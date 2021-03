Ensi viikon loppupuoliskolla pakkanen saattaa kiristyä öisin etelässäkin jopa 25 asteeseen.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) tuore kuukausiennuste povaa Suomeen ensi viikolle tavanomaista sateisempaa ja kylmempää säätä, kertovat Foreca ja Ilmatieteen laitos.

– Näyttää siltä, että ensi viikon mittaan hyvin kylmää ilmamassaa pääsee virtaamaan Suomeen Venäjältä. Jos tämän hetken ennuste toteutuu, ensi viikon loppupuolella pakkasta voi öisin olla etelässäkin 25 astetta, pohjoisessa jopa 30–35 astetta. Päivälläkin etelässä olisi 15 pakkasastetta, Forecan meteorologi Markus Mäntykannas ounastelee Forecan verkkosivuilla.

Mäntykannaksen mukaan ennusteessa näkyy lisäksi voimakasta lumipyryä. Kuukausiennusteen mukaan ensi viikolla Suomessa olisi tavanomaista sateisempaa.

Kylmenemisen vuoksi sateet tulisivat lähtökohtaisesti lumena, jota saattaa tulla jopa toistakymmentä senttiä.

– Tilanne muistuttaa tammikuun paukkupakkasia ja Toini-pyryä, ennuste on vähän vastaavanlainen. Jos ennusteissa nyt näkyvä pyry pääsee Suomeen ensi viikon loppupuolella, se voi tuoda jopa toistakymmentä senttimetriä lunta. Tässä on siis mahdollisuuksia sakealle pyrylle, mutta se on vielä niin kaukana, että useat vaihtoehdot ovat mahdollisia, Mäntykannas kertoo Forecan sivuilla.