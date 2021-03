Mika Aaltolan kolumni: Yleispuolueiden alamäki läikkyy myös ulkosuhteisiin

Globalisaatiosta vallitsi pitkään Siperia opettaa -tyylinen yhteismielisyys. Kansalliset näkökulmat ovat nyt palanneet, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Monipuoluejärjestelmässä on omat vahvuutensa. Se vakauttaa ja painottaa poliittisten kompromissien tärkeyttä. Puolueet joutuvat sitoutumaan hallitusohjelmiin, joissa otetaan huomioon eri näkökulmia ja etuja. Sillä on myös heikkoutensa, jos etuleirit eriytyvät ja puoluekenttä pirstaloituu.

Toisen maailmansodan jälkeen Eurooppaa ovat olleet rakentamassa keskusta-oikeistolaiset ja keskusta-vasemmistolaiset puolueet. Tämä poliittinen keskusta oli vastaamassa suuriin haasteisiin, kuten jälleenrakentamiseen sekä kylmän sodan aikaiseen vastakkainasetteluun suhteessa kommunismiin. Nyttemmin suuri projekti on löydetty esimerkiksi globalisaatiosta ja Euroopan integraatiosta.

Euroopassa ja Suomessa pitkänaikavälin trendi on kuitenkin ollut poliittisen keskustan heikentyminen. Pienet ja nurkkakuntaisemmat poliittiset leirit eivät ehkä kykene jalkauttamaan laaja-alaisia visioita, vaan yleispuolueiden asemasta painottuvat selkeät mutta rajatut aiheet ja intressit.

Kokoomuksen, Keskustan ja Sdp:n yhteenlaskettu tulos on ollut pitkään laskevalla uralla. Vuoden 1983 eduskuntavaaleissa puolueiden yhteenlaskettu kannatus oli 66,4 prosenttia. Vuonna 2011 poliittisen keskustan kannatus oli 55,3 prosenttia. Viime vaaleissa kannatus oli laskenut 48,5 prosenttiin.

Tilkkutäkkimäisemmässä puoluekentässä myös ulkopoliittinen osaaminen saattaa hapertua tai sitten keskitytään yksittäisiin ylätason tavoitteisiin kokonaisuuden taitamisen asemasta. Esimerkiksi pitkän tähtäimen Eurooppa-politiikasta saattaa tulla ongelmallista. Usein etäisten Eurooppa-tason haasteiden kääntäminen kotimaiselle poliittiselle kentällä on vaivalloista. Niistä tulee pieneville puolueille painolastia. Konsensus on yhä näennäisempää. Euroopassa ollaan pian kuin peura ajovaloissa.

Globalisaatiosta vallitsi pitkään Siperia opettaa -tyylinen yhteismielisyys. Kansalliset näkökulmat ovat nyt palanneet. En usko, että tämä olisi lähtökohtaisesti huono asia. Sinisilmäisellä globalisaatiopuheella on omat höttöisyyden piirteensä. Mutta keskeistä olisi löytää strategista linjaa, johon ollaan pitkällä tähtäimellä ja laaja-alaisesti sitoutuneita. Tämä on vaikeaa. Nyt ylätasolta haetaan liturgista puhetta sen sijaan, että ymmärrettäisiin kokonaisuutta taloudesta turvallisuuteen, ilmastosta pandemioihin.

Toisaalta puoluekenttä on aina ollut muutoksessa. Hajoava ja leiriytyvä poliittinen keskustelu tuottaa myös kiinnostusta. Politiikka on takaisin. Se stimuloi, kun on ryhmiä, jotka kykenevät puhuttelemaan äänestäjiä. On samaistuttavaa vauhtia, Twitterin villejä käänteitä ja draamaa.

Poliittinen draama on yhä useammin kipuilua, suunnan hakemista ja hapuilua suhteessa kannatukseen. Näissä olosuhteissa yhteismielisyyden hakeminen esimerkiksi ulkosuhteissa saattaa olla lisääntyvässä määrin hankalaa. Tarve saada puolueelle kirkas ja erottuja linja voi olla ristiriidassa pitkän tähtäimen kansallisen linja kanssa.

Aikamme tukee fragmentoivia jännitteitä, ääriselkeän paikan etsimistä. Viestin kirkkauden vaade saattaa samalla tukea arvo- ja identiteettipolitiikan yleistymistä sekä sisä- että ulkopolitiikassa. On yhä helpompaa kääntää yksittäiset politiikkatason haasteet yleisiksi brändi / arvo / identiteetti -kysymyksiksi. Trendi tukee myös ylätasolle siirtymistä ja abstraktia puhdasoppisuutta. Samalla praktisten kompromissien hakeminen vaikeutuu. Esimerkiksi Eurooppa- tai Venäjä-asiat käytännöllisinä kysymyksinä eivät ehkä stimuloi. Strateginen ulkoasioiden hoito saattaa pitkän päälle hankaloitua, tukkoistua ja poukkoilla.