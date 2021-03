Eduskunnalta odotetaan tänään päätöstä ravintoloiden sulkemisesta kolmeksi viikoksi

Jos käsittely etenee suunnitellusti, presidentti voinee vahvistaa lain vielä saman päivän aikana.

Ravintoloissa istumiseen on tulossa kolmen viikon tauko.­

Eduskunnan odotetaan päättävän tänään ravintoloiden sulkemisesta. Hallitus esitti viikko sitten maanantaina, että kaikkien ravitsemisliikkeiden tilat suljettaisiin asiakkailta kolmen viikon määräajaksi niillä alueilla, joilla se on välttämätöntä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Kyse on niistä alueista, joissa koronavirusepidemia on joko leviämis- tai kiihtymisvaiheessa. Jos eduskunta hyväksyy lakiesityksen, ravintolat on pidettävä suljettuina kolme viikkoa Suomen 19 maakunnasta 15:ssä, esimerkiksi Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Suljettavia ravitsemisyrityksiä olisivat muun muassa kahvilat, ravintolat, baarit ja yökerhot, jotka ovat avoinna yleisölle. Rajoitus koskisi myös terasseja.

Ruoan ulosmyynti asiakkaille olisi sallittua. Sulku ei myöskään koskisi esimerkiksi vanhainkotien ruokaloita tai henkilöstöravintoloita, jotka eivät ole auki muille asiakkaille.

Hallitus olisi halunnut lain astuvan voimaan jo tänään

Eduskunnan talousvaliokunta sai torstaina valmiiksi mietintönsä ravintoloiden sulkemista koskevasta lakiesityksestä ja esitti, että eduskunta hyväksyy hallituksen ehdotuksen muuttumattomana.

Ravintoloiden väliaikaista sulkemista käsiteltiin jo perjantaina. Ensimmäisessä käsittelyssään eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön valiokunnan mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen käsittely jatkuu tänään aamukymmeneltä alkavassa täysistunnossa perjantaina hyväksyttyyn lakitekstiin pohjaten. Toisessa käsittelyssä päätetään lakiesityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Hallitus olisi halunnut alkujaan lain astuvan voimaan jo tänään maanantaina, mutta käsittely ei ole edennyt eduskunnassa aivan hallituksen toivomassa aikataulussa. Jos lain käsittely etenee tänään suunnitellusti, voisi presidentti vahvistaa lain vielä saman päivän aikana.