20 kysymystä ja vastausta: Sairastuin koronaan – mitä nyt?

Kuinka kauan koronaviruksen aiheuttama tauti voi kestää? Ja mitä sairastuneen pitää tietää veritulppariskistä? Entä antaako sairastettu korona immuniteetin vai pitääkö ottaa rokote?

Kun koronatestissä on tullut positiivinen tulos, saattaa mieleen tulla useita kysymyksiä niin terveydestä kuin arjen järjestämisestä eristyksessä. Koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti poikkeaa joiltakin osin tavallisista kausiflunssista. Eri asiantuntijat vastaavat kahteenkymmeneen koronakysymykseen.

Yllä olevalla videolla THL:n ylilääkäri antaa esimerkin koronatartuntaketjusta.

1. Mitä oireita pitäisi tarkkailla ja missä tapauksissa tulisi hakeutua hoitoon?

Ensisijaisesti tulee tarkkailla hengenahdistusta. Osalla koronapotilaista tämä kehittyy yllättäen.

Hengenahdistuksesta kielivä asia voi olla hengitystiehyiden ja pulssitason nousu. Kannattaa tarkkailla, miten toipuu pienestä rasituksesta, kuten vessamatkasta. Jos tällaiset arjen pienet toimet aiheuttavat hengenahdistusta, tulee hakeutua hoitoon.

Mikäli hengenahdistus tulee voimakkaana ja äkillisesti, on syytä soittaa hätäkeskukseen. Muuten hoidon arvioimiseksi kannattaa soittaa koronaterveysasemalle tai sairaalan päivystykseen.

2. Onko riskiryhmäläisellä matalampi kynnys hakeutua hoitoon?

Kyllä. Varsinkin huomattava ylipaino ja korkea ikä ovat tällaisia tekijöitä.

Jos on niin iäkäs tai huonossa kunnossa, ettei jaksa olla ylhäällä, tarvitsee todennäköisesti verenohennushoitoa, ettei tule veritulppaa.

3. Kuinka kauan tauti yleensä kestää?

Osalla tauti on oireeton ja osalla lyhytoireinen. Amerikkalaisista kotona hoidetuista potilaista kaksi kolmasosaa on palannut normaalirutiineihin vähän vajaan kolmen viikon kohdalla. Mutta yli puolella heistä oli tässä vaiheessa vielä joitakin oireita.

Korona on pidempiaikaisempi hengitystieinfektio kuin tavalliset kausiflunssat.

Pohjois-Karjalan keskussairaalan koronanäytteenottopiste Joensuussa helmikuussa.­

4. Missä vaiheessa oireet ovat kovimmillaan?

Taudissa on kaksi vaihetta. Ensin on virusinfektiovaihe, jossa voi olla tavallisia hengitystieinfektion oireita.

Toisessa vaiheessa hengitys voi lähteä vaikeutumaan. Kun on viisi päivää oireiden alkaessa, tauti saattaa muuttua vaikeammaksi. Sairaalaan tullaan noin viikon kohdalla oireiden alkamisesta.

Vasta pari viikkoa oireiden alusta voi varmasti tietää, onko sairaus muuttumassa pahemmaksi.

5. Kuinka kauan tauti voi pisimmillään jatkua?

Jos tauti ei lähde paranemaan ollenkaan parin viikon kohdalla oireiden alkamisesta, on syytä huolestua, vaikka oireet olisivat sellaisia, että niitä sietää kotioloissa. Lievemmät oireet saattavat joidenkin kohdalla jatkua pidempäänkin.

Kiinassa kolmen kuukauden kohdallakin on ollut joitakin oireita noin 40 prosentilla sairaalapotilaista. Jos tauti on ollut raju, oireilu voi kestää jossain määrin kuukausia.

On tärkeää syödä riittävästi.­

6. Pitäisikö syödä tai juoda eri lailla sairauden aikana?

On tärkeää syödä riittävästi, vaikka ruoka ei maistuisikaan. Jos on kuumetta, riittävästä nesteytyksestä on pidettävä huolta.

7. Jos on hyvin huonovointinen eikä ruoka maistu, onko järkevää käyttää esimerkiksi apteekista saatavia lisäravinnejuomia?

