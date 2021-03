Legendaarisen Tyrjän rykmentin sotaveteraani Otto Virkki, 96, sai viimein koronarokotteen – kertoo huiman selviytymistarinansa kesältä 1944

Kun sota-aikana lääkintävääpeli tuikkasi viikossa seitsemän rokotetta, tuntui yhden piikin kuukausia kestänyt odottelu JR 7:n veteraanista hieman pitkältä.

Kuukausien odottelu päättyi, kun imatralainen sotainvalidi ja Jalkaväkirykmentti 7:n veteraani Otto Virkki, 96, sai koronarokotteen torstaina puolilta päivin.

– Tyynellä mielellä sitä odottelin, mutta tytär on ollut tässä asiassa tarmokas ja taisi kiirehtiä rokotukseen vauhtia, Virkki arveli.

Virkin kanssa samassa rokotuserässä oli viisi muuta rokotettavaa.

– Minä oli ainoa vanha. Muut olivat nuoria, sellaisia alle 90-vuotiaita, Virkki naurahtaa.

– Jaa, hetkinen, ei kun oli siellä yksi 97 vuotta täyttänyt, Virkki korjaa.

Virkki on odottanut rokotetta tyynesti. Sotainvalidina ja ikänsä puolesta hän kuuluisi rokotettavien ensimmäisiin ryhmiin. Sota-ajat ankarimman kautta kokenut mies ei tällä elämän­kokemuksella viitsi pienistä napista.

– Ajattelin, että tulee kuin tulee. On sitä pahempaakin koettu, hän sanoo.

Rokottamisen järjestämisestä ja pullonkauloista on puhuttu paljon. Mikä on rokotustahti ja paljonko sen pitäisi olla. Siihenkin 96-vuotiaalla sodan kokeneella Koiviston saaren pojalla on oma humoristinen näkemys.

– Alokkaana olin Lappeenrannassa ja sitten mentiin aliupseerikouluun. Oli lavantautia ja sitä vastaan ainakin rokotettiin. Yhden viikon aikana sain seitsemän piikkiä.

Tahti oli melkoinen. Lääkintävääpeli karjasi seuraava ja yläruumis paljaana odotellut asevelvollinen asteli pöydän viereen ja lapaluiden päälle tuikattiin piikki.

– Edessä oli yksi kaveri, joka lähti piikin jälkeen heti kävelemään. Piikki ja ruisku jäivät kiinni sen lapaan. Vääpeli huusi, että sotamies hei, ei saa ottaa valtion piikkejä mukaan.

Virkki asuu yksin kotonaan, ajaa autolla ja käy päivisin syömässä kotinsa lähellä.

Koronarokote ei ole ollut viime päivinä mielessä, kun päätä on särkenyt.

– Tuntuu, kuin kuuden tuuman naulaa olisi painettu korvan takana, Virkki kertoo.

Vaiva on vanha seuralainen, kesäkuussa 1944 Kannaksella legendaarisella Ohtan lohkolla mukaan lähtenyt. Suurhyökkäys oli alkanut ja venäläiset painoivat päälle Virkin 2. komppanian lohkolla. Yksi venäläinen pääsi bunkkerin katolle.

– Muistan vieläkin sen venäläisen miehen kasvot. Hän yritti heittää kranaattia korsun ilmanvaihtoputkesta, mutta nakkasikin sen siihen eteen, kun olin nousemassa yhdyshautaan.

Alkuun Virkki ajatteli heittää kranaatin takaisin, mutta sitten sattuma osui peliin haisevalla tavalla.

– Pari päivää aikaisemmin tykin ammus oli tehnyt täysosuman kenttä­käymälään ja levittänyt tavaran liukkaaksi matoksi. Liukastuin siihen ja se taisi säästää henkeni.

Käsikranaatin sirpale- ja painevaikutus oli kova. Hengenlähtö kävi lähellä.

– Minä nousin kuin pilviin, taju lähti. Koskaan ei ole ollut niin hyvä olla kuin siinä, olisiko se ollut se ensimmäinen kuolema, Virkki pohtii.

Kun taju palasi, palasivat kivut ja kovana. Virkki pääsi ryömimään kapulasillalle missä oli muuan pieni mies.

– Pyysin, että ota minut selkääsi ja vie yli. Hän jaksoi kantaa sillan yli, mutta siihen voimat loppuivat.

Tarina on pitkä ja päättyy sotasairaalaan. Siellä meni kevääseen 1945 asti.

– Lääkäri kuvasi pään ja sanoi, että se on kuin tähtitaivas, 13 pientä sirpaletta kallossa.

Päässä oleva sinne kuulumaton venäläinen valurauta on muistuttanut kivuilla olemassaolossaan jo 77 vuotta. Sen rinnalla muuan koronarokotteen odottelu on ollut pieni riesa.

Kaksi vuotta sitten syksyllä yksi sirpale tuli ulos.

– Korvan alla tuntui turvotusta. Yksi aamu kun heräsin, suussa oli jotain kovaa. Sylkäisin ja vessanpyttyyn kolahti yksi sirpale.

Pala viime sotien historiaa päätyi Imatran viemäriverkostoon.

Virkki kuului jatkosodan yhteen maineikkaimpaan rykmenttiin JR 7:ään, jota johti ensin eversti Armas Kemppi ja sittemmin jalkaväenkenraaliksi ja veteraanisukupolven näkyväksi äänitorveksi noussut Adolf Ehrnrooth.

Sotaveteraaneja on hieman alle 6 000, ja heidän keski-ikänsä on 95 vuotta. Heistä kaikkia ei ole rokotettu. Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo kertoi IS:lle yllättyneensä siitä, että eri puolilta Suomea on kantautunut tietoja koronarokotetta odottelevista veteraaneista.

– Luulimme, että heidät olisi jo rokotettu, Martimo sanoo.

Hän kertoo Sotaveteraaniliiton jo joulukuussa lähestyneen sosiaali- ja terveysministeriötä kirjeellä.

Siitä Virkki ei ole tietoinen. Mutta Olisiko veteraanien rokotustahti edennyt vauhdikkaammin, jos Ehrnrooth olisi vielä elänyt?

– Hän oli kova mies, olisi saattanut asiaa kiirehtiäkin, Virkki naurahtaa.

Rykmentin toisessa komppaniassa taistellut Virkki ei sodan aikana tuntenut Ehrnroothia, mutta oli hänen 80- vuotis- ja 90- vuotissyntymäpäivillään. Kun Ehrnrooth ja rykmentti kuluttivat hyökkääjää Siiranmäessä, Virkki oli sotasairaalassa.

Viime marraskuussa Virkki laski seppeleen viimeisen Mannerheim-ristin ritarin Tuomas Gerdtin haudalle.

Silloin koronarokottamisen alkamisesta ei ollut vielä tietoa. Virkin kalenteriin on jo merkitty seuraava tehosterokotuspäivä 27. toukokuuta.

– Osuu melkein syntymäpäivään. 97 vuotta tulee täyteen kolme päivää rokotuksesta, jos Luoja suo, Virkki sanoo.