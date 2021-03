Rokotusasiantuntijaryhmä pohtii, pitääkö yli 70-vuotiaiden jälkeen alkaa rokottaa 60 vuotta täyttäneitä.

Alle 70-vuotiaat voivat joutua odottamaan hieman pidempään koronarokotetta uusien ohjeiden tultua voimaan.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (Krar) linjasi keskiviikkona, että AstraZenecan koronavirusrokotetta voidaan tästä lähtien antaa myös ikääntyneille eli 70 vuotta täyttäneille.

Aiemmin AstraZenecan rokotteessa oli 70 vuoden ikäraja. Yli 70-vuotiaat on rokotettu Pfizerin ja Modernan rokotteilla.

Rokotteiden ikärajojen takia alle 70-vuotiaat riskiryhmäläiset ovat päässeet kiilaamaan rokotusjonossa yli 70-vuotiaiden ohi.

Nyt ohituskaista poistuu, kun AstraZeneca käy myös yli 70-vuotiaiden rokottamiseen. Yläikärajan poiston myötä alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset siis keskeytyvät toistaiseksi.

– Jos rokotusaikoja on jo varattu ja suunniteltu nuoremmille, ne annetaan. Suunniteltuja rokotuksia ei tarvitse peruuttaa, Krarin puheenjohtaja, professori Ville Peltola ohjeistaa.

Uusille alle 70-vuotiaille riskiryhmäläisille ei uuden ohjeistuksen mukaan anneta aikoja ennen kuin yli 70-vuotiaat on rokotettu.

Ikärajojen poisto palauttaa rokottamisen alkuperäiseen valtioneuvoston hyväksymään suunnitelmaan.

Rokotusohjelman mukaan suomalaisia rokotetaan alenevasti ikäryhmittäin. Ensimmäisenä alkoivat yli 80-vuotiaiden rokotukset.

Yli 80-vuotiaita seuraavat 70 vuotta täyttäneet. Heidän jälkeensä on tarkoitus rokottaa nuorempia riskiryhmäläisiä, joilla on koronan kannalta vaarallinen sairaus.

Riskiryhmäläisten jälkeen alkavat muun aikuisväestön rokottamiset.

AstraZenecan ikärajan poisto ei Peltolan mielestä tuo käytännön rokottamiseen suuria muutoksia.

– AstraZenecan rokotteiden määrä on kohtalaisen pieni ja Pfizerin määrä on suurempi. Näyttää vielä siltä, että Pfizerin osuus on suurenemassa. Nyt tehty muutos ei ratkaisevasti vaikuta siihen, kuinka nopeasti saa rokotteen.

AstraZenecan rokotetta on Peltolan mukaan sen verran vähän, ettei se muuta paljon rokotusvuoroja.

Vaikutuksiltaan koronarokotteissa ei Peltolan mukaan ole eroja. Uusimpien tutkimustulosten mukaan AstraZenecan ja Pfizerin rokotteilla on yhtä suuri teho. Molemmat estävät sairaalahoitoon johtavia vakavia tautitapauksia, sekä iäkkäillä että nuoremmilla.

AstraZenecan etuna on se, että se tuo lisää joustavuutta koronarokotteiden jakeluun. AstraZeneca säilyy tavallisten rokotteiden tapaan jääkaappilämpötilassa, kun taas Pfizerin rokote vaatii syväjäädytystä.

Yli 70-vuotiaiden rokottamiseen kuluu vielä aikaa.

Sen jälkeen tulee Peltolan mielestä esille kysymys, millä periaatteella annetaan eri rokotteita eri ryhmille. Tarjolla on Pfizerin, Modernan ja AstraZenecan rokotetta.

– Täytyy palata kysymykseen, onko syitä, kenelle annetaan mitäkin rokotetta. Toistaiseksi käytetään kaikkia rokotteita eikä ole määriteltyä ryhmää, kelle annetaan mitäkin.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä on Peltolan mukaan pohtinut pitkin matkaa suomalaisten rokotusjärjestystä.

– Voi olla, että rokottamiseen tarvitaan vielä jonkinlaista järjestystä. Asia on kesken.

Julkisuudessa on ollut esillä, että suomalaisia pitäisi ryhtyä rokottamaan asuinpaikan mukaan. Rokotteita tulisi suunnata sinne, missä on eniten tartuntoja.

Peltola sanoo, että alueellinen jako on ollut keskustelussa.

Peltola kertoo, että asiantuntijaryhmässä on pohdittu aikuisväestön rokotusten alkaessa, että onko syytä rokottaa ensin vähän iäkkäämpiä.

– Iäkkäämmillä on vähän suurempi riski kuin nuoremmilla, vaikka puhutaan alle 70-vuotiaista.

Tällöin rokotukset etenisivät ikäryhmittäin. Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmien jälkeen rokotusvuorossa olisivat yli 60-vuotiaat.