Kun Heli tai Ethel julkaisee Onlyfans-videon, tilille voi kilahtaa useampi satanen – nyt he kertovat millaista on työ kohutulla sivustolla

IS selvitti, mitä Onlyfans-aikuisviihdesivustolla tienaa, millaista työ on ja mikä kaikki on vaikuttanut siihen, että seksialasta keskustellaan nyt julkisuudessa vapaammin.

Seksuaalisen itseilmaisun väline, vapaus ja raha.

Muun muassa näillä sanoilla suomalaisnaiset kuvailevat mieltymystään työhön Onlyfans-sivustolla. Korona-aikana ilmiöksi kasvaneen aikuisviihdesivuston ympärillä käyty keskusteluilmapiiri on muuttunut aiempaa avoimemmaksi ja sallivammaksi, mutta työhön liittyy myös riskejä.

Onlyfansissa kuka tahansa voi jakaa haluamaansa sisältöä, kuten kuvia ja videoita, sekä määritellä kuukausihinnan, jolla sisältöä pääsee seuraamaan. Onlyfans tunnetaan erityisesti aikuisviihdesivustona, sillä käyttäjät julkaisevat tyypillisesti eroottisia kuvia ja -videoita tai muuta eroottista sisältöä.

21-vuotias Ethel ja 25-vuotias Heli avasivat tilit Onlyfans-sivustolle korona-aikana. Kumpikin oli pohtinut oman tilin perustamista jo pitkään. Työssä yhdistyi heille kaikki mieleinen: kuvien ottaminen, vapaus ja se, ettei omaa seksuaalisuutta tarvinnut peitellä.

Ethel oli kuullut sivustosta sosiaalisen median ja Youtube-videoiden avulla. Hän piti matkustamisesta, eikä halunnut vielä aloittaa jatko-opintoja. Lisäksi toiveissa oli työ, jota voisi tehdä verkossa. Ethel oli kuvannut Instagram-tililleen @ethelberkan sisältöä aiemminkin.

Onlyfans osui hänen elämässään täydelliseen kohtaan.

– Jaan Onlyfans-seuraajilleni itsestäni kuvia ja videoita, mutta en ota alastonkuvia tai tee pornoa. Tietyn käyttäjän tilausmaksu on 3–5 dollarista ylöspäin, minä pyydän tilaajiltani 12 dollaria kuukaudessa. Sivustolla saa itse päättää, millaista sisältöä jakaa ja mistä seuraajat maksavat. Voisin vaikka lisätä sivuilleni koiran kuvan, jos haluaisin, hän nauraa.

Sivustolla on käytössä myös chat-ominaisuus, jossa fanit voivat keskustella sisällöntuottajan kanssa. Siellä he voivat toivoa sisällöntuottajalta haluttua sisältöä, maksaa yksityisistä kuvista tai vain keskustella arkipäiväisistä asioista, kuten kuulumisista.

– Myös yksittäisistä kuvista voi pyytää maksua. Itse olen vähentänyt tätä, sillä nostin juuri kuukausihintaa. En ole vielä ehtinyt tienata tarpeeksi, eli minun ei tarvitse vielä maksaa tienesteistäni veroja. Jos alan tienata enemmän, perustan toiminimen verotusta varten, Ethel kertoo.

” Tietyn käyttäjän tilausmaksu on 3–5 dollarista ylöspäin, minä pyydän tilaajiltani 12 dollaria kuukaudessa.

Mikä sivustossa ja faneissa sitten on kaikista parasta?

– Helppo raha, Ethel vastaa nauraen.

– On siinä toki muutakin. Olen aina tykännyt ottaa kuvia itsestäni, ja se, että niillä saa tehtyä rahaa, on pelkästään hyvä asia. Fanit ovat myös tosi kohteliaita ja kehuja satelee joka päivä. En aio tehdä tätä lopun elämääni, ja haaveilen työstä media-alalla, mutta juuri nyt tämä työ sopii elämääni parhaiten.

Ethelin fanit ovat pääasiassa miehiä. Samaa kertoo myös Heli.

