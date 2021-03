Rilla Porojärvi arveli etukäteen, että sukupuolen­korjaus voi olla kova pala purtavaksi lähiympäristölle.

Poronrehua täynnä oleva pulkka houkuttaa porot metsästä hoitajansa luokse. Hyrynsalmen Lietekylän mäntykankaalla vilistää kymmeniä ja taas kymmeniä poroja, hyväkuntoisia eläimiä, joiden kylkiluut eivät paista.

– En minä aiempina vuosina ole poroja tässä näin lähellä pihaa ruokkinut, mutta nyt on ollut pakko, kun selkä on ollut niin huonossa kunnossa. Vuodenvaihteessa välilevy pullahti selässä ja sen jälkeen on liikkuminen ollut tuskaa. Onneksi sain nyt viikolla kunnollisen kipupiikin Oulussa ja kivut jäivät sinne. Mutta kauan se kesti, että on taas pystynyt nukkumaan, poroemäntä Rilla Porojärvi kertoo.

Lähellä oli, ettei naisen elämänlanka olisi katkennut täysin tammikuun pakkasilla. Kipeä selkä petti kesken porojen ruokinnan, ja Porojärvi tuupertui metsään kylmään hankeen.

– Oli minulla suuria vaikeuksia, että pääsin metsästä pois. Koira istui autossa ja puhelin oli siellä. Kyllä siinä kävi mielessä, että miten minä tästä selviän. Puhelin se on kyllä melkoinen henkivakuutus, Rilla pohtii.

Arista Rillaksi

Mutta ei Rilla Porojärven suurin ongelma ole kipeä selkä. Vielä muutama vuosi sitten hänen etunimensä oli Ari. Jo nuoruusvuosina Rilla tiesi, että hän eli väärän sukupuolen normeja noudattaen.

– Kyllä se on aina ollut niin. Eihän sitä saanut tietoa näistä asioista ennen kuin netti tuli. Silloin se rävähti silmille, etten ole yksin. Sitten alkoi olemaan lehdissä näitä juttuja Veerasta ja Marja-Siskosta, niin sitä kauttakin se tieto lisääntyi.

Yksi iso ulospäin näkynyt asia oli nimenmuutos. Paperit pantiin vetämään vuonna 2016, kun sukupuolenkorjaus oli edistynyt suunnitellusti.

– Muistan, kun lääkäri sanoi, että se on siinä pisteessä tämä touhu, että sinun pitää vaihtaa nimeä. Hän kysyi, että oletko miettinyt nimeä. Otin laukusta lehtiön ja minulla oli siinä nimiä. Jossakin netissä olleessa lehdessä oli juttua Rilla-nimisestä naisesta. Minä päätin heti, että tuo se on, Rilla muistelee uuden nimen löytämistään.

Ainoa mahdollisuus

Rilla Porojärvi arvasi jo etukäteen, että sukupuolenkorjaus voi olla kova pala purtavaksi lähiympäristölle, mutta se oli naisen mukaan ainoa mahdollisuus.

Sukupuolenkorjausprosessi on ollut käynnissä seitsemän vuotta. Viimeiset kuusi vuotta hän kokee kohdanneensa syrjintää oman paliskuntansa taholta. Yhtä henkilöä vastaan on Kainuun käräjäoikeudessa odottamassa käsittelyä aluesyyttäjän nostama syyte laittomasta uhkauksesta.

– Minulle ei kerrota mitään paliskunnan asioista, eikä minua oteta enää mukaan poronhoitotöihin. Paliskuntain yhdistyskin tietää asian, mutta sieltä ei ole asiaan haluttu puuttua, Porojärvi kertoo.

Nihkeä suhtautuminen erilaisuuteen näkyy Porojärven kertoman mukaan myös mahdollisuutena saada apua poronruokintaan. Paliskunnan suurimman porotilan pyörittäminen on yhden selkävaivaisen naisen vastuulla.

– Eivät kaikki pahoja ihmisiä ole, mutta he pelkäävät näitä muutamia. En minä saa tänne sijaisapuakaan selkävaivojen takia, kun kukaan ei uskaltanut tulla. Tämä porojen ruokinta ei vaatisi mitään erityiskoulutusta, mutta apua ei tunnu löytyvän. Apu olisi tarpeen, Rilla huokaa rehua lapioidessaan.

