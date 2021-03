Teuvalta ponnistaa 16 sisaruksen parvi, jonka yhteisikä on huimat 1 084 vuotta

Tamsin sisarusten yhteisikä hipoo jo maailmanennätyslukemia.

Tamsin sisarusten yhteisikä on 1084 vuotta­

Tarvitaan iso juhlapaikka, paljon tilaa ja lähes 400 kahvikuppia, kun Tamsin sisarukset perheineen kokoontuvat yhteiseen tapaamiseen.

16 sisaruksella on 62 lasta ja 163 lastenlasta. Neljättäkin polvea on siunaantunut jo 21 lapsen verran.

Kun yhteisiä ikävuosia tuli täyteen tasan tuhat, sisarusjoukko päätti järjestää yhteiset juhlat. Nyt vuosia on mittarissa jo rapiat 1 084, mikä hipoo kohta maailmanennätyslukemia.

1 084 ikävuodella ei aivan vielä pääse Guinnessin ennätysten kirjaan, sillä maailmanennätystilastoa johtaa kanadalainen 16 sisaruksen joukko, jolle joulukuussa 2018 vahvistettiin iäksi 1 203 vuotta ja 350 päivää. Mikäli kaikki 1933–1954 syntyneet sisarukset ovat edelleen elossa, heidän yhteisikänsä yltää kohta 1 240 vuoteen.

1943–1964 syntyneiden Tamsin sisarusten keski-ikä on vasta noin 67 vuotta, joten heillä on hyvät madollisuudet saada nimensä ennätysten kirjaan.

Teuvalaiset Tamsin sisarukset kokoontuivat vapaamuotoiseen tapaamiseen, kun ikävuosia tuli mittariin tasan tuhat.­

Tamsin sisarusten juuret ovat Teuvan Äystön kylässä. Heidän vanhempiensa Jussi ja Kerttu Tamsin yhteinen tarina sai alkunsa samoihin aikoihin, kun talvisota syttyi.

Jussi pyysi naapurissa asunutta, itseään 13 vuotta nuorempaa Kerttua huolehtimaan talostaan sillä välin, kun hän itse joutuu sotimaan. Kerttu oli vasta 16-vuotias eikä ehkä aavistanut mihin oikein lupautui. Hieman myöhemmin hän kirjoitti päiväkirjaansa: ”Elämä on kovaa, kun pitää olla samaan aikaan isäntänä, emäntänä, piikana ja renkinä.”

Kävi kuitenkin niin, että Jussi (s. 1910) ja Kerttu (s. 1923) rakastuivat toisiinsa. Heidät vihittiin jatkosodan aikaan helmikuussa 1942. Vihkitilaisuuden kerrotaan olleen koruton, sillä todistajana oli vain pappilan piika.

Ensimmäinen lapsi, Tuulikki, syntyi huhtikuussa 1943, ja kun sota vihdoin päättyi ja Jussi palasi rintamalta kotiin syksyllä 1944, hän sai syliinsä toisenkin tyttären. Tytär oli lahja sodan päättymisestä ja sai nimekseen Lahja Inkeri.

Lapsia syntyi noin vuoden välein: Irja 1946, Tuula 1947 ja Elsi 1948. Kesäkuussa 1950 syntyneestä Seijasta tuli perheen kuudes tytär.

– Muistan kun Elsistä toivottiin ja odotettiin poikaa. Äiti teki valmiiksi siniset nutut ja välilakanatkin, mutta tyttö sieltä sitten tuli, kertoo Inkeri Sukari.

Toive toteutui vihdoin helmikuussa 1952, kun ensimmäinen poika, Lasse, syntyi, ja seuraavana vuonna Lasse sai kaverikseen Olavin. Helmikuussa 1955 joukko täydentyi kaksosilla, Liisalla ja Leenalla.

Ensimmäiset poikalapset Lasse ja Olavi syntyivät Tamsin perheeseen 1952 ja 1953 kuuden tyttären jälkeen.­

Ensimmäiset kymmenen lasta, myös kaksoset, syntyivät kotona kamarissa. Lapsille ei jäänyt epäselväksi, mitä kamarissa tapahtui.

– Meillä oli pienet tilat, me lapset nukuttiin tuvassa penkkisängyssä. Se on jäänyt mieleen, kun äiti synnytti kaksosia ja hänellä oli kova verenvuoto, jota ei meinattu saada tyrehtymään. Aamulla meillä sitten oli kaksi vauvaa, muistelee Inkeri.

Myös muut lapset muistavat kaksosten syntymän, Lassekin, joka oli täyttänyt vasta kolme vuotta.

