Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan voimavarat pitäisi nyt suunnata rokotuksiin.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on pahentuneen koronatilanteen takia suositellut valtioneuvostolle liikkumisen rajoittamista osassa Suomea. Rajoitukset voisivat tulla aikaisintaan käyttöön ensi viikon puolivälissä.

STT kertoi tänään, että luonnoksen mukaan kotoa tai väliaikaisesta asuinpaikasta saisi poistua vain välttämättömistä syistä tai ulkoilemaan rajoitusten mukaisesti. STT:n tietojen mukaan pahimmilla epidemia-alueilla saisi ulkoilla vain yksin tai samassa kotitaloudessa asuvien kanssa – ei siis esimerkiksi naapurissa asuvan kaverin kanssa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on skeptinen edellä kuvatun kaltaisten liikkumisrajoitusten käyttöön ottamisesta.

– Lopulta on kuitenkin aina kyse siitä, miten ihmiset noudattavat rajoituksia. Mitä tiukemmiksi ne menevät, sitä haastavampaa niitä on noudattaa, hän sanoo.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.­

Lehtonen nostaa esiin sen, ettei poliisilla ole resursseja valvoa ympärivuorokautisia liikkumisrajoituksia.

– Sehän on nähty virallisten karanteenienkin osalta: on pitkälti ihmisen oman tahdon varassa, halutaanko niitä noudattaa.

Lehtonen toteaa, että olisi mahdotonta valvoa esimerkiksi sitä, tapaako joku vaikkapa kaveriaan tai seurustelukumppaniaan pihalla lenkkeilyn merkeissä. Siksi hänestä olisikin ensisijaista, että jos lisää rajoitustoimia halutaan, suljettaisiin ensin yhteiset tilat, joissa kokoonnutaan ja katsottaisiin sitten 3–4 viikon päästä, saadaanko tilanne sillä kääntymään paremmaksi.

– Jos ne suljetaan, se ohjaa ihmisiä väistämättä pysymään ulkotiloissa. Kotona tapaamiset ovat tietenkin silti mahdollisia, mutta sinne ei mahdu niin paljon ihmisiä.

– On paljon helpompaa katsoa, että joku tila on kiinni kuin ruveta pitkin metsiä metsästämään, että ollaanko siellä liikkeellä oman perheenjäsenen kanssa vai onko vastoin määräyksiä otettu naapuri mukaan lenkille. Tällaisten asioiden valvominen olisi absurdia.

Mahdollisuus saada koronatartunta ulkoa on hyvin pieni, jos turvaväleistä huolehditaan. Ulkonakin tartuntariski silti on, etenkin, jos ihmiset pakkautuvat tiiviisti, sanoo aerosolien leviämistä mallintava Aalto-yliopiston apulaisprofessori Ville Vuorinen. Moninkertaisesti suurempi riski tartunnalle on silti sisätiloissa, jossa aerosolit kerääntyvät leijumaan ilmaan.

Vuorinen havainnollistaa asiaa tupakoinnilla: sisällä tupakoidessa savu seisahtuu pitkäksi ajaksi lähes paikoilleen, kun taas ulkona ongelmaa ei samalla tavalla ole.

– Ja jos ulkona ei tavata, sitten tavataan sisällä, Lasse Lehtonen toteaa.

Vuorinen muistuttaa, että ulkonakin kannattaa kuitenkin välttää pitkää, esimerkiksi tunnin mittaista seurustelua toisen ihmisen kanssa ja huolehtia turvaväleistä.

– Ei voida sanoa, että ulkona tapaaminenkaan olisi turvallista puolentoista metrin päästä, jos toisella on koronavirustartunta.

– Mutta nykytiedon valossa riski saada tartunta ulkoa on pieni.

Lehtonen sanoo, että sen sijaan, että keskityttäisiin rajoittamaan ihmisten liikkumista pihalla, voimavarat pitäisi suunnata rokotuksiin.

– Ennen kaikkea julkisten kokoontumisten rajaaminen on tärkeintä, mutta toisaalta yhtä lailla rokotuksia pitää pyrkiä nopeuttamaan. Tämä on koko ajan tasapainoilua rokotusten ja rajoitustoimien välillä, että epidemia ei pääse karkuun ennen kuin riittävä rokotesuoja on saavutettu. Toivottavasti rokotusaikataulut pitävät, se puoli on ihan yhtä tärkeä kuin rajoituspuoli.

– Minusta on vähän hassua, jos kaikki paino menee rajoitustoimiin, mutta ei ole samaan aikaan mitään suurta – ainakaan julkisuudessa näkyvää – yritystä rokottamisen nopeuttamiseksi. Sen tyyppinen tilanne tietysti syö luottamusta hallintoa kohtaan.