Paliskunnan poroisäntä kiistää syrjinnän

Paliskunnan poroisäntä kiistää Rilla Porojärven väitteet siitä, ettei häntä oteta enää tasavertaisena poroisäntänä mukaan poronhoitotöihin.

– Ihan höpöhöpö-puheita. Minä en hänen tekemisiään kommentoi. Hän saisi tehdä töitä niin paljon kuin haluaa, paliskunnan nykyinen poroisäntä puuskahtaa puhelimessa.

Katse etelään

Rilla Porojärvi syntyi kuutisenkymmentä vuotta sitten Sodankylässä. Hyrynsalmella hänellä ei ole sukulaisia, ja hän kokee jääneensä täysin yksin juuri sen takia.

– Sillä on varmaan aika iso vaikutus, etten ole täältä kotoisin. Täällä ovat melkein kaikki sukua keskenään ja sitten ne lotraavat niitä sukujaan, että sinä olet sukua sinne ja sinä tuonne, nainen pohtii.

Joka tapauksessa tunnelin päässä on myös valoa. Sukupuolenkorjausprosessi on edennyt tasaiseen tahtiin, vaikka korona on viivyttänyt operaatioiden aikatauluja.

– Nytkin kun kävin viime viikolla Tampereella, niin se oli jo neljäs aika. Kolme aikaisempaa aikaa ne peruivat koronan takia, kun kiireelliset asiat menevät edelle. Nyt vaihtui vielä lääkärikin. Minä olin ihan kauhuissani, että mieslääkäri ja mitähän tästä tulee. Mutta se olikin hirveen fiksu lääkäri, Rilla kehaisee.

Ja kunhan Rillan talon lähiympäristössä talvehtiva porotokka lähtee huhtikuulla taivaltamaan kohti kesälaitumiaan, niin porotilallinenkin pääsee hetkeksi hengähtämään.

– Vielä kun jaksaisi puolitoista kuukautta. Minä olen ajatellut, että pitää tehdä ympäristönvaihdos. On minua sinne etelään niin kovasti houkuteltu, että pitää sinne lähteä, naurahtaa Rilla iloisesti ääni täynnä toivoa.

– Porot jäävät tänne, eihän niillä ole hätää. Nehän pysyvät täällä, eihän niitä kesällä ruokita, nainen jatkaa.

Täysin poissuljettu vaihtoehto ei ole sekään, että jossain vaiheessa Hyrynsalmi ja Kainuun maisemat saavat jäädä lopullisesti taakse. Yksinäisyys voi olla hetken rauhoittavaa, mutta Rilla haluaa päästä siitä eroon.

– On se tietenkin mahdollista muuttaa etelään. Tämä on yhtä kärsimystä, se vaikuttaa kaikkeen. Välillä tuntuu, ettei kehtaa kaupassa käydä. Minä olen Ristijärvelläkin kaupassa käynyt, kun ei kehtaa mennä tuonne kylälle. Se oli ensi alkuun sellaista, että ihmiset menivät hyllyjen taakse piiloon, kun näkivät minut. Sitä pelättiin, että tämä on tarttuvaa ja pahempaa kuin korona. Tämä on niin pieni paikkakunta, ettei se koskaan lopu ja asenteet eivät kaikilta osin muutu, Rilla Porojärvi sanoo.

Toive ystävyydestä

Tosin hyviäkin ihmisiä on vastaan tullut. Parina viime kesänä tärkeä henkireikä on ollut paikallisten naisten ladypesis.

– Siellä ei ole kukaan sanonut mittään pahhaa. Sanoivat vaan, että pitää täällä olla läpilyöjiäkin, Rilla nauraa leveästi.

Jos ja kun Rilla Porojärvi keväällä irtaantuu ainakin hetkeksi Kainuusta ja lähtee tapaamaan tuttaviaan etelään, toivomuslistalla on yksi harras toive.

– Pitää se jostain se kaveri löytää. Yksinään eläminen ei ole kaksista.