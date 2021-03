Levillä korona-altistumisia kahdessa paikassa – Lapin uudet koronatartunnat liittyvät matkailuun

Kittilän Levillä mahdollisia altistumisia kahdessa paikassa.

Lapin sairaanhoitopiirin kaikki tällä viikolla todetut koronavirustartunnat liittyvät matkailuun tai tartunta on saatu sairaanhoitopiirin ulkopuolelta. Alueella on todettu viikolla 9 yhteensä 19 tartuntaa.

– Hiihtolomareissuilla on tärkeää välttää suuren esiintyvyyden alueita. Lapissa hiihtolomat alkavat lähipäivinä. Matkailua alueille, jossa taudin esiintyvyys on suurta, kehotetaan välttämään. Matkustaessa on tärkeää, että liikutaan oman perheen tai ryhmän kanssa ja minimoidaan kontaktit muihin, tiedottaa Lapin sairaanhoitopiiri koronaturvallinenlappi.fi -sivustolla.

Uusista tapauksista kolme todettiin Rovaniemellä ja niistä yksi on saatu Lapin sairaanhoitopiirin ulkopuolelta, yksi liittyy Pyhätunturin tartuntaketjuun ja yksi on karanteenissa jo olevan tartunta.

Pelkosenniemellä todettiin Pyhätunturiin liittyvä tartunta ja Kittilässä todettiin tartunta jo karanteenissa olevalla henkilöllä.

Sairaanhoitopiirin alueella on voimassa suositus, jonka mukaan yli 6 hengen yksityisiä kokoontumisia tai tilaisuuksia ei tule järjestää. Lisäksi alueella on kielletty julkisten tilaisuuksien tai kokoontumisten järjestäminen, johon osallistuu yli 6 henkilöä.

Lapin sairaanhoitopiirissä koronarokotukset ovat edenneet hyvin. Tällä hetkellä 10,7 prosenttia alueen väestöstä on saanut rokotteen ensimmäisen annoksen.

Mahdollisia altistumisia on havaittu Kittilässä kahdessa kohteessa: Levillä Bar Ihkussa keskiviikkona 24.2. kello 20.30–21.30 ja Levi Hotel Spa:n aamiaisella 27.2. kello 9–9.30