Näitä voi käyttää. Mutta kannattaa syödä sitä mikä maistuu. Jos muu ravitsemustila on hyvä, lisäravinteille ei ole tarvetta, kunhan pitää nesteytyksestä huolta.

Veritulppien muodostumista voi ehkäistä olemalla välillä pystyssä ja liikkeellä.­

8. Missä määrin pitäisi liikkua?

Ei saa unohtaa olla välillä pystyssä ja liikkeellä, jotta voi ehkäistä veritulppien muodostumista. Tällä taudilla on iso veritulpan riski. Laskimoveritulppien lisäksi syntyy veritulppia myös valtimopuolelle.

Jalkoja pitäisi pyöritellä tai nousta pystyyn liikkumaan vähintään joka tunti hereillä ollessaan.

9. Auttavatko reseptivapaat lääkkeet joihinkin oireisiin?

Kuumetta alentamaan voi käyttää parasetamolia. Mutta on syytä muistaa, että kolmen päivän annos on ehdoton maksimi.

Sen lisäksi voi käyttää tulehduskipulääkkeitä, kuten ibuprofeiinia, mikäli parasetamoli ei riitä.

10. Voiko tupakointi sairauden aikana pahentaa oireita?

Tästä ei ole varmaa näyttöä. Toki tupakointi heikentää aina hapetusta.

Tupakointi on yksi riskitekijä vakavammalle tautimuodolle, mutta kyse on enemmänkin siitä, mitä tupakointi on aiheuttanut keuhkoille pidemmällä aikavälillä.

11. Miten koronan vuoksi eristyksissä olo eroaa karanteenista?

Karanteeneja on kahdenlaisia: omaehtoinen karanteeni ja virallinen karanteeni. Molempien tavoite on estää ihmistä tartuttamasta muita oireettomanakaan.

Omaehtoista karanteenia suositellaan esimerkiksi henkilölle, joka odottaa koronatestin tulosta. Virallinen karanteeni on tartuntatautilääkärin viranomaispäätös. Virukselle altistunut ihminen voidaan asettaa karanteeniin, joka kestää yleensä 14 vuorokautta.

Karanteenissa pitää välttää lähikontaktia oman talouden ulkopuolisiin ihmisiin. Ulos voi mennä, kunhan pitää yli kahden metrin välin muihin ihmisiin. Sen sijaan ei saa mennä esimerkiksi työhön, kauppaan, apteekkiin tai harrastuksiin.

Eristyksissä oleminen koskee koronatartunnan saaneita. Tartuntariskin vähentämiseksi pitää pysytellä erillään muista ihmisistä, myös muista samassa taloudessa asuvista. Ulos, esimerkiksi kauppaan tai muille asioille, ei saa mennä. Ainoastaan koiraa voi ulkoiluttaa, jos se ei muuten järjesty.

Eristyksessä olevan henkilön perheenjäsenet ovat virallisessa karanteenissa.

12. Jos taloudessa vain yhdellä on tartunta, pitääkö sairastuneen linnoittautua makuuhuoneeseen?

Kyllä. Jos vain mahdollista, kannattaa oleskella eri huoneessa kuin muut. Jos se ei onnistu, pidä kahden metrin turvaväli.

13. Kuinka koronan tarttumista voidaan ehkäistä yhdestä sairastuneesta muihin samassa taloudessa eläviin?

Pidä yli kahden metrin turvaväli sairastuneeseen. Jos et voi pitää turvaväliä, käytä kasvomaskia. Pese käsiä ja yski oikein. Käytä henkilökohtaista käsipyyhettä. Pidä kosketuspinnat puhtaina. Tehosta ilmanvaihtoa. Valitkaa vain yksi henkilö, joka hoitaa sairastunutta.

Siivousta kannattaa tehostaa.­

14. Mitä siivouksessa kannattaa ottaa huomioon, jos samassa taloudessa on koronaan sairastunut?

Tärkeintä on tehostaa siivousta siten, että pyyhkii pintoja huolellisesti ja toistuvasti – eli päivittäin puhtailla siivouspyyhkeillä. Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine on paras. Tehosta siivousta käyttämällä pintojen pyyhinnässä myös desinfioivaa puhdistusainetta erityisesti wc-tiloissa ja kaikille kosketuspinnoille.

Pyyhkeet ja liinavaatteet kannattaa vaihtaa säännöllisesti ja pestä vähintään 60 asteessa.

