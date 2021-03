Naiselta saatiin otettua koronatesti vasta poliisin pakkokeinoin.

Iisalmelaisen joogayrittäjän epäillään purreen poliisia kiinnioton yhteydessä, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Arto Elomaa kertoo Ilta-Sanomille.

Asiasta uutisoi aiemmin Iisalmen Sanomat, jonka mukaan naisen riehumista jouduttiin myös estämään käsiraudoin.

Ylä-Savon Sote tiedotti joogasalissa tapahtuneesta joukkoaltistumisesta viime viikon perjantaina. Iisalmen Sanomien mukaan yrittäjä ei viikonlopun aikana mennyt itse koronatestiin eikä antanut viranomaisille tietoa virukselle mahdollisesti altistuneista.

Viikonloppuna poliisi sai terveydenhuollon viranomaisilta virka-apupyynnön toimittaa nainen koronatestiin. Poliisin mukaan nainen vastusti kiinniottoa.

– Ainakin kaksi poliisia on karanteenissa, Elomaa sanoi Ilta-Sanomille lauantaina.

Elomaa ei ota kantaa siihen, ovatko poliisit saaneet koronatartunnan.

– Poliisi ei saa kertoa terveystietoja.

Poliisi kuulusteli naista perjantaina epäiltynä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja terveyden vaarantamisesta. Rikoslain mukaan henkilön voi katsoa syyllistyneen terveyden vaarantamiseen, jos tämä levittää vakavaa sairautta.

– Tällä hetkellä viranomaisilla olevan tiedon mukaan hänen kautta koronavirukselle altistuneiden lukumäärä on hiukan yli 100 ja tartunnan saaneiden määrä yli 10, poliisi tiedotti.

MTV:lle Elomaa kertoi aiemmin, että nainen on myös siivousyrittäjä ja on tässä työssään voinut altistaa myös heikkokuntoisia ihmisiä.

Kuulustelun jälkeen nainen vapautettiin, ja tiedotteen mukaan poliisi jatkaa asian selvittämistä muutoin. Ennen poliisin kuulusteluja naiselta poistettiin terveysviranomaisen määräämät rajoitustoimet eli tässä tapauksessa koronaeristys.

Nainen kiistää

Naisen lakimies Lauri Saarela kertoo Ilta-Sanomille, että nainen kiistää molemmat epäillyt rikokset. Saarelan mukaan tapahtumien taustalla on väärinkäsityksiä ja väärinymmärryksiä.

Nyt nainen ja hänen lakimiehensä harkitsevat Saarelan kertoman mukaan oikeustoimia viranomaisten toiminnasta.

Saarelaa haastatteli aiemmin MTV.

Saarela välitti Ilta-Sanomille tiedotteen, jossa kommentoi tapausta. Lakimiehen mukaan naisella on herkästi verenvuotoa aiheuttava sairaus, mikä tiedotteen mukaan kerrottiin poliiseille kiinniottotilanteessa. Tiedotteen mukaan näyte olisi voitu ottaa nielusta, mutta se otettiin väkisin nenän kautta.

Saarelan mukaan epäilty kiistää purreensa poliisia.

– Se on poliisin oma näkemys, ja vastapuolella on oma näkemyksensä. Asia tietysti ratkeaa oikeudessa. En halua käydä lehdissä läpi sitä, kuka teki mitä ja millä tavalla, Saarela kommentoi Ilta-Sanomille.

Poliisin mukaan naisen kautta koronatartunnan saaneita on yli kymmenen. Kiistääkö nainen osallisuutensa tartuntoihin?

– Kyllä hän kiistää. Kukaan ei tiedä, mistä tartunnat ovat lähteneet ja kuka on tartuttanut kenetkin. Se on tiedemiesten hommaa selvittää. Hän on täysin oireeton.

Naisen lakimies Saarela paheksuu myös sitä, että poliisi poikkeuksellisesti julkaisi epäillyn naisen kuvan verkkosivuillaan.

– Tästä tapauksesta olisi ollut mahdollista kertoa yleisölle täysin asiallisesti ja totuudellisesti ilman valokuvaa. Nyt [naisen nimi] on kohdeltu tapauksessa ikään kuin hän olisi etsintäkuulutettu tai rikollisena tuomittu, Saarela kirjoittaa tiedotteessaan.

Tutkinnanjohtaja Elomaa perusteli päätöstä aiemmin tapauksen laajuudella ja epäillyn haluttomuudella yhteistyöhön.

– Päädyimme tällaiseen ratkaisuun, koska tässä on aika iso tartuntaketju ja koska epäilty ei ole halunnut kertoa, missä kaikkialla ja kenen kanssa hän on liikkunut ja keitä kaikkia tavannut, Elomaa sanoi.