Kolarikartta ja kuvat näyttävät: Näin rumaa jälkeä painajaismainen ajokeli on saanut aikaan

Pelti rytisi Etelä-Suomessa.

Pääkaupunkiseudulla on tullut tiistaina jatkuvalla syötöllä ilmoituksia kolareista.

Poliisi on kehottanut noudattamaan suurta varovaisuutta.

– Ajokeli on pääkaupunkiseudulla nyt erittäin huono ja kolareita on todella paljon. Tieliikennekeskuksen mukaan suolaus ei auta, Helsingin poliisi varoitti Twitter-viestissään.

Pahin tilanne on ollut Turunväylällä. Moottoritie on ollut kokonaan poikki kolarisuman takia. Kolariautoja on satojen metrien matkalla Ikean liittymästä Helsingin suuntaan.

Länsi-Uudenmaan poliisi arvioi, että onnettomuudessa on useita kymmeniä autoja.

Paikan päällä käynyt Ilta-Sanomien valokuvaaja Lassi Rinne sanoo, että kolarisuma muistuttaa Lahdenväylän kolarisumaa reilun viiden vuoden takaa.

– Täällä on kolarikasoja. On useampi auto päällekkäin, sitten vähän matkan päässä on muutama auto kolaroinut. Välissä on jokin ehjä auto.

Rinne sanoo, että jotkut autot ovat pahasti ruttaantuneita. Pelastuslaitos toimittaa loukkaantuneita sairaalaan.

Turunväylä.­

Yksi kolarisuma oli Kehä III:lla. Usea rekka, pakettiauto ja usea henkilöauto kolaroivat.

Onnettomuus sattui Tikkurilan liittymässä. Kolari haittasi itään päin menevää liikennettä.

Pahoja kolareita on nähty iltapäivällä myös Tuusulanväylällä.

Useamman autot kolari on ollut Kehä I:llä Pukinmäen ja Tuusulanväylän liittymässä.

Toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne on ruuhkautunut.

Yksi kolari oli Kehä I:llä Tuusulanväylän liittymän ja Pakilantien liittymän välillä. Toinen ajokaista on suljettu, mikä haittaa ajettaessa itään.