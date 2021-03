Korona jakoi Suomen kahtia: Kokkolassa nautitaan ravintoloissa, Turussa pannaan jo yläkouluja kiinni

Sulkutila astui voimaan maanantaina suurimmassa osassa Suomea.

Suomessa eletään nyt kahdessa todellisuudessa. Suuressa osassa maata astui maanantaiaamuna voimaan sulkutila, jolla on määrä estää koronaviruksen leviämistä.

Rajoitukset koskevat lähtökohtaisesti leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevia alueita eli suurinta osaa Suomesta. Tällä hetkellä perustason alueita ovat vain Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala Joensuuta, Liperiä ja Kontiolahtea lukuun ottamatta sekä Keski-Suomi Jyväskylää lukuun ottamatta.

Turku on yksi kaupungeista, joissa noudatetaan nyt kymmenen hengen asiakasrajoitusta. Aluehallintoviraston määräämät uudet rajoitukset koskevat myös kouluja, sillä kaikki alueen 7.–9.-luokkalaiset siirtyivät etäopetukseen.

Rieskalähteen yläkoulun piha on hiljainen, vaikka kello osoittaa puolta päivää. Ovet eivät kuitenkaan ole kiinni, sillä koulussa opiskelee yksi kuudesluokkalaisten ryhmä. Se ei ole paljon koulussa, jonka oppilasmäärä on normaalisti viisi ja puoli sataa.

Rieskalähteen koulun pihalla ei lapsia näy.­

Yhtä autio on Impivaaran uimahallin piha. Se ainoat käyttäjät ovat tällä hetkellä SM-tason uimarit ja lasten harrastusryhmät. Väliinputoajien ryhmä ovat teini-ikäiset, jotka eivät kuulu kumpaankaan edellisistä.

– Viime vuonna saimme heidät pidettyä vielä hyvin mukana vaihtoehtoisissa treeneissä, mutta joulun jälkeen on ollut havaittavissa poisjäämisiä, Åbo Simmklubbin toiminnanjohtaja Tero Laine harmittelee.

Tyhjä on myös Impivaaran uimahallin piha.­

Uudet rajoitukset osuvat kipeimmin ravintola- ja liikunta-alaan.

Suurin osa Turun saleista ja kuntokeskuksista pitää silti ovensa auki – niin kauan kuin se sallitaan. Sisälle otetaan etukäteisvarauksella kymmenen treenaajaa kerrallaan.

– Päätimme, että jollain lailla jatketaan. Tuntuu, että tämä on asiakkaille niin iso henkireikä, ja ihmiset alkavat olla tosi väsyneitä ja rikki. Moni sanoo, että pakko tulla tekemään edes jotain pois neljän seinän sisältä, Sali 82:n toimitusjohtaja Minna Sukkinen sanoo.

Sali 82:n toimitusjohtaja Minna Sukkinen pohtii vielä, miten koronaohjeita pitäisi tulkita.­

Kymmenen henkeä hukkuu tuhannen neliön kokoiseen saliin ja useaan eri huoneeseen. Kuntosalilla pohditaankin nyt, voisiko tilaa rajata paremmin, jolloin useampi pääsisi kerrallaan treenaamaan.

– Soitin aville torstaina, koska tilan määritelmä on niin epäselvä. Virkailija myönsi, että tämä on tulkinnanvarainen asia ja jätetty yrittäjien harteille.

– Meillä ei ole ollut yhtään altistumista, joten tämä tuntuu vähän ylimitoitetulta.

Työntekijöiden tunteja on jouduttu vähentämään ja aukioloaikaa lyhentämään, koska henkilökuntaa ei ole varaa pitää hiljaisina aikoina.

– Tulevaisuus näyttää aika sumuiselta. Talvi tuntui vähän paremmalta, mutta nyt on taas epätoivoinen olo. Päivä kerrallaan mennään.

Ravintolat joutuvat sulkemaan toimintansa take awayta lukuun ottamatta maanantain ja tiistain välisenä yönä. Ravantit Oy:llä on Turussa kahdeksan ravintolaa, joista lähes kaikkien ovet suljettiin jo viikonloppuna.

Muutama työntekijä teki maanantaina siivousta Pippurimyllyn muuten hiljaisessa tilassa.

– Noin 70 työntekijää joudutaan lomauttamaan, toimitusjohtaja Viljo Ravantti kertoo.

Ravantit Oy:llä on Turussa kahdeksan ravintolaa. Toimitusjohtaja Viljo Ravantin mukaan 70 työntekijää joudutaan lomauttamaan.­

Yrityksen omistamasta ravintola Teinistä on jopa myyty entrecôtea asiakkaille, jotta se ei menisi hukkaan sulun vuoksi.

