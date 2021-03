Miksi joissakin kunnissa yli puolet koronarokotuksista on annettu alle 65-vuotiaille? Näin asiantuntijat perustelevat

Kontiolahdella ja Kajaanissa yli 55 prosenttia ensimmäisistä rokoteannoksista on annettu työikäiselle väestölle.

Joissakin kunnissa yli puolet ensimmäisistä rokoteannoksista on mennyt alle 65-vuotiaille.­

On yleinen luulo, että Suomessa rokotetaan nimenomaan iäkkäitä ihmisiä koronavirusta vastaan. Näin toki pääasiassa onkin, mutta Suomessa on silti paljon kuntia, joissa koronavirusrokotukset ovat menneet ennen kaikkea työikäisille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n rokoterekisterin mukaan Suomessa on 29 kuntaa, joissa yli puolet ensimmäisistä rokoteannoksista on mennyt alle 65-vuotiaille.

Kontiolahdella (63,7 %), Kajaanissa (58,0 %) ja Nurmijärvellä (54,7 %) ensimmäisiä annoksia on annettu eniten työikäiselle väestölle.

Ilta-Sanomien haastattelemat terveysjohtajat sanoivat, että ilmiölle on varsin luonnollinen selitys. Pääosin isot prosenttiosuudet selittyvät THL:n rokotusjärjestyksellä sekä osittain myös kuntien ikärakenteella.

Pohjois-Karjalan sote-kuntayhtymän Siun soten toimialajohtaja Sirpa Kaipiainen sanoo, että Kontiolahdella ikääntyneitä on suhteessa vähemmän kuin ympäröivissä kunnissa. Monissa Pohjois-Karjalan kunnissa on paljon iäkästä väestöä, mutta Kontiolahti on poikkeus.

– Lisäksi Kontiolahti muodostaa Liperin kanssa työssäkäyntialueen, josta käydään paljon Joensuussa töissä. Heidän joukossaan on myös paljon sote-henkilöstöä, Kaipiainen sanoo.

Kontiolahti tunnetaan erityisesti ampumahiihdon maailmancupin kisoista.­

Terveydenhuoltohenkilöstön työssäkäynti Joensuussa selittää myös Liperin (53,2 %) ison osuuden työikäisten saamista rokotuksista.

THL:n ja kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän Krarin laatimassa rokotusjärjestyksessä ensimmäisenä tulevat koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat.

– Olemme rokottaneet teho-osaston, päivystysosaston ja epidemiapoliklinikan henkilökunnan sekä kriittistä sote-henkilökuntaa. Tämä osuus näkyy Kontiolahden osalta huomattavasti, Kaipiainen sanoo.

Sama selittää Kajaanin suurta osuutta työikäisen väestön rokotuksista. Kajaanissa on keskiviikon tietojen perusteella annettu yhteensä 2 922 rokotusta, niistä 1 694 alle 65-vuotiaille.

Terveysjohtaja Olli-Pekka Koukkari antoi Kainuun soten ensimmäiset koronarokotukset 5. tammikuuta. Rokotusvuorossa ensihoitopäällikkö Jukka Angerman.­

– Suurin osa sote-ammattilaisista asuu Kajaanissa, eli tuo on täysin mahdollista. Lisäksi 950 hoivakodin asukasta ja työntekijää on rokotettu ensimmäisen kerran jo monta viikkoa sitten, ja myös osa 2 500:stä kotihoidon asiakkaasta omaishoitajineen on jo rokotettu, Kainuun soten terveysjohtaja Olli-Pekka Koukkari sanoi.

Nurmijärven isoa aikuisväestön osuutta selittää paitsi sote-henkilöstön rokotukset, myös se, että iäkkäiden rokotukset on saatu verkkaisesti käyntiin. Se nostaa työväestöikäisten suhteellista rokotusosuutta.

Nurmijärvi on ollut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän alueen kunnista toistaiseksi hitain rokottaja. Keusoten johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen sanoi Nurmijärven Uutisissa, että syy Nurmijärven hitauteen on ollut se, että sen rokotuslistoja saatiin Keusoten käyttöön muita kuntia hitaammin.

– Lisäksi rokottamisen alkuvaiheessa oli suositus käynnistää rokotukset rajatussa määrässä pisteitä kuljetusten vuoksi, mikä selittää myös eroja. Nyt onneksi olemme voineet avata kaikkiin kuntin pisteitä, Laitinen-Parkkonen sanoi Nurmijärven Uutisissa.

Iäkkäiden rokotukset ovat alkaneet Nurmijärvellä takkuillen. Se on nostanut työikäisten rokotusten prosenttiosuutta.­

Keusotessa on ollut se käytäntö, että ikääntynyt kutsutaan rokotukseen soittamalla kunnista saatujen rokotuslistojen perusteella.

– Olemme kokeneet ajanvarauksen haasteellisena, koska kaikilla ikääntyneillä ei ole tietokonetta eivätkä he käytä nettiä. Tällainen kutsuperusteinen järjestelmä on hitaampi, sillä myös ihmisten saavutettavuudessa on välillä haasteita, Keusoten tartuntataudeista vastaava lääkäri Paula Kosonen sanoi.

Sama yhtälö pätee myös Kymenlaakson suurissa kaupungeissa Kouvolassa ja Kotkassa. Yli 80 000 asukkaan Kouvolassa (51,3 %) ja 50 000 asukkaan Kotkassa (53,0 %) yli puolet ykkösannoksista on annettu työikäisille.

Suomessa on rokotettu noin yhdeksän prosenttia aikuisväestöstä ainakin kertaalleen.­

– Kymsotessa on yli 6 000 työntekijää, ja iso osa heistä työskentelee jollakin tavalla koronapotilaiden tai ikääntyneiden palveluasumisen parissa. Se on hyvin selventävä tekijä, Kymsoten viestintäjohtaja Anni Björklund sanoi.