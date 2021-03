Mika Salmisella on myös itsellään selvä näkemys kuntavaalien siirtämisestä.

Oikeusministeriö kertoi eilen kuntavaalien siirtämisestä. Alun perin kuntavaalit oli tarkoitus käydä 18.4, mutta eduskuntapuolueiden puoluesihteerit äänestivät siirtämisestä. Uusi päivämäärä on 13.6.2021.

Oikeusministeriö kertoi tiedotteessaan, että siirtämiseen vaikuttivat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemät laskelmat.

Kolmessa eri laskelmassa vähiten vakavassa mallinnuksessa päivittäisten tartuntojen määrä oli noin 2600. Vakavimmassa mallinnuksessa määrä oli jopa 11 000 päivittäistä tartuntaa.

THL:n Mika Salminen sanoo Ilta-Sanomille, että laskelmien luvut ovat saaneet julkisessa keskustelussa liian ison huomion.

–Meillä ei ole kristallipalloa, jotta voisimme sanoa pitkälle etukäteen, että silloin ja silloin vaalien järjestäminen olisi ehdottomasti turvallista, Mika Salminen toteaa.­

– Nämä luvut ovat vain matemaattinen laskuharjoitus eivätkä varma ennuste ja (ne ovat) pieni osa kokonaisuutta. Ei niitä (lukuja) pidä lukea kuin piru Raamattua.

Myös THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta totesi eilen Helsingin Sanomissa, että korkeissa tartuntaluvuissa on kyse mallinnuksista, eivätkä ne välttämättä toteudu käytännössä.

Salminen muistuttaa, että mallinnukset ovat mekaanisia laskuharjoituksia eikä niistä voi tehdä todennäköisyyslaskemia.

– Mitä kauemmaksi nykypäivästä mennään, niin sitä enemmän epävarmuutta tilanteen kehittymiseen sisältyy.

– Epidemia on kuitenkin ollut viimeiset viikot kovassa kasvuvauhdissa eikä sitä voida jättää huomiotta. Kyllä minun käsittääkseni oikeusministeriö silti ilman muuta katsoi nimenomaan kokonaisuutta.

Muita kokonaisuuteen vaikuttavia tekijöitä Salminen mukaan ovat muun muassa brittivariantin eteneminen, rajoitukset sekä niiden toimivuus tartuntojen suhteen sekä rokotustilanne. Hän kertoo käyneensä läpi ”muutamia” etätapaamisia eduskuntapuolueiden puoluesihteerien kanssa ja sanoo teroittaneensa heillekin kyseessä olevan vain laskuharjoituksen.

THL:n laskelmat tehtiin oikeusministeriön valtiosihteeri Malin Brännkärrin pyynnöstä.

Miten sulku vaikuttaa tartuntalukuihin?

Huomenna astuu voimaan uusia rajoituksia, joilla koronaepidemiaa yritetään hillitä. Hallitus on puhunut jopa kolmen viikon ”sulkutilasta”.

– Emme voi tietää kuinka hyvin rajoitukset auttavat, vaan se jää nähtäväksi, Salminen sanoo.

– Riski epidemian uudelleen kiihtymiselle on kuitenkin yhä olemassa sulun jälkeenkin.

Yksi iso ongelma huhtikuun vaalien suhteen olisi ollut Salmisen mukaan se, että kaikkia riskiryhmään kuuluvia ei olisi vielä rokotettu.

– Jos kovin moni ihminen on sairauden takia eristyksessä tai karanteenissa, niin heidän äänestämisensä mahdollistaminen vaikeutuu.

– Meillä ei ole niin paljon terveydenhuollon ammattilaisia, että edellä mainitut pääsisivät täyttämään kansalaisoikeutensa.

Salminen kertoo, että häneltä yritettiin kysyä omaa mielipidettä vaalien siirtämisestä.

– Tällainen vaalien siirtämispäätös on ihan riippuvainen siitä, että minkälainen riskitaso on hyväksyttävää ja se on yhteiskunnallinen päätös.

– THL kertoi nykytiedon perusteella oman arvionsa riskeistä keskusteltavana olevien ajankohtien suhteen.

Samalla hän muistuttaa, että Suomessa hallitus on määritellyt epidemian pahenemisen riskitason paljon alhaisemmaksi kuin monessa muussa maassa.

Tämän vuoksi muiden maiden vaaleja sekä niiden järjestämistä tai siirtämistä on vaikea verrata suoraan toisiinsa, koska jokaisella maalla on omat riskitasonsa.

Syksyllä koronatilanne näytti Suomessa toiveikkaalta. Tuolloin vallitsevassa tilanteessa ei pystytty varmasti ennakoimaan kevään kuntavaalien mahdollista onnistumista.

– Yleensä kun puhutaan hengitystieinfektioista niin ne ovat kovimmillaan keskellä talvea. Tuolloin (syksyllä) ei voitu tätä nykytilannetta nähdä. Normaalitilanteissa vastaavat hengitystieinfektiot olisivat huhtikuussa jo pääosin poissa.

Salmisella on myös itsellään selvä näkemys kuntavaalien siirtämisestä.

– Meidän arvioimme mukaan he (puoluesihteerit) tekivät kyllä riskin huomioon oikean ratkaisun.