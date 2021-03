Toiset luonnehtivat Marinia viileäksi ja epäkohteliaaksi, toisten mielestä pääministerin olemuksessa ei ollut mitään poikkeavaa.

Sosiaalisessa mediassa puhuttaa nyt Ylen tuoreen Rankka vuosi -dokumenttisarjan kohtaus, jossa pääministeri Sanna Marin (sd) saapuu Ylelle suoraan lähetykseen. Marinin ottaa vastaan Ylen sisältöpäällikkö Hannu Särkkä.

Pääministeri saapuu videokuvan perusteella paikalle kiireellä ja vähäsanaisena. Sen jälkeen Särkkä ja Marin odottavat suoran lähetyksen alkamista lähetyksen kulisseissa. Kohtauksessa Särkkä avaa keskustelua toteamalla pääministerille ”päivät on täysiä” ja Marin vastaa lyhyesti ”on”.

Kohtaus on kuvattu 15. kesäkuuta 2020, jolloin on ilmoitettu poikkeusolojen päättymisestä. Lisäksi pääministeri on keskustellut juuri ennen lähetystä puhelimessa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

Kohtaus on herättänyt sosiaalisessa mediassa keskustelua, jossa on noussut esille kaksi erilaista näkemystä Marinin käytöksestä.

Joidenkin mielestä Marinin käytös Ylen sisältöpäällikköä kohtaan on ”viileää ja epäkohteliasta”. Twitterissä on jaettu etenkin toimittaja Sanna Ukkolan twiittiä, jossa hän kuvailee ”Hannu Särkkää maailman kilteimmäksi ihmiseksi”.

Monet puolestaan pitävät pääministerin vähäsanaisuutta ymmärrettävänä, sillä ennen suoraa lähetystä ajatuksia pitää kerätä ja lähetykseen on valmistauduttava. Toiset eivät näe dokumentin kohtauksessa mitään ihmeellistä. Lisäksi esiin on nostettu se, että dokumentissa on muita kohtauksia, joissa Marinin käytös ei ole samanlaista.

Dokumenttisarjan toinen jakso Hätähuutoja ja vapauden vaaroja on nähtävillä Yle Areenassa. Marinin saapuminen Ylelle näkyy, kun jaksoa on kulunut 39 minuuttia ja 50 sekuntia.

Kohtauksessa nähdään myös pääministerin erityisavustaja Pirita Ruokonen, joka odottaa Marinin saapumista Ylelle yhdessä Särkän kanssa. Ruokonen kertoo IS:lle muistavansa päivän hyvin ja huomanneensa sosiaalisessa mediassa virinneen keskustelun.

– Pääministeri tuli Pasilaan suoraan Kesärannasta. Hän oli juuri käynyt puhelinkeskustelun Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa perjantaina 19. kesäkuuta järjestettävästä Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokouksesta. Pääministeri tuli Pasilaan hyvin kiireisellä aikataululla, ja hänen piti kävellä heti suoraan uutislähetykseen, joka oli jo käynnissä, Ruokonen kertoo.

Ruokosen mukaan varsin usein aikataulut ovat sellaisia, että yhden kokouksen tai tapaamisen päättyessä pääministeri joutuu siirtymään kiireellä seuraavaan paikkaan, ja autossakin on asioita hoidettavana.

– Ei yksittäisten klippien kautta välity koko tilanne ja konteksti.

Sisältöpäällikkö Hannu Särkkä kuvailee tilannetta hektiseksi, eikä tapaus ole jäänyt hänen mieleensä epämiellyttävänä.

– Meni niin, että olin sisältöpäällikkövuorossa ja elettiin tosi kiireisiä aikoja. Pääministeri tuli Ylelle illalla vieraaksi ja menin häntä vastaan. Minulle ei ole jäänyt mieleen se, että pääministeri olisi käyttäytynyt mitenkään epäkohteliaasti, Särkkä sanoo

– Uutistoimittaja joutuu monenlaisiin tilanteisiin, enkä ole kyllä mieltäni pahoittanut tai asiaa muistellut. Vierailla on omat kiireensä ja meillä omamme. Suhtaudumme asioihin ja ihmisiin ammatillisesti.

Särkkä muistuttaa, että suoria lähetyksiä kuvataan hyvin usein kiireisellä aikataululla.

– Aina mennään vieraita vastaan. Monesti lasketaan minuutteja, että vieras ehtii lähetykseen. Olemme tottuneet hektiseen aikatauluun ja monenlaisiin henkilöihin. Toki on myös muistettava, että nuo pätkät pääministeristä ovat klipattuja, eikä niistä välity kokonaisuus. Aikaa on kulunut jo sen verran, että en muista, mistä tarkalleen keskustelimme hänen kanssaan, Särkkä sanoo.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun poliitikon käytös herättää huomiota. Moni muistaa esimerkiksi Harri Holkerin (kok), Paavo Lipposen (sd) ja Juha Sipilän (kesk) ”historialliset yrmyilyt”:

”Minä juon nyt kahvia”

Vuosina 1987–1991 pääministerinä toiminut Harri Holkeri vastasi vähäsanaisesti ja tylysti toimittajille, jotka tivasivat Holkerilta tämän presidenttihaluja. Keväällä 1990 kokoomus oli pahasti hajalla presidenttikysymyksessä. Puoluetoimisto teetti jäsenistön keskuudessa mielipidekyselyn, jossa Holkeri sijoittui vasta kolmanneksi Ilkka Suomisen ja Raimo Ilaskiven jälkeen.

–Minä juon nyt kahvia, sutkautti pääministeri Harri Holkeri keväällä 1990. Kuva on vuodelta 2009.­

”So what!”

Näin ärähti entinen pääministeri Paavo Lipponen MTV3:n uutisille helmikuussa 2011. Lausahdus kuultiin, kun häneltä kysyttiin presidentti Tarja Halosen ja Venäjän silloisen pääministerin Vladimir Putinin käymien keskustelujen vuotamisesta Wikileaksille. Samassa kuussa Lipponen kiisti myös Ylen Ykkösaamussa tiedon, jonka mukaan hän olisi tavannut kahden kesken Yhdysvaltain suurlähettilään ja Halosen. ”Minä keskustelen vaikka Kiinan keisarin kanssa enkä kysy keneltäkään lupaa”, Lipponen täräytti. Mediassa ruodittiin Lipposen pääministerikausina 2000-luvun alussa myös paljon hänen vähäsanaisuuttaan.

–So what, tuumasi Paavo Lipponen helmikuussa 2011.­

”Jos ja jos ja jos. Mitäs jos Yle loppuu tai Maikkari loppuu, entäs sitten?”

Näin sanoi pääministeri Juha Sipilä syyskuussa 2016. Häneltä kysyttiin, mikä on liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) asema, jos eduskunnan tarkastusvaliokunta löytää hänen toiminnastaan moitittavaa Finavia-jupakassa. Sipilä oli kyllästynyt jossitteluun Bernerin kohtalolla.

–Mitäs jos Yle loppuu tai Maikkari loppuu, entäs sitten, laukoi pääministeri Juha Sipilä syyskuussa 2016.­

”Voiko v*tutukseen kuolla?”

Näin tokaisi puolestaan Paavo Väyrynen. Ikoninen letkautus kuultiin, kun hänen johdossaan ollut keskusta hävisi eduskuntavaalit vuonna 1987.