– Se oli varhainen aamu, kun kamarista tuli nainen käsissään kaksi punaista vauvaa, Lasse Tamsi muistaa.

Kaksosien syntymää seurasi vielä suurempi yllätys: kolmoset! Kerttu-äiti oli kätilön kuulemien sydänäänien perusteella varautunut taas kaksosiin, joten hän otti sairaalareissulle Kauhajoelle mukaansa kahdet vaatteet.

– Kun kaksi vauvaa oli syntynyt, kätilö oli sanonut, että täältä tulee vielä kolmaskin. Näin äiti on kertonut.

Terttu, Jukka ja Jorma saapuivat ilahduttamaan jo entuudestaan isoa perhettä tammikuussa 1957. Vaikka Isoonkyröön oli kuusi vuotta aiemmin syntynyt kuuluisat Jouppilan neloset, siihen aikaan kolmosetkin olivat harvinaisia. Ihmettä hämmästeli koko Äystön kyläyhteisö.

Tamsin perhe kuvattuna kolmosten syntymän jälkeen.­

Lapsiluku oli kasvanut kahdessa vuodessa peräti viidellä, mikä alkoi olla taloudellisesti kestämätön tilanne. Isä-Jussi murehti, miten perheen rahat saataisiin riittämään.

– Isällä oli sellainen periaate, että kaupassa maksetaan rahalla eikä velkaa oteta. Kun kolmoset sitten syntyivät, hän totesi, että nyt pitää pyytää velaksi. Mutta kun isä oli matkalla kauppaan ja kulki Äystön postikonttorin ohi, virkailija oli nähnyt hänet ja huutanut, että täällä on teille rahalähetys! Kyläläiset olivat keränneet kolmosille rahaa, Inkeri kertoo.

Lasse Tamsi hyppii lapsuuden leikkien tapaan.­

Kaksosten ja kolmosten syntymän aikoihin isommat lapset olivat jo sen ikäisiä, että heille voitiin jakaa vastuuta lastenhoidosta ja kotitöistä.

– Olin kuusivuotias, kun kolmoset syntyivät. Kun isä ja äiti menivät aamulla navettaan ja isommat lähtivät kouluun, minä jäin lämmittämään maitopulloja vauvoille. Syötin heitä vuorotellen, ja kun sain syötettyä, kaksoset heräsivät. Heille annoin ruisvelliä. Pidin itsestäänselvänä, että minua pari vuotta nuoremmat veljet Lasse ja Olavi ovat jo sen ikäisiä, että saavat ottaa itse omat vellinsä, Seija Latvaniemi muistelee hymyillen.

– Kun kolmoset syntyivät, meitä oli seitsemän alle viisivuotiasta, laskee Lasse, joka myös sai vahtia nuorempiaan.

– Kerran äiti pyysi minua katsomaan kolmosten perään, etteivät ne sotkisi paikkoja. Äiti oli juuri siivonnut ja vaihtanut matotkin puhtaisiin. Olin sitten hetken poissa ja kun tulin takaisin tupaan, kolmoset olivat kantaneet tuhkat pois tuhkaluukusta. Tuhkavanoja kulki matoilla, ja kaikki matot oli sotkettu.

Lasse tunsi suurta häpeää, kun oli tuottanut pettymyksen äidille.

– Äiti ei kuitenkaan raivostunut, vaan rupesi itkemään.

Kolmosten jälkeen syntyivät vielä Kaisu vuonna 1959, Heikki 1963 ja Päivi 1964.

Jorma Tamsi, Lasse Tamsi, Inkeri Sukari ja Seija Latvaniemi palasivat muistoissaan hetkeksi lapsuutensa aikoihin.­

Perheen lapsille opetettiin työntekoa jo pienestä pitäen. Heille jaettiin työvuorot niin, että kaikki tekivät työtä joka päivä muutaman tunnin ajan. Tekemistä riitti pellolla, navetassa, kasvimaalla, halkopinolla ja tuvassa. Syksyllä koko perhe keräsi marjoja ja muuta satoa talven varalle.

– Ensin oli aina työ, mutta kun vuoro loppui ja alkoi vapaa, me puettiin äkkiä päälle ja lähdettiin hiihtämään tai retkelle, Seija ja Inkeri kertovat.

Työnteosta ei jäänyt kenellekään ikäviä muistoja, päinvastoin, sillä vapaa-aikana oli sitäkin hauskempaa.

– Me laulettiin, pelattiin palloa, heitettiin keihästä, juostiin ja työnnettiin kuulaa. Aina oli kisa menossa, ja omasta väestä saatiin joukkueet täyteen. Pihasaunassa me pojat kisailtiin siitä, kuka pystyy olemaan lauteilla pisimpään. Sauna kuumennettiin reiluun 100 asteeseen. Samalla laulettiin lujaa, Lasse ja Jorma Tamsi nauravat.

