koulusta ja töistä. Vaikutus voi olla vaikka plus miinus nolla, Lehtonen sanoo.

Vaikka ainakin epidemian kovin kasvu olisi taittunut tai taittumassa, tautimäärissä ollaan edelleen korkealla tasolla. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 2 452 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

– Tilanne on edelleen huolestuttava. Rajoitusten vaikutukset nähdään vasta viiveellä, THL:n erikoistutkija Simopekka Vänskä muistuttaa.

– Minä en uskalla huokaista kuin mahdollisesti vasta ensi viikon loppupuolella, jos päivittäiset tartuntamäärät ovat laskeneet. Vielä silloinkaan ei ole nähty rajoitusten koko voimaa. Jos luvut ovat silti laskeneet, seuraavalla viikolla ne laskevat todennäköisesti enemmän, Tuomas Aivelo puolestaan sanoo.

Lasse Lehtonen muistuttaa, että tartunnat lähtevät helposti uudelleen nousuun, jos rajoituksia löysätään.

– Se on parin kuukauden projekti, jos tartuntamäärissä halutaan päästä perustasolle. Viime vuoden kokemusten perusteella kestää kolmesta neljään viikkoa päästä positiivisten tartuntojen osuudessa yhden prosenttiyksikön verran alas, jos rajoitukset tehoavat. Noin kolmen viikon jälkeen päästäisiin siis 3–3,5 prosentin paikkeille, Lehtonen sanoo.