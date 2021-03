Suomen historian suurin asekauppa etenee kohti ratkaisua – tässä viimeisimmät käänteet

Mitä kuuluu, hävittäjäkandidaatit? IS kertoo seuraavassa kisatunnelmista HX-hankkeen loppusuoralla.

Suomi valitsee uuden monitoimihävittäjän vuoden lopussa. Tarjouskilpailu eteni loppusuoralle, kun puolustusvoimien logistiikkalaitos lähetti asevalmistajien edustajille 29. tammikuuta viimeisen ja lopullisen tarjouspyynnön uusista koneista. Sitovat tarjoukset saapuvat huhtikuun loppuun mennessä, ja valtioneuvosto valitsee niistä voittajan vielä tänä vuonna.

Kaikki viisi tämän niin sanotun HX-hankkeen alkuperäistä tarjokasta ovat edelleen mukana kilpailussa.

Yhdysvaltalaisia valmistajia on kaksi: Boeing ja Lockheed Martin. Boeing tarjoaa Suomelle yhdistelmän F/A-18 E/F Super Hornet -monitoimihävittäjiä ja elektronisen sodankäynnin Growler-koneita. Lockheed Martinin kandidaatti on uuden polven kone F-35A Lightning II.

Ranskalaisen Dassault-yhtiön ehdokas on Rafale, suomeksi tuulenpuuska. Eurofighter Typhoon edustaa kisassa yhteiseurooppalaista konsortiota. Ruotsi tarjoaa uusinta E/F-versiota Saab Gripen -hävittäjästä, ja Saabin tarjouksessa on mukana myös taistelunjohto- ja tutkavalvontakone GlobalEye.

Ensimmäisten uusien koneiden toimitukset alkavat HX-hankkeen aikataulun mukaan vuonna 2025. Kaluston pitäisi olla alustavassa operatiivisessa valmiudessa vuodesta 2027 alkaen, samaan aikaan kun ikääntyvä Hornet-kalusto asteittain siirtyy eläkkeelle.

IS kertoo seuraavassa tarjokkaiden uusimmat kuulumiset.

F-35-koneet saapuivat Satakunnan lennostoon helmikuussa 2020, ottamaan osaa ilmavoimien HX-Challenge -testilentoihin.­

Kielteistä julkisuutta häivekoneelle

Tarjokkaista eniten otsikoissa on ollut Lockheed Martin F-35A. Kone sai alkuvuodesta tiukkaa kritiikkiä Forbes-lehden jutussa, jossa Yhdysvaltain ilmavoimien esikuntapäällikkö Charles Brown vertasi konetta kalliiseen urheiluautoon, Ferrariin:

– Ferrarilla ei ajeta töihin joka päivä, sillä ajetaan vain sunnuntaisin, kenraali tokaisi.

Haastattelu herätti kiivasta keskustelua Yhdysvaltain F-35-hankinnoista. Pitäisikö niitä ostaa vähemmän kuin piti ja korvata osa ikääntyvästä F-16-laivastosta täysin uusin hävittäjin?

Brown on tilannut ilmavoimilta tutkimuksen tulevaisuuden taktisesta ilmavoimasta, ja meneillään on myös uuden sukupolven ilmaherruus­hävittäjän kehityshanke. Se kulkee nimellä NGAD (engl. Next Generation Air Dominance).

Brown pehmensi lausuntoaan Forbesin haastattelun jälkeen ja vakuutti medialle, että F-35 pysyy Yhdysvaltain taktisen ilmavoiman ”kulmakivenä”.

– Me haluamme pitää F-35:n aikataulussa, mutta haluamme tutkia samalla NGAD:ta, Brown sanoi.

Brown myös vakuutti, että ilmavoimat on sitoutunut hankkimaan kaikki 1 763 F-35-konetta, joista on sovittu.

Scott Davisilla on lentokokemusta sekä F-18-kalustosta että F-22-häivehävittäjästä. Suomelle Davis markkinoi Lockheed Martin F-35A-monitoimihävittäjää. Kuva Kauhavan lentonäytöksestä viime elokuulta.­

Lockheed Martin -yhtiön Aeronautics-liiketoimintayksikön Suomen-johtaja Scott Davis kommentoi keskustelua IS:lle näin:

– Me tarjoamme Suomelle hävittäjäkonetta, joka pysyy tuotannossa vuosikaudet ja jolla Yhdysvaltain ilmavoimat lentää vuoteen 2070 saakka, Davis sanoi perjantaina videohaastattelussa.

Davis ei halua verrata yhtiönsä konetta mihinkään automerkkiin tai -malliin. F-35:n käyttökustannukset pysyvät hänen mukaansa Suomen edellyttämällä tasolla.

