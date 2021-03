Helsinkiläisbaari mainostaa ”maailmanlopun bileitä” – näin kommentoivat avi ja järjestäjä

Ilta-Sanomat kysyi sekä ravintoloitsijalta että aluehallintovirastosta näkemystä helsinkiläisravintolan pahenevassa koronatilanteessa järjestämistä bileistä.

Helsinkiläisbaari Rymy-Eetu mainostaa verkkosivuillaan järjestävänsä lauantaina ”maailmanlopun bileet”. Ravintolan sivuilla kerrotaan, että baarissa esiintyy lauantai-iltana tiskijukka, ja ohjelmassa on myös shottiralli.

– Viimeinen ilta ennen lockdownia. Varastot tyhjiksi! Happy Hour! Shottiralli, sivuilla lukee.

Suomen koronatilanne on pahentunut viime aikoina. Esimerkiksi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori luonnehti perjantaina pääkaupungin koronatilannetta vakavaksi ja varsin todennäköisesti edelleen pahenevaksi.

Helsingissä todetaan nyt liki 200 tartuntaa päivässä. Suurin osa virusmuunnosta. Virusvarianteista johtuvia tartuntoja on tullut muun muassa ravintoloista, yksityistilaisuuksista ja aikuisten harrastuksista.

Ilta-Sanomat kysyi Etelä-Suomen aluehallintavirastosta, miten se näkee juhlat voimassaolevien määräysten valossa, ja kuinka Avi reagoi tämäntyyppiseen toimintaan.

Ylitarkastaja Jarmo Castrén Etelä-Suomen aluehallintavirastosta kertoo olleensa kyseiseen ravintolaan asiasta yhteydessä.

– Ravintolassa on dj ja happy hour, sillä pyritään houkuttelemaan ihmisiä paikalle. Olen soittanut kyseisen ravintolan edustajalle ja kertonut, että ei nyt oikein ole soveliasta mainostaa tuolla tavalla. Keskustelimme yhteishengessä ja he olivat sitä mieltä, että sinne ei tule kovin paljon porukkaa. Mutta sitähän me emme voi tietää.

Castrén sanoo, että tämänhetkisten tietojen pohjalta Avi ei ole lauantain ravintolabileiden järjestämistä etukäteen kieltämässä. Avi aikoo kuitenkin seurata ravintolan toimintaa ja puuttua siihen tarvittaessa.

– Todennäköisesti siellä tullaan lauantaina käymään ja tekemään tarkastus. Eli käymme katsomassa, että noudatetaanko koronasäännöksiä. Siinä vaiheessa saamme enemmän tietoa siitä, että onko kyse yleisötilaisuudesta. Jos siellä olisi ongelmia, niin siitä voidaan antaa kirjallinen huomautus, tai poliisi tai Avi voi jopa keskeyttää toiminnan.

Etelä-Suomen Avin päätöksellä esimerkiksi alueen kuntosaleissa ja muissa yleisölle avoimissa tiloissa saa olla tällä hetkellä enintään 10 henkilöä kerrallaan. Tämä ei kuitenkaan koske ravintoloita, joilla on omat ohjeet.

– 1.3. voimaan astuneen valtioneuvoston asetuksen mukaan puolet asiakaspaikoista saa olla ravintoloissa käytössä. Normaali ravintolan aukiolo kello 23:een saakka on sallittu, kunhan siellä noudatetaan koronaohjeita, eli turvavälejä ja sitä, että ihmiset pitää ohjata pöytään ja kertoa reitit vessoihin ja ulos ja niin edespäin.

Etelä-Suomen aluehallintavirasto antoi 18. helmikuuta päätöksen, että yli kuuden hengen yleisötilaisuudet sen alueella ovat kiellettyjä.

Castrénin mukaan ongelmallista on se, että viranomainen ei voi kieltää ravintolan järjestämiä juhlia ennakkoon, ellei se pysty varmuudella määrittelemään, että kyseessä on nimenomaisesti juuri yleisötilaisuus eikä ravintolan normaali toiminta.

Ravintolan järjestämät bileet tai muunlaiset iltamat voidaan siis kieltää ennakkoon vain siinä tapauksessa, että Avi pystyy tulkitsemaan toiminnan yleisötilaisuudeksi.