– Meillä on dry age -kaappi, jossa lihaa on kypsytetty neljä viikkoa. Ollaan myyty sitä pois, Ravantti kertoo.

Vaikka ravintoloiden sulkukurimus olisi ohi nyt määritellyn kolmen viikon jälkeen, voi edessä olla konkursseja.

– Kolmen viikon sulku aiheuttaa meille noin 100 000 euron tappiot.

Kokkolan kaupungissa Keski-Pohjanmaalla kaupunkilaiset käyvät uimassa Vesi-Veijarissa, syövät keskustan ravintoloissa ja hikoilevat kuntosaleilla. Yläkoululaiset ovat palanneet hiihtolomalta lähiopetukseen.

Keskustan kävelykadulla tai ostoskeskuksessa ei näy yleisöryntäyksiä. Arkielämä jatkuu rauhalliseen tahtiin.

Keski-Pohjanmaa on koronaepidemian perustasolla, joten se ei ole sulkutilassa. Alueen ilmaantuvuusluku on 28,5. Noin 48 000 asukkaan Kokkolassa on todettu vuoden aikana 82 koronavirustartuntaa.

Kauppakeskus Chydeniassa oli arki-iltapäivänä rauhallista.­

Kokkolan Hakalahden koulun oppilaat ovat välitunnilla. Yläkoulun rehtori Harri Kangasniemi katselee oppilaiden välituntimenoa tyytyväisenä. Useimmat ovat varustautuneet kasvomaskilla, eikä kertakäyttösuojia näy pihalla lumessa.

– Maskit jaettiin kaikille tammikuussa, ja tänään ne on otettu kunnolla käyttöön. Olemme aamupäivällä opetelleet niiden käyttöä ja puhuneet niiden hävittämisestä, rehtori kertoo.

Hakalahden koulua käy 370 yläkoululaista. Jos jokainen vaihtaa kasvosuojaa 3–4 kertaa päivässä, roskiin kertyy yli tuhat maskia päivässä.

– Hienosti on viestintä onnistunut, oppilaat ovat osanneet viedä maskinsa niitä varten tuotuihin roskiksiin, Kangasniemi kiittelee.

Hakalahden koulun rehtori Harri Kangasniemi on tyytyväinen koululaisten maskien käyttöön.­

Torikadulla sijaitsevassa ravintolassa on tarjolla lounasbuffet. Phrik Thain omistajapariskunta Milla ja Wirat Kantima täyttää buffetin tarjoiluastioita.

– Viime keväänä olimme kiinni viikon. Se oli synkkää aikaa, sitä ei ole ikävä. Hyvä että Kokkola on pysynyt epidemian perustasolla ja ravintolat saavat olla auki, Milla Kantima huokaisee.

Vuosi sitten yrityksen tulopuolta paikattiin noutoruualla. Kantiman mukaan sen avulla pystyttiin maksamaan pakolliset menot, mutta henkilökunnan palkkoja take away ei maksa.

– Yrittäjän on sulkutilanteessakin pakko selvitä ja keksiä keinoja, joilla kattaa menoja, hän toteaa.

Milla ja Wirat Kantima täyttävät lounasbuffettia asiakkaita varten.­

Fit Kokkolan kuntosalilla ahertaa maanantaina iltapäivällä kourallinen harrastajia. Yrittäjä Christel Viitanen kertoo, että ryhmäliikunnassa on voimassa yhdeksän henkilön rajoitus.

Salilla yritetään jatkaa mahdollisimman tavallista elämää rajoitusten varjossa.

– Yritetään elää normaalia elämää positiivisella asenteella kaikesta huolimatta.

Christel Viitasen kuntosalilla otetaan koronaepidemian takia annetut suositukset tosissaan.­

Viitanen tietää mistä puhuu, sillä hän aloitti saliyrittäjänä tammikuussa 2020. Kun koronaepidemia rupesi jylläämään, osa asiakkaista katosi.

– Osa tuli kuitenkin takaisin syksyn aikana, mutta työtä joudutaan asian eteen tekemään valtavasti. Asiakashankinnan pohjatyö valui osittain hukkaan. Nyt seuraan paikallisen Soiten, avin ja THL:n suosituksia useita kertoja päivässä. Tartuntojen ehkäisemiseksi siivousta on tehostettu, paikkoja desinfioidaan ja pinnat on käsitelty nanopinnoitteella, Viitanen selvittää.