– Olemme pystyneet vähentämään F-35:n käyttökustannuksia noin 40 prosenttia viidessä vuodessa. Olemme luottavaisia siitä, että pystymme vähentämään niitä vielä toiset 40 prosenttia seuraavien viiden vuoden aikana. Me pystymme vastaamaan Suomen puolustusvoimien vaatimukseen käyttökustannusten tasosta.

Davis kiistää tiedot, joiden mukaan F-35 vaatisi Suomelta huomattavan kalliita investointeja lentotukikohtien infrastruktuuriin. Suomi on jo varannut 579 miljoonaa euroa uuden lentokaluston vaatimiin muutostöihin lentotukikohdissa.

– Kokemuksemme Yhdysvaltain ilmavoimissa viittaavat siihen, että F-35 tarvitsee itse asiassa vähemmän tukikohdan infraa kuin F-16, jonka se on korvaamassa, Davis kertoo.

Suomen puolustusministeriön julkistamien tietojen mukaan projektinhallinta ja lentotukikohtien muutostyöt maksavat kaikkien HX-tarjokkaiden kohdalla suurin piirtein saman verran: noin miljardi euroa.

– Meidän koneemme tarvitsema infrastruktuuri vastaa kustannuksiltaan kilpailijoiden infrastruktuurikustannuksia, Davis kertoi.

Britannian kuninkaallisten ilmavoimien Eurofighterit harjoittelivat Belgian ilmavoimien kanssa tammikuussa 2020.­

Eurofighteriin tarjolla uusi tutka

Britannian hallitus solmi brittiläisen BAE Systemsin ja italialaisen Leonardon kanssa viime syyskuussa 358 miljoonan euron arvoisen sopimuksen uuden tutkan kehittämiseksi Eurofighter Typhoon – monitoimihävittäjiin. Tutka on tarjolla myös Suomelle toimitettaviin koneisiin, jos Eurofighter voittaa tarjouskilvan.

Tutka on elektronisesti skannaava. Suurikokoinen antenniyksikkö mahtuu BAE Systemsin mukaan liikkumaan Eurofighterin tilavassa nokkakartiossa. Tästä on etua tutkan suuntaamisessa.

Uuden polven elektronisesti keilaavat tutkat eivät ainoastaan havaitse ja jäljitä kohteita. Niitä voidaan käyttää myös elektroniseen sodankäyntiin: häiritsemään ja sokaisemaan vastustajan tutkalaitteita sekä ilmassa että maassa.

Amerikkalaiskenraali Brown kutsui F-35:ta Ferrariksi. Mitä tähän sanoo Eurofighter-konsortio? Organisaatiosta kuvataan IS:lle Typhoonia näin:

– Se on kuin E-sarjan Mercedes AMG -farmari, jolla on yhtä hyvä suorituskyky kuin Ferrarilla, ehkä jopa parempi, mutta sen kyytiin voi ottaa viisi lasta ja kaatopaikalle menevät roskat. Se hoitaa monta tehtävää hyvin ja päihittää useimmat kilpailijat, jotka pystyvät hyvään suoritukseen vain yhdessä tehtävässä.

Britannialla on käytössään molempia koneita, sekä ”Ferrareja” että ”Mersuja”. F-35 on lentotukialuskäytössä, Eurofighter lentää maatukikohdista, ja koneiden roolit ovat erilaiset. Amerikkalaishävittäjää on tarkoitus käyttää pommitus- ja rynnäkkötehtäviin mereltä, yhdessä liittolaisten kanssa. Eurofighterit puolestaan hoitavat Yhdistyneen kuningaskunnan ilmapuolustuksen tehtäviä.

Alain Garcia on entinen sotilaslentäjä. Hän vastaa Boeingin organisaatiossa Suomen ja Sveitsin hävittäjäohjelmista. Kuva Turun lentonäytöksestä kesäkuussa 2019.­

Boeingilla ongelmia polttoainesäiliöissä

Osana Super Hornetin ja Growlerin Suomelle tarjottavia uusimpia versioita on koneiden toimintasädettä ja lentoaikaa ollut tarkoitus pidentää uusin lisäpolttoainesäiliöin, jotka sijoittuisivat rungon myötäisesti siipien yläpuolelle. Niistä kumpikin sisältäisi 515 gallonaa (1 950 litraa) polttoainetta. Ajassa mitattuna ne antaisivat koneelle 30–40 minuuttia lisää toiminta-aikaa, mikä on hävittäjäkoneelle paljon.

Yhdysvaltain merivoimat on kuitenkin havainnut ongelmia säiliöiden rakenteessa koneiden rasittavassa lentotukialuskäytössä, minkä vuoksi merivoimissa on halua luopua säiliöistä kokonaan. Säiliöiden kehittäminen paremmin lentotukialuskäyttöön sopiviksi aiheuttaisi lisäkustannuksia. Kehitysohjelma on siksi toistaiseksi jäissä, kunnes merivoimat päättää mitä se haluaa säiliöiden suhteen tehdä.

