Mies selitti outoa käytöstään työuupumuksella ja päihteidenkäytöllä.

Asianajajana ja asianajotoimiston toimitusjohtajana työskentelevä mies on tuomittu Helsingin hovioikeudessa neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen kolmesta laittomasta uhkauksesta, kotirauhan rikkomisesta, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta.

Tuomion taustalla on sekava päivä kesältä 2017. Noin 50-vuotias asianajaja oli ilmaantunut talon pihapiiriin Helsingissä ja alkanut puhua uhkaavasti pihalla leikkineelle 9-vuotiaalle tytölle.

Hän oli puhunut englanniksi aseista ja sanonut lasten olevan ärsyttäviä. Lisäksi hän oli pyytänyt tyttöä mukaansa ”ongelman hoitamiseksi”.

Englantia ymmärtänyt tyttö oli lähtenyt järkyttyneenä pois paikalta ja mennyt kertomaan asiasta vanhemmilleen.

Tämän jälkeen asianajaja oli mennyt soittamaan sattumanvaraisesti erään asunnon ovikelloa. Asukkaan avattua oven hän oli lompsinut kutsumatta sisään.

Hän oli istahtanut olohuoneen matolle ja kysynyt, halusiko joku tapella. Hän oli esittänyt tappouhkauksia ja kertonut, kuinka nukkui ase tyynyn alla. Paikalla olleiden mukaan mies oli välillä istunut, välillä seissyt, ja puhunut sekaisin suomea, englantia ja venäjää.

Asianajaja ei kuitenkaan käynyt tai yrittänyt käydä keneenkään fyysisesti käsiksi.

Aikuisten lisäksi asunnossa oli alaikäisiä lapsia, joiden takia asukkaat yrittivät hoitaa yllättävän ja oudon ongelman mahdollisimman hienovaraisesti. He yrittivät saada asianajajan lähtemään, tuloksetta.

Lopulta poliisin saapuminen paikalle oli laukaissut pelottavan tilanteen.

Asianajaja kertoi käytöksensä syyksi työuupumuksen ja stressin. Hän oli saanut aiemmin uhkaavia sähköposteja Semnov-nimiseltä henkilöltä.

Uupumuksen ja stressin takia hän oli ottanut lääkkeitä ja alkoholia sekaisin. Hänellä oli huonot muistikuvat kyseisestä päivästä ja välillä hän oli ollut täysin omissa maailmoissaan.

Hän ei kuitenkaan ollut mielestään uhkaillut pihalla leikkivää lasta vaan kysynyt ainoastaan tämän vointia.

Helsingin käräjäoikeus olikin alun perin hylännyt syytteen lapseen kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta, mutta hovioikeus kuunteli tytön kuulustelutallenteen ja piti kertomusta uskottavana.

Tyttö oli pystynyt kertomaan tapahtuneesta yksityiskohtaisesti ja toistamaan miehen englanniksi käyttämiä ilmaisuja, kuten ”kids here are so annoying”.

– Asiassa ei ole tullut ilmi mitään syytä, jonka vuoksi tyttö olisi kertonut tapahtuneesta vastoin totuutta, eikä mikään viittaa myöskään siihen, että hänen muistikuvansa tilanteesta olisivat virheelliset, toteaa hovioikeus päätöksessään.

Asianajaja vetosi myös siihen, ettei ollut tajunnut tytön osaavan niin hyvin englantia, että englanninkieliset puheet pelottaisivat lasta.

Hovioikeuden mielestä asianajajan on täytynyt pitää vähintään varsin todennäköisenä, että nykypäivän Suomessa 9-vuotiaskin lapsi ymmärtää ainakin keskeisiltä osiltaan englanniksi sanottuja lauseita.

Hovioikeus toteaa päätöksessään, etteivät työuupumus, sekavuus tai itse aiheutettu päihtymystila mahdollista asianajajan katsomista syyntakeettomaksi tai muullakaan perusteella rangaistusvastuusta vapaaksi.

Osa asianajajan sekavista puheista osoittautui todeksi. Hän oli säilyttänyt vuoteensa patjan välissä ampumavalmista .357 Magnum-revolveria. Syyksi asianajaja kertoi saamansa uhkaukset. Lisäksi hänen hallustaan löydettiin vanha, luvaton kivääri. Tämän takia hänen syykseen luettiin myös ampuma-aserikos ja -rikkomus.