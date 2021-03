Pääsiäisen aika arkipyhineen tuottaa vaikeuksia sairaaloille, hallituksen muistiossa ennakoidaan.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä kasvanee Husin alueella koko maaliskuun ajan. Pääsiäisen alla alueen sairaaloissa voi olla 300–400 koronapotilasta vuodeosastoilla.

Näin ennakoidaan hallituksen perjantaina päivätyssä muistiossa, joka käsittelee valmiuslain pykälien 86 ja 88 toimivaltuuksien käyttöönottoa.

– Koska sairaalahoidon tarve ilmaantuu keskimäärin noin viikon kuluttua oireisen taudin alkamisesta, voidaan arvioida sairaalahoitoon hakeutuvien potilaiden määrän nousevan koko maaliskuun ajan voimakkaasti, muistiossa todetaan.

Pääsiäiseen mennessä vuodeosastojen potilasmäärä nousisi siis arviolta 300–400 potilaaseen.

– Mikäli tartunnat lisääntyvät iäkkäämmissä ikäryhmissä, etenkin yli 50-vuotiailla, voi sairaalahoidon tarve kasvaa vielä tästä merkittävästi enemmän. Viimeisen viikon aikana on 50–69-vuotiaiden ikäryhmässä nähtykin tartuntamäärien nousua, muistiossa lukee.

Koronapotilaan tehohoitoa Husissa.­

Husin käyttämät matemaattiset mallit ovat muistion mukaan tähän asti ennustaneet toteutunutta potilasmäärää varsin hyvin, joskin aliarvioineet sitä hiukan.

Muistioissa esitetystä skenaariosta kertoi ensin Helsingin Sanomat.

Teho-osastojen potilasmäärät nousevat hitaammin kuin osastohoidon, mutta nousu kestää pidempään. Tehohoitojaksot ovat keskimäärin 10–11 päivän mittaisia.

Tehohoidossa olevien potilaiden määrän voidaan arvioida nousevan pääsiäiseen asti tai vielä jonkin aikaa sen ylitse, vaikka suunnitellut rajoitukset toimisivat.

Tällä hetkellä joitakin tehohoitoa tarvitsevia potilaita on siirretty Husista muihin sairaanhoitopiireihin.

– Tehohoitoa tarvitsevien määrä on toistaiseksi hallinnassa, mutta on huomattavaa, että tehohoidon tarve kehittyy viiveellä ensimmäisten oireiden ilmaantumisen jälkeen. Käytössä olleiden tehohoitopaikkojen määrä on noussut helmikuun alusta jyrkemmin kuin kertaakaan epidemian puhkeamisen alkutilanteen jälkeen.

Koronapotilasta hoidettiin Jorvin sairaalassa.­

Viime keväänä noin kolmannes Hus-sairaaloissa hoidetuista potilaista joutui tehohoitoon, mutta kehittyneen deksametasonihoidon arvioidaan nyt vähentävän tehohoidon tarvetta. Deksametasoni on tulehdusta hillitsevä steroidi.

– Tämän arvion mukaan tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä jäisi hieman alle 100 potilaan vaikeimmalla hetkellä.

Hus tekee säännöllisesti noin kahden viikon päähän ulottuvan ennusteen potilastilanteesta.

Viimeisimmän eli tämän viikon tiistaina tehdyn ennusteen mukaan Husin vuodeosastoilla hoidettavien koronaviruspotilaiden määrä nouse seuraavien kahden viikon aikana noin sataan potilaaseen ja teho-osastoilla hoidettavien potilaiden määrä noin 30 potilaaseen.

Muistion mukaan epidemian kiihtymisen riski on korkea ja sen aiheuttama uhka terveydenhuollon ylikuormittumiselle välitön.

Koska erityisesti teho-osastoilla hoitoajat ovat pitkiä, sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä kevään kokemusten perusteella laskee hitaasti, noin kahden kuukauden aikana.

– Erityisesti tuleva pääsiäisen aika arkipyhineen tulee siten asettamaan isoja haasteita sairaalan toiminnalle.

Valtakunnallisesti tehohoidon normaalikapasiteetti on noin 80 potilaspaikkaa. Siitä koronapotilaiden käytössä on tällä hetkellä 39 paikkaa, muistiossa kerrotaan.

Kahdessa viikossa tehohoidon kapasiteetti voidaan muistion mukaan nostaa 140 paikkaan, mikä edellyttää merkittävää kiireettömien leikkausten alasajoa. Kuukauden sisällä kapasiteetti voidaan nostaa 260 paikkaan, jolloin käytännössä kaikki muu tehohoitoa vaativa toiminta on lakkautettava. Tilanne voi olla pitkäaikainen, muistiossa todetaan.