Lisäsäiliöiden ongelmat eivät välttämättä koske Suomea ja muita asiakkaita, joiden on tarkoitus käyttää koneita maatukikohdista. Jos asiakkaan koneet toimitetaan ilman rungon myötäisiä lisäsäiliöitä, valmius niiden käyttöön ottamiseen pysyy jokaisessa uudessa koneessa.

Yhdysvaltain merivoimien Blue Angels -taitolentoryhmä vaihtoi viime vuonna Hornet-kalustonsa uusiin Super Horneteihin.­

Boeing kehittää sotilasilmailun niin sanottuja manned-unmanned-tiimejä. Niissä perinteisten hävittäjäkoneiden rinnalla käytetään miehittämättömiä lentolaitteita, joissa on tekoälyä. Yhtiön Loyal Wingman -hankkeen miehittämätön taistelukone on jo tehnyt ensilentonsa Australiassa.

Boeingin Suomen ja Sveitsin markkinointi- ja myyntiohjelmien vetäjä Alain Garcia pitää hanketta kiinnostavana, se on osa ilmasodankäynnin tulevaisuutta.

Boeing on mukana Yhdysvaltain ilmavoimien Skyborg-kilpailussa, joka kirittää ilmailuyhtiöitä kehittämään tekoälyä käyttäviä, itsenäiseen toimintaan kykeneviä drooneja.

– Pilotin näkökulmasta en pidä siitä, että ohjaaja otetaan pois koneesta. Mutta siihen suuntaan teknologia kehittyy, ja on hienoa nähdä, että olemme kehityksen eturivissä, Garcia kertoi IS:lle videohaastattelussa.

F/A-18 E/F Super Hornet on lentotukialushävittäjä. Yhdysvaltain merivoimat käyttää sitä tulevaisuudessa rinnakkain F-35-kaluston kanssa.­

Jos Suomi valitsee Super Hornetin ja Growlerin, koneiden tietokone­ohjelmistossa on valmius toimintaan yhdessä miehittämättömien lentolaitteiden kanssa.

– Se on osa ratkaisuamme. Saksalaiset ovat hyvin kiinnostuneita tästä teknologiasta, ja olemme käyneet heidän kanssaan keskusteluja aiheesta, Garcia sanoi.

Saksa on tilannut Boeingilta 30 Super Hornetia ja 15 Growler-konetta. Myös Eurofighter toimittaa koneita Saksaan. Luftwaffe saa 38 kappaletta uusia Eurofightereita kaupassa, jonka arvo on 5,4 miljardia euroa.

Saabin uusi E-mallin Gripen on hieman edeltäjäänsä kookkaampi. Kone esittäytyi medialle Satakunnan lennostossa Pirkkalassa tammikuussa 2020.­

Suomelle ja Ruotsille ”yhdet ilmavoimat”

Saab kertoi kuulumisistaan verkossa järjestetyssä mediatilaisuudessa 16. helmikuuta. Yhtiön johdon lisäksi uutta Gripeniä markkinoivat suomalaisille puolustusministeri Peter Hultqvist ja Ruotsin ilmavoimien varakomentaja, prikaatikenraali Anders Persson. Tilaisuudessa oli aistittavissa vahva turvallisuuspoliittinen ja strateginen ulottuvuus. Ruotsalaiset eivät mainostaneet ainoastaan lentokoneita, vaan myös Ruotsin tukea Suomelle kriisin sattuessa.

Ydinviesti mediatilaisuudessa on tämä: Saab Gripenin hankinta avaisi Suomelle mahdollisuuden ennen näkemättömän tiiviiseen yhteistoimintaan Ruotsin ilmavoimien kanssa. Jos molemmilla kumppaneilla on samat uhkat ja sama hävittäjäkalusto, saadaan lopputulokseksi yhdet ilmavoimat, jolla on kaksi komentajaa. Koska hävittäjien huoltokalusto ja aseet olisivat samoja, voisi kumpikin maa tositilanteessa käyttää joustavasti toisen tukikohtia.

Prikaatikenraali Persson puhui varsin suorasukaisesti Venäjästä Pohjoismaiden ainoana sotilaallisena uhkana. Hän kuvasi Pohjolan maantieteellistä sijaintia ongelmalliseksi ilmavoimien näkökulmasta. Hankaluutta aiheuttaa se, että uhka tulee idästä, mutta Suomi, Ruotsi ja Norja ovat kaikki maantieteelliseltä alueeltaan kapeita, pohjoisen ja etelän suuntaisia valtioita.

– Ruotsia ympäröi Itämeri, joka hieman viivyttää vihollista. Ruotsi voisi toimia Suomen selustan tukialueena. Suomen ilmavoimat voisi sijoittaa koneita Ruotsiin ja toimia ruotsalaisista tukikohdista, jos tarve tulee, Persson sanoi.

