Tilanne huonontunut nopeasti – tässä ovat Suomen tuoreimmat koronaluvut

Torstaina uusia tartuntoja raportoitiin 758, uusia kuolemantapauksia viisi. Noin 426 000 ihmistä saanut ensimmäisen rokotuspiikin.

Suomen koronaepidemiatilanne on huonontunut nopeasti, kertovat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Taudin ilmaantuvuusluku on noussut jyrkästi, ja se on viimeisten kahden viikon ajalta 139 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti. Edellisten kahden viikon ajalta ilmaantuvuusluku oli 94 tartuntaa.

Viime viikolla Suomessa vahvistettiin pandemian alusta alkaen ennätyksellinen määrä koronavirustartuntoja: 3 909. Se on 400 tartuntaa enemmän kuin edellisellä viikolla.

– Eihän tämä hyvältä näytä, STM:n koronatoimista vastaava johtaja Pasi Pohjola sanoi.

Pohjola sanoi myös, että testien määrä on noussut ja samaan aikaan testeihin on hakeutunut myös lisää väkeä.

– Se on hyvä asia, koska sitä kautta saamme positiivisia tartuntoja kiinni. Vaikka testimäärät ovat kasvaneet, positiivisten testien määrä on noussut 2,8 prosenttiin. Tilanne on siinä mielessä noususuuntainen ja huolestuttava, Pohjola lisäsi.

Hän painottaa, että viruksen leviämiseen on nyt reagoitava nopeasti ja ennakoivasti myös niillä alueilla, joilla tilanne on tällä hetkellä hyvä.

– Näin vältetään tilanne, jossa (virusten) kasvu lähtee yhtäkkiä liikkeelle, ja se saattaa tapahtua nopeasti, Pohjola sanoi.

THL ja STM pitivät koronatilanteesta tiedotustilaisuuden torstaina.

758 uutta tartuntaa, viisi uutta kuolemaa

Torstaina THL kertoi, että uusia koronavirustartuntoja on raportoitu 758. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 2 275 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Pandemian alusta lähtien Suomessa on todettu nyt 60 200 tartuntaa.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia kerrottiin torstaina viisi. Yhteensä pandemian alusta lähtien Suomessa on koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut 764 ihmistä.

Torstaina koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa oli 245 potilasta. Heistä tehohoidossa oli 39 ihmistä, mikä on keskiviikkoon verrattuna kaksi potilasta enemmän. Sairaalahoitoa tarvitsi 13 potilasta vähemmän kuin keskiviikkona.

Jos kaikki sujuu hyvin, työikäisten aikuisten rokotukset voisivat alkaa viimeistään kesäkuussa

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi, että kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä pohtii lähipäivien ja ensi viikon aikana Astra Zenecan koronarokotteen antamista myös yli 70-vuotiaille. Lisäksi Puumalainen kertoi toivorikkaita tietoja rokotustilanteesta ja rokotteiden saamisesta Suomeen.

– Näyttäisi siltä, että huhtikuun alusta eteenpäin Biontechin ja Pfizerin rokotetta tulee noin 160 000 annosta viikossa, jossa on selvää nousua aikaisempiin toimituslupauksiin nähden, Puumalainen sanoi.

Puumalainen arvioi, että jos muita rokotteita toimitetaan odotetusti ja arvioitavana oleva Johnson & Johnsonin rokote saisi myyntiluvan ja toimitukset alkavat, työikäisen aikuisväestön rokotukset alkaisivat viimeistään kesäkuussa.

THL:n mukaan Suomessa noin 426 000 ihmistä on saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen. Määrä kasvoi keskiviikosta noin 21 000 rokotetulla. Toisen rokoteannoksen Suomessa on saanut noin 84 000 ihmistä.