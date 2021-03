Korona iski ammattimuusikko Voiton elämään rajulla tavalla.

Koronavuosi on ollut erityisen vaikea riskiryhmään kuuluville. Monet eivät ole nähneet läheisiään, sillä jokainen tapaaminen on riski. Kosketus, halaus, läheisyys. Ne tekevät meistä ihmisiä, ja juuri nyt yhä useampi jää niitä vaille. IS kertoo viiden eristäytyneen tarinan.

”Ohitusleikkauksesta tulee kuluneeksi neljä vuotta toukokuussa. Olisin kyllä ikänikin puolesta riskiryhmässä. Virus on aiheuttanut paljon rajoituksia omaisten ja tuttujen tapaamisessa.

Asun pienellä paikkakunnalla. Ei täällä ole juuri minkäänlaista tapahtumaa tai tapaamisia. On tylsää katsella ikkunasta ulos päivisin, että sataako lunta vai ei.

Tietokone on hyvä laite. Näkee vähän, mitä maailmalla tapahtuu, mutta se ei korvaa tuttujen tapaamisia ja lähikontakteja. Näin on vaan mentävä päivä kerrallaan kevättä kohti. Onneksi olen jo saanut rokotusajan itselleni. Ensimmäisen piikin saan maaliskuussa ja toisen toukokuussa.

Onneksi minulla on harmonikka, jota soittelen kun alkaa ahdistaa. Musiikki on minulle terapiaa. Soittamalla saa hoidettua ilot ja surut.

Olen ulospäin suuntautunut ihminen, ammattimuusikko. Vielä syksyllä vedin kansalaisopistossa harmonikkaryhmää kolmesti viikossa. Nyt sekin on loppu. Juuri mitään ei tapahdu ja se ahdistaa. Viime vuoden puolella kävin mökillä ja tein pieniä hommia. Se antoi virtaa, mutta on tämä varmasti monelle vaikea juttu, kun ei saa halata eikä koskettaa. Kaikki eivät pidä koskettamisesta, mutta mie tykkään, että se on tärkeä asia.

Nyt kun on aikaa, niin teen musiikkia ja soitan päivittäin, että pysyy tekniikka kunnossa. Minulta on tulossa kymmenen kappaleen harmonikkalevy. Se on ihan studiossa soitettu. Sellaista pientä harrastusta.

Meillä muusikoilla ei ole enää esiintymisiä, eikä missään tapahdu mitään. Monella ei ole tuloja lainkaan. Se on kamalaa. Koko tämä vuosi tässä varmaan vielä menee.

Nyt kun rajatkin ovat kiinni, niin kaikki matkustaminen on jäänyt. Olen tavannut käydä paljon Virossa ja Sortavalassa bensanhakureissuilla, kun sinne on Niiralan raja-aseman kautta lyhyt matka.

Ei tässä ole oikein ollut ajanvietettä. Kylällä on yksi baari ja sinne kokoontuu aina muutama ukko. Perhettä minulla ei ole, vaan elelen yksikseni. Poika ja tyttö ovat jo aikuisia. Heitä olen tavannut mökkimiljöössä sillä tavalla, että siellä ei ole ollut muita ihmisiä.

Odotan kovasti kevättä. On kiva, kun päivät ovat pidentyneet ja kaamos on takana. Sitten kun saan rokotteen, ei tarvitse varoa niin paljon. Toivottavasti ensi syksynä alkaisi uusi harmonikkaryhmä.