– Sama koskee Ruotsin ilmavoimia. Meidän koneemme voisivat nousta ilmaan hajautetuista tukikohdista Ruotsissa, tulla puolustamaan Suomea, laskeutua suomalaisiin hajautettuihin tukikohtiin tankkaamaan ja palata sitten taas kotiin Ruotsiin. Näin Gripenin kyky suorittaa hyvin monia lentotehtäviä vuorokaudessa tulisi parhaiten hyödynnetyksi.

Ruotsin ilmavoimat pitää edellisen polven Gripen C/D -koneita käytössä vielä vuoteen 2035 ja tilaa 60 uutta Gripen E -konetta. Näin Ruotsilla on 2030-luvulla noin 100 Gripeniä.

Puolustusministeri Peter Hultqvist puhuu Gripen-hankinnan puolesta. Kuvassa Hultqvist ilmavoimien Ruska-harjoituksessa Rovaniemellä lokakuussa 2020.­

Puolustusministeri Hultqvistin mukaan Gripen E pysyy Ruotsin ilmapuolustuksen runkona 2060-luvulle saakka. Se vaatii koneen ja sen järjestelmien jatkuvaa kehitystyötä.

– Jos Suomi päättää hankkia Gripen-järjestelmän, Suomi pääsee mukaan kehittämään järjestelmää tulevaisuudessa. Suomi olisi järjestelmän pääkäyttäjä, ja se antaisi Suomelle mahdollisuuden vaikuttaa kehitystyöhön suoraan, Hultqvist sanoi.

– Silloin voisimme kehittää järjestelmän operatiivisia kykyjä yhdessä ja suunnitella ne pohjoismaiseen ympäristöömme sopiviksi.

Intia hankki viime vuonna Dassault Rafale -monitoimihävittäjiä. Kuva Aero India 2021 -näytöksestä helmikuussa 2021.­

Kreikka valitsi Rafalen

Dassaultin pääjohtaja Eric Trappier ja Kreikan puolustusministeriön hankintajohtaja Theodoros Lagios allekirjoittivat tammikuun lopussa sopimuksen 18 Rafale-monitoimihävittäjän hankinnasta. Koneista 12 on käytettyjä. Toimitukset alkavat ensi kesänä ja jatkuvat kahden vuoden ajan. Kaupan arvo on vajaat 3 miljardia euroa. Samaan aikaan Kreikka sijoittaa useita miljardeja ikääntyvien F-16-hävittäjien modernisointiin.

Kreikka on Naton jäsenmaa, jonka suhteet Nato-kumppani Turkin kanssa ovat tulenarat. Kreikka, Turkki ja Kypros kiistelevät muun muassa Pohjois-Kyproksen asemasta ja alueen merenpohjan luonnonvarojen hallinnasta. Kreikkalaislähteiden mukaan Rafale-kauppa on strateginen hanke, joka yhdessä asevoimien muiden uusien kalustohankintojen lisäksi ”lähettää selkeän viestin kaikkiin ilmasuuntiin” Kreikan aikeista puolustaa etujaan.

Kreikan lisäksi myös Intialla, Egyptillä ja Qatarilla on meneillään Rafalen hankintaohjelma. Näihin maihin on tilattu yhteensä 84 Rafalea, ja Intia saattaa ostaa niitä vielä lisää. Neuvottelut kaupoista myös Indonesian ja Kroatian kanssa ovat loppusuoralla. Kroatia etsii korvaajaa ilmavoimiensa vanhoille MiG-21-koneille.

Suomen HX-hankkeen lisäksi Rafale on ehdolla Sveitsin ilmavoimien uudeksi monitoimihävittäjäksi. Sveitsin tarjouskilpailuun odotetaan ratkaisua lähikuukausina.

Lopuksi vielä pikku-uutinen lentoturvallisuudesta.

Ranskan ilmavoimien Rafale katkaisi helmikuun lopulla pidetyn matalalentoharjoituksen aikana kolme keskijännitejohtoa, jotka huolehtivat pienen Le Castelletin kylän sähkönsaannista. Kylä pimeni useiksi tunneiksi.

Ranskan ilmavoimien Rafale-kone harjoituksissa Kreikassa helmikuussa 2021.­

Saint-Dizierin tukikohdasta nousseen koneen ohjaaja havaitsi törmäyksen heti ja onnistui laskeutumaan kymmenessä minuutissa lähimpään Orange-Caritatin tukikohtaan. Törmäys teki kolhuja ja reikiä koneen vasemmalle puolelle moottorin ilmanottoaukkoon, etusiipeen eli canardiin ja lisäpolttoainesäiliöön.

Ilmavoimat pyysi anteeksi ”äärimmäisen harvinaista” tapausta ja aloitti tutkinnan turmasta.