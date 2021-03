THL:n Tervahauta Ylellä: Epidemian kolmas huippu lähestyy – kuntavaalien siirto olisi turvallisempaa

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo Ylellä, että uuden virusmuunnoksen takia Suomi on menossa kolmatta epidemiahuippua kohti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi Ylen TV1:n Ykkösaamussa, että kuntavaalien siirtäminen myöhempään ajankohtaan tekisi vaaleista turvallisemmat.

Koronaepidemia kiihtyy Suomessa tällä hetkellä vauhdilla. Neuvottelut kuntavaalien siirtämisestä huhtikuulta kesäkuulle tai syksyyn jatkuvat lauantaina aamupäivällä.

– Olettaisin, että huhtikuun puoliväliin verrattuna pari kuukautta myöhäisempi ajankohta on terveysturvallisuuden kannalta helpompi, Tervahauta sanoi Ylellä.

Tervahauta arveli, että myöhemmin järjestetyissä kuntavaaleissa kansalaiset voisivat uskaltautua paremmin käyttämään äänioikeuttaan. Lisäksi vaalien järjestäminen olisi todennäköisesti vaivattomampaa.

– Silloin ei ehkä pitäisi pitää niin tiukkoja terveysturvallisuuden järjestelyjä kuin mitä oli suunniteltu huhtikuulle, Tervahauta sanoi.

Tervahaudalta kysyttiin Ylen haastattelussa, milloin koronaepidemian huippu saavutetaan Suomessa?

– Tätä asiaa on kysytty monta kertaa. On ollut useita huippuja. Jos verrataan kansainvälisesti, niin meidän huippumme ovat olleet loivia. Oma tulkintani on, että virusmuunnoksen takia olemme menossa kolmatta huippua kohti. Toivottavasti se olisi jo saavutettu, mutta on hyvin mahdollista, että luvut tästä nousevat, Tervahauta vastasi.

Haastattelun päätteeksi Tervahaudalta kysyttiin vielä suhtautumista liikkumisrajoituksiin, joita hallitus on valmistellut epidemian pahenemisen varalta.

– Hallitus on ilmoittanut, että niitä (liikkumisrajoituksia) vahvasti valmistellaan. THL suosittaa vahvasti ainakin liikkumisrajoitusten harkitsemista, Tervahauta sanoi.

Tervahauta kertoi Ylellä, että alustavien arvioiden mukaan lauantaina kirjataan 650 uutta koronatartuntaa.

Juttu päivitetty kauttaaltaan kello 11.09.