Kun olet käsitellyt likaisia pyykkejä, pese kätesi huolellisesti vedellä ja saippualla tai desinfioivalla aineella.

15. Mistä yksin asuva koronaan sairastunut voi saada apua arkiaskareiden hoitoon?

Yksin asuvien kannattaa pitää yhteyttä läheisiinsä puhelimella tai verkon välityksellä ja kertoa omasta voinnistaan.

Läheisten apua kannattaa käyttää myös ruokaostosten ja apteekkiasioiden hoitoon. On mahdollista valtuuttaa toinen henkilö hakemaan reseptilääkkeet.

Osa apteekeista tekee kotiinkuljetuksia. Useat kaupat toimittavat ruokaa kotiinkuljetuksena.

Myös kotikunnalta voi pyytää apua kauppa- ja apteekkiasioissa.

16. Mitä voi tehdä, jos on huolissaan yksin asuvasta läheisestään, joka on kipeänä?

Läheiseen kannattaa pitää säännöllisesti yhteyttä. Jos oireet alkavat kuulostaa huolestuttavilta, häntä kannattaa kehottaa soittamaan oman alueensa päivystysapuun. Tarvittaessa päivystysavusta voi kysyä neuvoa myös läheisen puolesta. Päivystysavun valtakunnallinen numero on 116117.

Pfizerin ja BioNTechin rokotepullo.­

17. Voiko tai kannattaako koronarokote ottaa, vaikka olisi sairastanut koronan?

Jos on hiljattain sairastanut koronan, rokotteen ottamiselle ei välttämättä ole suurta kiirettä, mutta sen ottamista silti suositellaan. Sairastettu koronatauti antaa kyllä immuniteetin, mutta vielä ei tiedetä tarkalleen, miten pitkäksi aikaa. Tiedossa on, että suojaus kestää ainakin kuusi kuukautta.

18. Voiko taudin sairastanut sairastua uudelleen ja tartuttaa muita?

Tartunta on mahdollista saada uudestaan. Tiedossa on tapauksia ja epäilyjä tilanteista, joissa jo kertaalleen sairastunut on saanut koronataudin uudelleen. Kun ihmisellä on tartunta, hän voi tartuttaa muita, olipa kyse ensimmäisestä tai toisesta sairastumiskerrasta.

19. Miten todennäköisesti koronatautiin voi sairastua toisen kerran ja voiko toisella kerralla sairastua vakavasti?

Raporttien mukaan toinen sairastuminen on hyvin harvinaista. Jos vasta-aineita on jossain määrin jäljellä ensimmäisestä sairastumisesta, se saattaa lieventää oireita.

Vapaata matkustelua ei suositella, vaikka olisi rokotteen saanut.­

20. Voiko koronarokotuksen saanut elää vapaammin; esimerkiksi nähdä ihmisiä vapaammin tai matkustaa huoletta ulkomaille ensi kesänä?

Huoletonta elämää ja vapaata matkustelua ei suositella, vaikka olisi rokotteen saanut.

Rokotussuoja on jo ensimmäisen annoksen jälkeen varsin hyvä, kun rokotteen ottamisesta on kulunut muutamia viikkoja. Pari viikkoa toisen rokoteannoksen saamisen jälkeen rokotteen tarjoama suoja alkaa olla maksimaalinen. Toistaiseksi Suomessa viranomaiset ovat kuitenkin sillä kannalla, että maskia ja muita turvasuosituksia tulee edelleen noudattaa, vaikka olisikin saanut rokotteen.

Suosituksia tarkastellaan uudelleen sitä mukaa, kun suurempi osuus väestöstä on rokotettu.

Vielä ei tiedetä tarkasti, kuinka hyvin rokote estää viruksen leviämistä, vaikka todennäköistä onkin, että se vähentää tartuttavuutta.

Matkustamisen suhteen on olemassa valtakunnallisia rajoituksia ja rajatarkastuksia, jotka vaikuttavat matkailuun, olipa koronarokote tai ei.

Vastaukset on koostettu haastattelemalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiosairauksien ylilääkäriä Asko Järvistä, Suomen Infektiolääkärit ry:n ja KRAR:n Timi Marteliusta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäriä Juha Palonevaa. Lisäksi lähteenä on käytetty THL:n verkkosivuja.