Koko Suomen tasolla positiivisten koronatestien osuus kaikista testeistä on edelleen nousussa.

Vahvistetut koronatartuntamäärät eivät ole ainut mittari, jota viranomaiset seuraavat. Yksi merkittävä numero on positiivisten testien osuus kaikista testatuista. Luku on ollut nousussa lähes koko talven. Se onkin joissain tapauksissa tautitilannetta paremmin kuvaava kuin pelkkä tartuntamäärä- tai ilmaantuvuusluku.

Kuten yllä olevasta kuviosta huomaa, jouluna hiljentynyt testaaminen pudotti tapausmäärät moneksi viikoksi joulukuuta vähäisemmiksi. Testipositiivisuus kuitenkin notkahti vain pariksi viikoksi, ja palasi nopeasti joulukuun tasolle.

IS listasi tartunta- ja testimääriä sairaanhoitopiireittäin kuluvan talven ja viime syksyn ajalta.

Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas.­

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella tartuntojen määrät ovat lisääntyneet paljon viime viikkojen aikana, mutta niin on lisääntynyt testauskin. Esimerkiksi viime- ja toissaviikon välillä on selvä lähes 250 tautitapauksen lisäys, mutta testimäärä on samalla ajanjaksolla noussut tuhansilla. Koronapositiivisten osuus testatuista ei siis Hus-alueella ole itse asiassa kasvanut enää edellisviikkojen tahtiin.

Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas kertoo, että Lapissa on seurattu positiivisten osuutta yhtenä tärkeänä lukuna koronatestauksessa. Lapissa on myös testattu hyvin paljon.

– Pyrimme hyvin laajamittaiseen testaamiseen ja jopa seulontoihin. Se on meillä ihan selkeä strategia, Broas kertoo

Lappi on myös maakunta, joka on käyttänyt paljon pika-antigeenitestausta pelkkien PCR-testien lisäksi.

Se on ollut Broasin mukaan Lapille hyvä valinta muun muassa pitkien laboratoriovälimatkojen vuoksi. Antigeenitesti ei vaadi analyysin tekemistä laboratoriossa.

– Pika-antigeenitestin vastaus tulee 15 minuutissa, jolloin jäljitystyö on pystytty aloittamaan nopeasti ja estämään jatkotartuntoja.

Ylivoimainen enemmistö Lapin testeistä on tänä vuonna ollut pika-antigeenitestejä.­

Broasin mukaan pika-antigeenitesti on hieman PCR-testiä epäherkempi, mutta paljon helpompi, edullisempi ja nopeampi.

– Me testaamme väestöön nähden erittäin paljon, Broas sanoo.

IS selvitti, että Lapissa on asukaslukuun suhteutettuna testattu kuluvana syksynä ja talvena enemmän kuin missään muualla Suomessa. Vain Hus-alueella testimäärät ovat edes lähes samaa luokkaa.

Eniten testejä tehneet sairaanhoitopiirit

Tehtyjä testejä heinäkuun 2020 jälkeen / 100 asukasta

Lappi 71,4 HUS 71,0 Pohjois-Pohjanmaa 64,1 Ahvenanmaa 59,0 Keski-Pohjanmaa 56,1

Nopea ja tehokas testaus on ollut Broasin mukaan tärkeää Lapissa erityisesti matkailijoiden vuoksi, jotka liikkuvat nopeasti myös takaisin kotipaikkakunnilleen. Esimerkiksi Levin vilkkailla matkailuviikoilla iso osa tartunnoista on tullut matkailijoille.

– Jopa puolet tartunnoista on tullut ulkopaikkakuntalaisille, Broas laskee.

Hän kertoo, että ihan viime aikoina Levillä on tullut jatkotartuntoja majoitus- ja ravitsemusalan työntekijöille.

Sairaanhoitopiiri suositteleekin nyt joukkotestausta alueella näiden alojen työntekijöille.