Kommentti: Suomessa ei ole kesällä 5 miljoonaa tartuntaa päivässä – THL:n olisi pitänyt tietää mitä mallinnusten julkaisusta seuraa

THL jätti ottamatta huomioon lausunnossaan maalaisjärjen niin monessa eri asiassa, että niitä on syytä nostaa esille, kirjoittaa Ilta-Sanomien datajournalisti Lauri Nuoska.

Oikeusministeriö pyysi viime viikon perjantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) nopealla aikataululla lausunnon ja projektioita koronatilanteen mahdollisesta kehittymisestä liittyen kuntavaalien järjestämiseen.

THL kirjoitti lausunnon, eikä paljon muusta koronaan liittyvästä sitten sen jälkeen viikonloppuna puhuttukaan. Erityisesti kohahdutti arvio siitä, että Suomessa voisi olla vaalipäivänä huhtikuun puolenvälin jälkeen jopa 2 600–11 200 tartuntaa per päivä.

Alun perin kuntavaalit oli tarkoitus pitää 18.4., mutta eduskuntapuolueiden puoluesihteerit äänestivät vaalien siirtämisestä päivämäärälle 13.6.2021.

Haluan heti alkuun varoittaa, että tämä mielipidekirjoitus sisältää saivartelua, mutta mielestäni asia on niin vakava, että sille on nyt paikkansa.

THL nimittäin jätti ottamatta huomioon lausunnossaan maalaisjärjen niin monella eri tavalla, että niitä on syytä nostaa esille. Enkä puhu nyt mistään essonbaarien tai twittervirologien maalaisjärjestä, vaan oppineiden, asioista ymmärtävien asiantuntijoiden maalaisjärjestä ja elämänkokemuksesta. Heidän oli pakko tietää, mitä tuollaisten lukujen julkaiseminen aiheuttaa.

Nopeista reaktioista päätellen kohun määrä ehkä kuitenkin yllätti. Asiasta kertoo se, että molemmat lausunnon allekirjoittaneet henkilöt ovat jo ehtineet asiaa pehmentää.

Ensin THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta pehmensi skenaarioita HS:lle, ja myöhemmin myös toinen allekirjoittaja, THL:n johtaja Mika Salminen mietti Ilta-Sanomille, että laskelmien luvut ovat saaneet julkisessa keskustelussa liian ison huomion.

Tuntuu, että THL:ssä lukuja katsotaan peloissaan aina, kun ne ovat menossa ylöspäin. Silloin piirretään viivoja kohti taivaita ja kerrotaan, kuinka kaikki menee pieleen. Samalla logiikalla pitäisi muutamankin päivän tai viikon laskukäyrät piirtää jatkumaan kohti nollaa ja jäädä hymistelemään, kuinka pandemia on jo käytännössä ohi.

” Onneksi myös maalaisjärkeä käyttävät asiantuntijat ovat päässeet viikonloppuna ääneen.

Joka tapauksessa; jos piirtelee käyriä jatkumaan menneen perusteella (erityisesti kiihtyvällä tahdilla), on erittäin tärkeää pitää maalaisjärki mukana.

Laskin esimerkin: jos THL:n käyttämää kiihtymismallia laskee vähän pitemmälle, saa aikaiseksi mallin, jossa heinäkuussa Suomessa todettaisiin jo yli 5 miljoonaa tartuntaa. Joka päivä.

Maalaisjärkeä olisi tässä kohtaa voinut herätellä muillakin tavoilla. Otetaan esimerkiksi testausmäärä. Jotta Suomessa todettaisiin yli 10 000 tartuntaa päivässä, pitäisi ihmisiä testata aivan älytön määrä, noin 50 000–100 000 ihmistä päivässä. Tällä hetkellä testejä tehdään reilut 20 000 päivässä. Testimäärän moninkertaistaminen olisi aikamoinen urakka.