– Jos tässä ylittyisivät yleisötilaisuuden kriteerit, eli tietäisimme varmuudella, että tähän myytäisiin lippuja ja olisi sellaisia elementtejä, jotka osoittaisivat sen olevan yleisötilaisuus, niin voisimme kieltää sen etukäteen. Tässä on se tulkintaongelma, että mikä on yleisötilaisuus, ja missä se raja menee. Kun sitä ei ole määritelty missään.

– Vaikka paikalla on dj, niin se ei pelkästään tarkoita, että kyseessä on yleisötilaisuus, jos dj kuuluu ravintolan toimintaan muutoinkin. Siinä vaiheessa katsotaan viimeistään, että kyse on yleisötilaisuudesta, jos sinne myydään lippuja, ja jos tapahtumaa mainostetaan.

Castrén korostaa, että Avin vahva ja painokas viesti sekä ravintolayrittäjille että muille on, että pieniäkään kokoontumisia ei pitäisi tällä hetkellä järjestää, mikäli se ei ole aivan välttämätöntä.

– Tautitilanne on sen verran paha, että pitäisi välttää kaikkia tämäntyyppisiä tapahtumia, joihin kokoontuu paljon ihmisiä.

Ilta-Sanomat kysyi Happy Hour Restaurants Oy:n toimitusjohtaja Tarja Palomäeltä, miten hän kommentoi Rymy-Eetun lauantaille mainostamia juhlia. Rymy-Eetu kuuluu Happy Hour Restaurantsiin.

Palomäen mukaan ”maailmanlopun bileet” eivät tarkoita armotonta bilemeininkiä.

Miten kommentoisit nykyisen koronatilanteen ja suositusten ja määräysten valossa, että tällaiset bileet on päätetty järjestää tässä tilanteessa?

– Tämä on meidän viimein ilta, kun olemme auki. Myymme varastot tyhjiksi. Nämä hanatuotteet, mitkä menevät pilalle. Maailmanlopun bileet -nimi ehkä vähän harhaanjohtavasti tuli siitä, että tämä tuntuu meille maailmanlopulta, kun kaikki ravintolat pannaan kiinni.

Mainostatte tätä tapahtumaa ennakkoon verkkosivuillanne, ja ravintolassa on dj paikalla, sekä shottirallia ja muuta tapahtumaa. Eikö tämä teidän näkökulmasta ole tulkittavissa yleisötilaisuudeksi?

– Ei se ole yleisötapahtuma, tätä meillä on ollut joka viikonloppu tähän astikin. Se tulkitaan niin, että jos sinulla on esimerkiksi joku megatähti, niin silloin se on yleisötapahtuma. Mutta jos se on ihan ravintolan normaalia toimintaa, niin silloin ei.

– Normaalisti meillä on livemusiikkia, mutta nyt meillä ei ole enää sitäkään.

Miten näette eettisestä näkökulmasta sen, että tässä nykyisessä koronatilanteessa, joka on nopeasti pahentunut, järjestetään tämmöinen tilaisuus?

– Ei tämä ole yhtään suosituksia vastaan. Meillä noudatetaan kaikkia näitä ohjeistuksia. Että henkilökunta ohjeistaa ihmiset pöytään, kaikki istuvat omilla paikoillaan. Ei ole tanssia, ei ole laulua, ei ole livemusiikkia, myydään varasto loppuun. Sen lisäksi olemme investoineet hengitysilmaa puhdistaviin laitteisiin, jotka tappavat viruksia sisäilmasta, ja kosketuspinnat on nanoksi-käsitelty.

Mainostatte tätä ravintolan verkkosivuilla, että ”varastot tyhjiksi, happy hour ja shottiralli.” Siitä tulee vahvasti sellainen kuva, että sinne pyritään nimenomaisesti haalimaan ihmisiä paikalle.

– No niin, toivotaan me, että saataisiin edes jotain myyntiä. Sen takiahan liiketoimintaa on.

– Tämä on viimeinen ilta, eli meillä on esimerkiksi hanaolutta, mikä menee pilalle tässä kun ravintolat menevät kiinni. Niitä myydään pois ja tällaista.