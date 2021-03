Päivystävän palomestarin mukaan yksi huoneisto on palanut, ja nyt rakennuksen katto on tulessa.

Päijät-Hämeen Hartolassa on tulessa neljän huoneiston rivitalo. Päivystävän palomestarin mukaan yksi huoneisto on palanut, ja nyt rakennuksen katto on tulessa.

Palossa on mahdollisesti kuollut yksi ihminen, päivystävä palomestari kertoo.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta Opintiellä iltapäivällä hieman neljän jälkeen. Paikalle lähetettiin parikymmentä yksikköä.