Vasemmalla kaksoset Liisa ja Leena, keskellä sisarussarjan nuorimmainen Päivi ja oikealla kolmoset Jukka Terttu ja Jorma.­

Tamsin taloon saatiin vesijohto ennen kaksosten syntymää, ja sähköt tulivat kolmosten syntymän aikoihin.

– Oli suuri helpotus, kun saatiin pulsaattoripesukone. Kaikki kymmenen lapsen pyykit piti siihen asti pestä käsin. Äiti pesi ne niin hyvin, ettei valkoisissa sideharsovaipoissa näkynyt koskaan läikän läikkää.

– Vaikka meitä oli niin monta, äiti petasi jokaiselle vauvalle kauniin kopan, joka tuoksui hyvälle. Kaikki kaulusröyhelöt ja pitsitkin hän silitti tarkasti. Monta kertaa ollaan ihmetelty, miten hän jaksoi kaiken sen, sillä työtä oli muutenkin paljon, siskokset miettivät.

Inkerin puoliso Taimo Sukari ei koskaan unohda ensimmäistä vierailuaan Tamsin talossa vuonna 1966. Pieni, valtavan siisti koti oli uskomaton näky.

– Tupa oli kuin nukkekoti, jossa asui 16 lasta ja isä ja äiti. Siinä oli tupahuone, makuuhuone, vierashuone ja yläkerrassa yksi huone. Minä sain nukkua vierashuoneessa.

Kerttu-äiti oli sisarusten mukaan valoisa ja positiivinen ihminen, joka ei jäänyt surkuttelemaan ja murehtimaan asioita.

– Vanhemmat eivät leikkineet meidän kanssa, mutta kun me tytöt hypättiin pitkäänarua, joskus äitikin tuli hyppimään meidän kanssa.

Myös äidin kaunis laulu on jäänyt kaikkien mieleen.

16 sisarusta kisailivat ja ottivat toisistaan mittaa 1000-vuotisjuhlissaan 4,5 vuotta sitten. Samalla tavalla he kisailivat keskenään lapsuudessa.­

Sisarukset ovat aina pitäneet yhtä sekä välittäneet toisistaan. He ovat myös vanhempiensa tavoin luottaneet korkeimman johdatukseen sekä siihen, että asiat järjestyvät, kun luottaa Jumalaan.

– Isä ja äiti jättivät meille uskon siemenet, ja varmasti kaikki me ollaan ne siemenet säilytetty. Sekin on meitä yhdistänyt, sanoo Seija.

Uskoa on tarvittu monissa kiperissä tilanteissa. Sisarusten mieleen on jäänyt katovuosi 1959, jolloin halla vei perheeltä vilja-, puutarha- ja perunasadon. Huoli oli kova. Vanhemmat miettivät, miten perhe selviytyisi talvesta.

Halla kuitenkin kohteli kyläläisiä eri tavoin, eikä ketään jätetty pulaan. Tamsin lapset kävivät auttamassa muita perheitä perunannostossa.

– Lopulta meidän perunakellarissa oli enemmän perunaa kuin koskaan. Seuraavana keväänä annoimme siemeniä muillekin.

Sinä syksynä syntynyt tyttö sai nimekseen Kaisu, ja sisarukset kutsuvat häntä ”Katovuoden Kaisuksi”.

16 sisaruksesta 11 asuu Teuvalla. Osa on muuttanut muualle mutta palannut takaisin kotikonnuille. Noin puolet sisaruksista on tehnyt elämäntyönsä yrittäjinä eri aloilla. Nuorin poika Heikki on jäänyt isännäksi kotitaloon.

Äiti Kerttu Tamsi menehtyi syöpään 55-vuotiaana vuonna 1979, jolloin nuorimmat lapset olivat vasta teini-ikäisiä. Jussi-isä kuoli vuonna 1982.

– Vaikka meidän ajan mittapuulla äidillä oli kova elämä, hän ei itse kokenut sitä sellaiseksi. Kun äidin elinpäivät olivat vähissä ja sairaus oli edennyt niin pitkälle, ettei toiveita paranemisesta enää ollut, hän eli viimeiset päivänsä Teuvan terveyskeskuksen vuodeosastolla. Meille on kerrottu, että yhtenä iltana äiti oli laulanut iltahartaudessa muiden mukana virren Kiitos sulle, Jumalani, ja hänen kaunis äänensä oli kaikunut sairaalan käytävillä.