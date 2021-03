Pääministeri Marin ei tyrmää Sputnik-rokotteen käyttöä Suomessa – ”Rokoteasiat eivät ole poliittisia kysymyksiä”

Rokotteen valmistaminen vaatisi luvat Euroopan lääkevirastolta ja Fimealta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan kaikki sellaiset koronavirusrokotteet, jotka ovat tehokkaita ja turvallisia, voidaan ottaa käyttöön. Hallituksen tiedotustilaisuudessa kysyttiin Marinin kantaa Venäjän Sputnik-rokotteeseen.

Presidentti Tarja Halonen on kertonut Venäjän tarjonneen Suomen käyttöön Sputnik-rokotteen valmistusteknologiaa. Asia oli noussut esille Halosen ja Venäjän parlamentin ylähuoneen puheenjohtajan Valentina Matvijenkon puhelinkeskustelun aikana.

– Olen jo aiemmin vastannut, että nämä eivät ole poliittisia kysymyksiä, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa perjantaina.

– Ensi sijassa tietenkin EMA (Euroopan lääkevirasto) arvioi rokotteen myyntiluvan. Sen jälkeen Suomessa ne voitaisiin ottaa mahdollisesti käyttöön. Itse toivon, että mahdollisimman moni rokotevalmistaja tekee myyntilupahakemuksen, ja EMA tarvittaessa voi sitten myyntilupia myöntää.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi samassa tilaisuudessa, että oli kuullut torstaina Matvijenkon Haloselle tekemästä ehdotuksesta ja on keskustellut siitä elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) kanssa, jolle rokotetuotannon tukeminen kuuluu.

"Rokotteiden valmistaminen on eri asia kuin ostaminen ja käyttö"

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) turvallisuus ja terveys -osaston osastopäällikkö Tuija Kumpulainen taustoittaa STT:lle sähköpostitse, että rokotetuotanto on kansainvälistä toimintaa, jossa jo nykyiset myyntiluvan saaneet lääkeyhtiöt valmistavat rokotteita eri maissa. Jopa niin, että osa rokotteen vaiheista valmistetaan eri maissa. Rokotetuotannolta vaaditaan erityisiä siihen tarkoitettuja tiloja, joihin on erityisvaatimukset.

Kumpulainen muistuttaa, että rokotteiden valmistaminen on eri asia kuin niiden ostaminen ja käyttö. Suomi on mukana EU:n yhteisissä rokotehankinnoissa.

Kumpulainen arvioi, että Sputnik-rokotteen mahdollisesta tuotannosta Suomessa ei puhuta välittömästi tapahtuvista asioista.

– Kyse lieneekin pidemmän aikavälin globaaleista rokotemarkkinoista, jonne on pyrkijöitä, Kumpulainen kirjoittaa.

Rokotteille voi olla tarvetta myöhemmin

Kumpulainen kirjoittaa myös siitä, ettei toistaiseksi tiedetä mikä on tulevien vuosien tarve, koska ei ole tiedossa miten virus käyttäytyy globaalisti.

Hän taustoittaa, että Sputnik-rokote ja kiinalaiset koronarokotteet voivat päästä EU:n markkinoille hankkimalla myyntiluvan. Sputnik on jo ilmoittautunut Euroopan lääkeviraston arvioinnin esivaiheeseen, ja se on myös WHO:n listoilla esivaiheen rokotteena, kuten siellä on myös kiinalaisia rokotteita.

– Näiden uutisointi näyttää välillä siltä, että rokote olisi käytössä "ihan kohta". Käytännössä prosessi vie aikaa ja sisältää muun muassa sekä tutkimustiedon että tuotantolaitosten altistamisen ulkoiselle arvioinneille, Kumpulainen kirjoittaa.

Kumpulaisen mukaan EU:n sisällä ja maailmanmarkkinoilla laajasti toimivat yhtiöt ovat tottuneet tähän prosessiin, mutta osa uusista toimijoista ei aina ole siitä tietoinen.

Fimea myöntää lääketehtaille toimiluvat Suomessa

Johtaja Johanna Nystedt lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta kertoo, että mikäli Sputnik-rokotteen tuotantoa olisi tarkoitus aloittaa Suomessa, Fimean tehtäväksi tulisi lääketehtaan toimiluvan myöntämiseen liittyvät tehtävät.

– Siinä arvioitaisiin, että valmistus vastaisi voimassa olevia vaatimuksia. Fimea valvoo ja tarkastaa lääketehtaita. Lääketehdastoimilupamenettely on normaaliprosessi, joka meillä koko ajan pyörii, Nystedt sanoo.

Nystedtin mukaan Fimea priorisoi covid-19-tautiin liittyvien lupien käsittelyn.

Kauanko toimilupamenettelyssä sitten kestää? Se riippuu luvan hakijan valmiudesta, valmisteesta ja esimerkiksi siitä, aloitetaanko valmistus nollasta vai onko kyse toimilupaan tehtävästä muutoksesta.

Merkittävä ero on siinä, onko toimijana uusi yhtiö vai yhtiö jolla on aiempi toimilupa ja se alkaa valmistaa uutta tuotetta. Myös sillä on merkitystä, aloitetaanko toiminta täysin uusissa tiloissa tai onko kyse uudesta teknologiasta. Täysin uusien valmistustilojen käyttöönotto ja tuotannon käynnistäminen vaatii enemmän aikaa.

Mutta olisiko Sputnikin tuotantoa mahdollista aloittaa Suomessa?

– Kyllä se on mahdollista. Se lähtee siitä, että myyntiluvan haltija määrittelee, missä heidän valmistettaan valmistetaan, ja se arvioidaan myyntiluvan yhteydessä. Valmistuspaikoista sovitaan valmistajan ja myyntiluvan haltijan välisillä sopimuksilla. Riippuen siitä, missä maassa valmistaja on, tarvitaan myös kyseisen maan kansalliset toimilupamenettelyt. Siinä roolissa Fimealle olisi tehtävä lääketehdastoimilupaan liittyen, Nystedt lisää.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet arvioi perjantaina MTV:n uutisille, että Kuopion yliopistossa olisi jo olemassa tilat, jotka soveltuvat Sputnikin kaltaisen rokotteen valmistamiseen.

– Rokotevalmistus vaatii lääketehdastoimiluvan, ja Fimeassa on mahdollisuus arvioida toimiluvan edellytyksiä hyvinkin nopeasti. Muu on luvan hakijan valmiudesta ja halukkuudesta kiinni, Nystedt vastaa.