Heli oli jakanut Instagram-tilillään @heliangelic_479 itsestään kuvia jo pitkään. Helin seuraajat olivat pyytäneet häneltä Onlyfans-tilin perustamista aiemminkin, mutta vasta korona-aikana työ sopi hänen elämäntilanteeseensa.

– Avasin Onlyfans-tilin viime vuoden maaliskuussa ja teen tätä täysipäiväisenä työnä. Jaan sivustolla kuvia ja videoita, monenlaista sisältöä, Heli kertoo.

– Tämä tuntuu työnä minulle hyvin luonnolliselta ja on oikea tapa ilmaista itseäni tällä hetkellä. Jaoin aiemmin kuvia vain Instagramissa, mutta siellä kuvien julkaisulle on kovat rajoitteet. Onlyfans-sivustolla tunnen, että voin ilmaista seksuaalisuuttani vapaammin.

” Joistakin videoista olen saattanut tienata parikymppiä, joistakin useamman satasen.

Vaikka Onlyfansista puhutaan aikuisviihteen sosiaalisena mediana, sivustolla ei ole varsinaista etusivua. Tilaajamäärä perustuu paljolti siihen, miten ahkerasti sisällöntuottaja jaksaa mainostaa Onlyfans-tiliään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Puhutaan paljon siitä, että tämä on helppoa rahaa. Sitä se tavallaan onkin, mutta oman sivun mainostamiseen pitää nähdä paljon vaivaa. Mainostaminen on myös hankalaa, sillä eri sosiaalisen median alustoilla on tiukat säännöt siitä, minkälaista sisältöä niillä saa mainostaa.

Heli tekee työtä toiminimellä ja maksaa palkkioistaan ennakkoveroja.

– Palkkiomäärä riippuu monesta eri asiasta, ja on vaikeaa luonnehtia tiettyä summaa, sillä se riippuu tekijästä. Joistakin videoista olen saattanut tienata parikymppiä, joistakin useamman satasen, Heli sanoo.

Seksialaan liittyy edelleen valtava stigma, vaikka asenneilmapiiri Suomessa onkin muuttunut avoimempaan suuntaan.

Esimerkiksi Ethel kertoo, että jotkin naiset saattavat lähestyä häntä ja ihmetellä miksi hän tekee tätä työtä, ”kun hänessä olisi niin paljon potentiaalia”. Lisäksi huoritellaan.

Tiia Forsström.­

Sexpo-säätiön hallituksen puheen­johtaja, tietokirjailija ja seksialan yrittäjä Tiia Forsström kertoo olevansa äärimmäisen iloinen siitä, että julkisuudessa on viime aikoina ollut useita seksialan työn­tekijöiden ulostuloja. Hän korostaa, että kyse on ennen kaikkea elin­keino­vapaudesta, itse­ilmaisu­vapaudesta ja oikeudesta omaan kehoon.

– Mikään muu ala Suomessa ei ole yhtä stigmatisoitu kuin seksiala. Suomen kontekstissa työ on laillista ja veronmaksun alaista, mutta meitä kohdellaan työntekijöinä edelleen epäsopivina henkilöinä. Iso osa ihmisistä pelkää paljastuvansa lähipiirille. Pelätään esimerkiksi sitä, miten suhtaudutaan lasten huoltajuuteen, jos tekee seksityötä, tai antaako vuokranantaja häädön, Forsström kertoo.

– Moni seksialan työntekijä saattaa myös sisäistää osan työhön liitetystä häpeästä ja joutuu siksi ylittämään omia rajoja. On aika tyypillistä, että Suomessakaan seksialan ihmiset eivät välttämättä ensin hae poliisilta apua uhkaavaan tilanteeseen, koska ei luoteta asialliseen suhtautumiseen.

Forsström muistuttaa, että Onlyfans ei ole sivustona mullistava, sillä eroottisen sisällön kanavia on ollut aina. Se voi kuitenkin madaltaa monelle kynnystä lähteä seksialalle. Sivusto ei silti sovi kaikille, sillä osa seksialan työntekijöistä ei olisi omimmillaan etätyössä.

– Alaa tulisi kohdella työnä, kuten mitä tahansa muutakin alaa. Nyt näin ei ole. Jos seksialalle lähtee, on otettava vakavasti se, että ala on hyvin stigmatisoitu. Tähän on pakko ottaa tavalla tai toisella kantaa. Omat ajatukset onkin siksi hyvä punnita.