Myös laboratoriot olisivat THL:n skenaariossa aivan tukossa analysoitavista testeistä. On ihan kohtuullista kysyä, olisiko nykyisenkaltainen testaaminen edes järkevää, jos lähes kaikilla kuitenkin tauti olisi.

Lisää maalaisjärkeä: 11 000 tapausta päivässä maassa, jossa on koko vuoden aikana ollut yhteensä reilut 60 000 tautitapausta. Suomi jäisi historiaan lähes koko Euroopan synkimpänä korona-alueena – koko pandemia-aika huomioon ottaen.

Lisää: luulisi myös kausivaihtelun ja osin jo alkaneiden ja huomenna maanantaina tiukentuvien rajoitusten vaikuttavan tuleviin lukuihin. Tai rokotusten. Oikeusministeriön pyynnössä nimenomaan pyydettiin huomioimaan, ”sikäli kuin mahdollista”, myös kausivaihtelun sekä rokotuskattavuuden vaikutus.

THL:n lausunnossa näitä kahta asiaa kyllä kommentoidaan, mutta loppupäätelmään kuitenkin jätettiin luvut, jotka ovat järkyttävän suuret, eivätkä ota näitä asioita huomioon.

Pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi, että luvut eivät itse asiassa ole edes varsinaisessa arviossa vaalien järjestämiseen liittyen, vaan lausunnon ”taustaosiossa”. Lausunto on kolme sivua pitkä, ja sen jälkeen on puolen sivun verran liitenumeroita. Itse lausunnossa viitataan nimenomaan liitteeseen 1, jossa nämä kolme skenaariota luvuista ovat.

On totta, että lausuntoon on myöhemmin lisätty pohdinta vaalien järjestämisestä, eikä siinä lukuja mainita. Ja osion loppupäätelmät ovatkin mielestäni ihan oikeat. ”On todennäköisempää että touko-kesäkuun vaihteessa epidemia on rauhallisemmassa vaiheessa kuin 18.4.”, lausunnossa sanotaan.

En kritisoi lainkaan vaalien siirtämistä – päin vastoin – mutta numerot, jotka päätökseen vaikuttivat, olivat vähintäänkin arveluttavat.

Ja kyllä luvut ovat kaikesta päätellen päätöstä tehtäessä olleet pöydällä. Oikeusministeriö kertoi tiedotteessaan, että siirtämiseen vaikuttivat yhtenä osana THL:n tekemät laskelmat. Lisäksi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) on nimenomaan sanonut loppuviikon tiedon yllättäneen ja pysäyttäneen.

– Meidän on luotettava terveysviranomaisiimme. Jos he näkevät suuren riskin, että tautitilanne voi lähteä näin suureen kasvuun, asia on otettava vakavasti, Henriksson sanoi lauantaina.

THL:n Salminen seisoo edelleen lausunnon takana. Tai sysää vastuun oikeusministeriölle, kuinka tämän kommentin nyt sitten haluaakaan lukea:

– Epidemia on kuitenkin ollut viimeiset viikot kovassa kasvuvauhdissa eikä sitä voida jättää huomiotta. Kyllä minun käsittääkseni oikeusministeriö silti ilman muuta katsoi nimenomaan kokonaisuutta, Salminen sanoi IS:lle.

Onneksi myös maalaisjärkeä käyttävät asiantuntijat ovat päässeet viikonloppuna ääneen. He ovat sanoneet, ettei matemaattinen mallinnus kerro todellisuudesta.

– En usko hetkeäkään, että mallinnus tulee toteutumaan, Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo sanoi HS:lle.

Aivelo on arvioinut, että 1 000 tai jopa 2 000 tartuntaa päivässä olisi kuitenkin mahdollista. Tässä haarukassa on se mielenkiintoinen piirre, ettei se yllä edes THL:n poliitikoille tekemän laskelman alarajalle, 2 600 tartuntaan.

On jännittävä nähdä, missä tilanteessa huhtikuussa ollaan. Ja maalaisjärjellä ajatellen on varmasti hyvä, ettei asiaa jännitetä toisia tartuttaen vaaliuurnilla.