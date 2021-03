Suomen koronatilanne pahenee, mutta kulisseissa valmistellaan jo exit-strategiaa – käyttöön heti sulkutilan jälkeen?

Strategian valmistelu on viivästynyt pahenevan koronaepidemian takia.

Suomessa tautitilanne pahenee, mutta ulospääsyä koronasta mietitään jo kulisseissa.

IS:n hallituslähteistä saamien tietojen mukaan Suomen exit-strategiaa on valmisteltu jo useiden viikkojen ajan STM:ssä. Mukana on virkamiehiä muistakin ministeriöistä.

– Tahtotila on, että pyritään pääsemään hallitulla ja terveysturvallisella askelluksella kohti normaaleja olosuhteita, valmistelusta hyvin perillä oleva hallituslähde kertoo IS:lle.

Paheneva tautitilanne on haitannut valmistelutyötä, minkä vuoksi strategiaa ei ole vielä valmiina kuten esimerkiksi Britannialla tai Saksalla, joka kertoi yksityiskohtaisesta ”tiekartastaan” torstaina.

– Pahenevan tautitilanteen takia aikatauluja ja purkutoimien askellusta joudutaan kirjoittamaan uusiksi. Arvio on, että viikon, kahden sisällä strategia saadaan valmisteltua siten, että hallitus pääsee siitä keskustelemaan.

Suomen exit-strategiaa laaditaan terveysturvallisuutta painottaen. Siinä tullaan määrittämään, missä järjestyksessä mitäkin rajoituksia yhteiskunnasta puretaan, kun tautitilanne alkaa helpottaa. Strategia otetaan mahdollisesti käyttöön siinä vaiheessa, kun 8. maaliskuuta alkava ja näillä näkymin 28. maaliskuuta päättyvä sulkutila on ohi.

– Jos sulkutilaa jatkettaisiin kolmen viikon jälkeen, niin sehän kertoisi, että tautitilanteemme olisi edelleen erittäin huono ja luultavasti tarkoittaisi, ettei olisi aika exit-toimille, lähde sanoo ja painottaa, että hallitusneuvotteluissa ei ole tullut esille sellaista tietoa tai kantaa, että kolmen viikon sulkujakso olisi riittämätön tautitilanteen parantamiseksi.

IS:n tietojen mukaan hallituksessa mietityttää sopiva ajankohta exit-strategian julkistamiselle. Kansalaisten suuntaan voisi vaikuttaa ristiriitaiselta, jos hallitus keskellä akuuttia kriisiä kertoisi, miten rajoituksia tullaan tulevaisuudessa höllentämään.

Hallituslähteen mukaan Suomen strategia on kuitenkin tarkoitus julkistaa maaliskuun aikana, ennen 28. maaliskuuta päättyvää sulkutilaa.

Strategiasta ei ole tulossa niin yksityiskohtaista kuin Saksassa, jossa on esimerkiksi kerrottu tiettyjä päivämääriä, jolloin rajoituksia höllennetään tai voidaan höllentää, jos tartuntojen ilmaantuvuusluku laskee alle tietyn raja-arvon.

– Päivämääriä, jolloin tiettyjä rajoituksia puretaan, jos tautitilanne on hyvä, ei ole todennäköisesti tulossa.

Sen sijaan mietinnässä on, että exit-strategia pitää sisällään päivämääriä, jolloin viranomaiset ja valtionjohto tekevät arvioita, voisiko tiettyjä rajoituksia purkaa. Lisäksi strategiassa voidaan ottaa kantaa siihen, missä järjestyksessä rajoituksia tulisi purkaa, jos tilanne helpottaa. Hallituslähde puhuu rajoitustoimenpiteiden purkuaskelluksesta.

Tällä hetkellä on vielä auki, millaisia taudin tilannetta kuvaavia mittareita aiotaan käyttää, kun päätetään, puretaanko rajoituksia vai ei. Esimerkiksi Saksassa käytetään ilmaantuvuuslukua. Jos ilmaantuvuusluku on alle 35 uutta tautitapausta 100 000:tta henkilöä kohden per viikko, kokoontumisrajoituksia höllennetään.

– Mittaristoajattelu on tulossa strategiaan, mutta mittarit vielä puuttuvat. Valittavia mittareita arvioidaan parhaillaan, lopullisesti niitä ei ole valittu.

Tautilannetta voidaan lähteen mukaan tarkastella ja määritellä tautitapausten ilmaantuvuusluvun ja kasvuvauhdin lisäksi terveydenhuollon ja erityisesti tehohoidon kuormituksella ja sillä, miten hyvin tautijäljitys toimii ja pysyy epidemian perässä.