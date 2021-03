Rekka suistunut alas sillalta Vantaalla

Rekka suistui alas sillalta Hämeenlinnanväylällä. Helsinkiin päin menevä liikenne ohjataan Martinlaakson kautta.

Vantaalla on sattunut tiistaina vakava liikenneonnettomuus. Hälytys pelastuslaitokselle tuli kello 11.22.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoo Twitter-tilillään, että rekka on suistunut alas sillalta Hämeenlinnanväylällä, noin 300 metriä Martinlaakson liittymästä Helsingin suuntaan. Osallisena onnettomuudessa on myös kaksi henkilöautoa. Tie on kokonaan poikki ja poliisi ohjaa liikennettä.

Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Helsinkiin päin menevä liikenne ohjataan Martinlaakson kautta.

– Alustavan tiedon mukaan onnettomuudessa on loukkaantunut ainakin yksi ihminen vakavasti, komisario Jarmo Ojala Itä-Uudenmaan poliisista kertoo Ilta-Sanomille.

Onnettomuuspaikan raivaus kestää hänen mukaansa todennäköisesti vielä pitkään.