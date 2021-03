Asiantuntija: Tämän takia Kiinaa voisi kiinnostaa lentotukikohta Suomessa

Kiinan kiinnostusta voi osaltaan selittää Suomen tärkeä strateginen sijainti Pohjois-Atlantin ja Venäjän Pohjoisen laivaston välissä.

Kiinan taannoinen kiinnostus hankkia lentotukikohta Suomesta arktisia tutkimuslentoja varten kertoo tutkijan mukaan kasvavasta kiinnostuksesta arktiseen alueeseen ja siitä, että Suomen strateginen asema on suurvalloille merkittävä.

– Suomen geostrateginen asema pohjoisessa on merkittävä lähellä Pohjoista laivastoa ja Pohjois-Atlanttia. Samalla Kiinan ja Venäjän välinen suhde on tiivistymässä ja alue on sotilaallisen suurvaltapolitiikan näyttämö, perustelee Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Harri Mikkola.

Ylen mukaan Kiina halusi vuonna 2018 lentotukikohdan Kemijärvelle arktisia tutkimuslentoja varten, mutta Suomen puolustushallinto tyrmäsi hankkeen, koska kenttä sijaitsee aivan Rovajärven sotaharjoitusalueen vieressä.

Mikkola ei osaa sanoa, kuinka merkittävä kentän sijainti Kiinan suunnitelmissa on ollut.

– Voisi kuitenkin ajatella, että Suomen strategisen aseman huomioon ottaen Kiinalle on hyvinkin järkevää olla perillä siitä, mitkä ovat olosuhteet täällä maailmankolkassa, Mikkola pohtii.

Myös tutkimusta, ei vain taloutta ja strategiaa

Mikkolan mukaan Kiinalla on toki arktisella alueella myös aitoja tutkimusintressejä strategisten ja taloudellisten intressien lisäksi. Ne ovat tärkeitä myös maan aseman kehittymiselle Arktisessa neuvostossa. Kiina on tällä hetkellä neuvoston tarkkailijajäsen, jolla ei esimerkiksi ole äänioikeutta.

– Kiinahan on julistanut olevansa ”near artic state” eli lähes arktinen valtio. Jos tällaista statusta käytetään ja halutaan jalansijaa arktisen alueen hallinnointiin vaikkapa arktisen neuvoston työssä, pitää olla näyttöjä myös tieteen tekemisestä. Tiedediplomatia on yksi kansainvälisten suhteiden vallankäytön muoto.

– Kun puhutaan vallankäytöstä alueella, voidaan tietysti pohtia, kumpi on merkittävämpi alueellisen vaikutusvallan lähde: mahdollisuus äänestää arktisessa neuvostossa vai satojen miljardien investoinnit alueelle, Mikkola pohtii.

Tulevaisuus voi tuoda uusia ehdotuksia

Puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Anu Sallinen kertoi Ylen haastattelussa pitävänsä epätodennäköisenä, että valtiolliselle toimijalle myytäisiin kiinteistöä strategisesti tärkeän ampuma-alueen vierestä.

Mikkosen mukaan vastaavia tilanteita saattaa tulla vastaan tulevaisuudessakin, sillä suurvaltojen kiinnostus arktiseen alueeseen ei ole vähenemässä.

– Kun alueen kiinnostavuus ja merkittävyys nousevat, eri toimijoiden kiinnostus investoida tänne pohjolaan vain kasvaa. Alueella on valtavasti potentiaalia, joka kuitenkin vielä toistaiseksi on vain potentiaalia. Tällaiset hankkeet sopivat hyvin niihin kuvioihin, Mikkola uskoo.