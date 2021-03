Viranomaisten olisi pohdittava keinoja, joiden myötä kaikki kantaisivat vastuun koronavirusepidemian hillitsemisestä – eivät vain suosituksia noudattavat, kirjoittaa toimittaja Ina Kauppinen.

Se, että Suomessa harkitaan vakavasti ulkonaliikkumiskieltoa, osoittaa, miksi suosituksiin nojautuva strategia on huono: inhimillisesti kovimman hinnan maksavat lopulta ne, jotka nimenomaan noudattavat suosituksia.

On totta, että esimerkiksi julkisia kokoontumisia on rajoitettu viranomaisten toimesta ja aluehallintovirasto on tarkistanut ravintoloita, jotta niissä noudatetaan turvallisuusmääräyksiä. Nyt voimaan on saatu myös kauan valmisteilla olleet muutokset tartuntatautilakiin ja maahan on julistettu poikkeusolot, joiden myötä esimerkiksi ravintolat ja baarit on suljettu osassa Suomea viime yöstä alkaen.

Yksilöiden toimintaan on kuitenkin puututtu epidemian aikana hyvin vähän suosituksia lukuun ottamatta.

Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on jo kuukausitolkulla kehottanut ihmisiä vähentämään lähikontakteja ja hiljattain turvaväliä pidennettiin yli kahteen metriin. Lisäksi etätyötä suositellaan sekä THL:n että myös valtioneuvoston toimesta.

Silti samaan aikaan, kun on suositeltu vähentämään lähikontakteja, kaupat, baarit ja ravintolat ovat olleet auki, yksityisiin kokoontumisiin ei ole puututtu, ulkomailta tulleita ei ole määrätty automaattisesti karanteeniin tai testeihin ja edes karanteenin rikkomisesta ei ole tiettävästi tullut seuraamuksia koronapositiiviselle.

Seurauksena on ollut, että osa on voinut elää elämäänsä lähes tulkoon siten kuin koronaviruspandemiaa ei olisi ja osa taas on ollut tapaamatta ystäviä, sukulaisia ja pysytellyt pitkälti kotona jo useita kuukausia.

Ilta-Sanomat on kertonut muun muassa Annesta, joka ei ole käynyt edes ruokakaupassa eikä ole nähnyt 83-vuotiasta äitiään vuoteen ja 24-vuotiaasta taksikuskista Jaakosta, joka joutuu joka päivä pelkäämään tartuntaa eikä voi nähdä äitiään tai isoäitiään.

– Olen sinkku ja välillä tuntuu, että seinät kaatuvat päälle. Ei joka päivä jaksa lenkillekään lähteä. En halua ehdoin tahdoin edes ravintolaan syömään, Jaakko kertoi.

Heidän kaltaisiaan on Suomessa paljon.

Mahdollisen ulkonaliikkumiskiellon sisällöstä ei ole vielä varmuutta, joskin yksi mahdollisuus on, että esimerkiksi ulkoilla saisi vain omaan kotitalouteensa kuuluvien kanssa. Varmaa kuitenkin on, että se iskisi erityisen kovaa heihin, jotka ovat jo nyt tinkineet suositusten myötä paljosta, jotta voisivat omalta osaltaan ehkäistä virustartuntoja.

Jos nyt jo välttelee kaupoissa käymistä ja ystävien tapaamista sisätiloissa, tuntuu kohtuuttomalta vaatia, että henkilö esimerkiksi luopuisi kävelyistä eri kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen tai kumppanin kanssa. Entä, jos esimerkiksi asuu yksin ja välttelee ylimääräisiä kontakteja, mutta on sopinut ”sosiaalisesta kuplasta” hyvän ystävän kanssa? Voidaanko pitää kohtuullisena, etteivät he tapaisi toisiaan edes ulkona?

Suosituksia on annettu ja noudatettu ajatuksella, että niiden avulla virus saadaan hallintaan ja ainakin osittainen paluu normaalielämään olisi mahdollista. Se, ettei suositusten noudattamista ole valvottu, on johtanut nykytilanteeseen.

Mahdollinen ulkonaliikkumiskielto ei kestä ikuisesti ja voi olla, että monen suosituksia noudattaneen elämään sillä ei lopulta ole suurta vaikutusta. Silti hallituksen ja viranomaisten olisi syytä pohtia, pitäisikö jatkossa suositusten sijaan antaa velvoittavia määräyksiä, jotta kaikki kantaisivat vastuun epidemian hillitsemisestä – eivät vain riskiryhmäläiset tai muut suosituksia tunnollisesti noudattavat.