” Moni seksialan työntekijä saattaa myös sisäistää osan työhön liitetystä häpeästä ja joutuu siksi ylittämään omia rajoja.

Korona-aika ei ole Forsströmin mukaan varsinaisesti syy siihen, miksi alan ympärillä käyty keskusteluilmapiiri on muuttunut avoimemmaksi. Syitä on monia.

Julkisuudessa on enemmän ”elämänmakuisia tosiääniä”, puhutaan suoraan ihmettelemättä ja keskustellaan enemmän siitä, miten laajan skaalan eri ammatteja ala pitää sisällään.

– Ennakkoasenteita on kuitenkin edelleen siksi, että kyse on seksuaalisuudesta, joka on jokaiselle ihmiselle keskeinen ja tunteita herättävä asia. Voi olla vaikeaa pysähtyä ajattelemaan, että se ei ole itseltä pois, miten joku muu toteuttaa seksuaalisuuttaan. Meillä on edelleen tiukkoja normeja siitä, mitä seksi on ja miten seksuaalisuutta voi ilmaista, vaikka ihmisen seksuaalisuus on valtavan moninainen asia, Forrström sanoo.

– Seksityössä yhdistyy myös naisvihamielisyys, sekä naiseuteen ja tyttöyteen liittyvät stigmakysymykset yhteiskunnassa. Tämä on ainoa ala, jolla naiset tienaavat paljon enemmän kuin miehet. Se on rakenne, mikä ei sovi kapitalismin totuttuihin sääntöihin.

Myös Helsingin poliisista sanotaan, että seksiala ja hiljattain suosioon noussut Onlyfans on työ, jossa itsessään ei ole mitään rikollista tai hävettävää.

Rikosylikomisario Hannu Kortelainen kuitenkin muistuttaa, että aina kun verkkoon lisää itsestään tunnistettavia kuvia, altistuu myös monille vaaroille.

– Ennen minkä tahansa kuvan julkaisua netissä on hyvä muistaa se, että kuvaa ei enää hallitse itse, vaan se voidaan kopioida ja imuroida. Nettiin ladattu sisältö jää sinne pysyvästi ja se voi tulla myöhemmässä elämänvaiheessa vastaan. Siksi jokaisen nettiin sisältöä laittavan on hyvä punnita mahdollisia vaaroja ennen sisällön julkaisemista, Kortelainen sanoo.

– Valitettavasti aina, kun tunnistettavilla kasvoilla tehdään sisältöä verkossa, riskit nousevat. Muun muassa stalkkereiden, kiristyksen, vainoamisen ja identiteettivarkauden uhat on otettava näissä asioissa huomioon. Kuvan jakajia voidaan jäljittää myös ip-osoitteiden kautta, eikä kuvan lisääminen nettiin ole aina niin turvallista kuin äkkiseltään voisi ajatella.

Tunnistettavuuteen kuvissa vaikuttavat esimerkiksi kasvot, tatuoinnit tai tunnistettavat paikat.

Ilta-Sanomat uutisoi viime keväänä BBC:n dokumentista, jonka mukaan myös alle 18-vuotiaat tytöt ovat myyneet palvelussa kuviaan. Buzzfeed-verkkosivuston mukaan Onlyfans joutui helmikuussa 2020 tietomurron uhriksi, ja sen sisältöä vuosi internetiin 4 000 gigatavun eli neljän teratavun verran.

Helsingin poliisi on saanut Kortelaisen mukaan Onlyfansiin liittyen muutaman rikosilmoituksen. Ne koskivat asianomistajan kunnianloukkausta ja identiteettivarkautta. Muita ongelmia ei ole noussut esiin.

– Tässä ilmiössä ei ole mitään rikollista, eikä sitä tarvitse hävetä. Jos joudut rikollisuuden kohteeksi, rikosilmoitus pitää aina tehdä. Nykypäivänä asenteet ovat muuttuneet jo sen verran, että toivon, että rikosilmoituksia tehtäisiin tähänkin liittyen matalalla kynnyksellä, Kortelainen sanoo.