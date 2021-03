Ulkoministeri Pekka Haavisto välttyi rikossyytteiltä

Ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) epäiltiin kahdesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Ulkoministeri Pekka Haaviston viimejoulukuinen liikennekäyttäytyminen ei tuonut hänelle syytteitä. Aluesyyttäjä Kaisa Ahla päätti asiasta keskiviikkona.

– Jätän syytteen nostamatta epäillystä rikoksesta, koska ei ole olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi, Ahla kirjoitti.

Rikosepäily perustui Seiska-lehden toimittajan kuvaamaan videoon. Epäillyssä oli kyse Haaviston suojatiekäyttäytymisestä Helsingin Kruununhaassa.

Haavisto ohitti kahdessa kohtaa suojatien maalaukset pysähtymättä.

Ensimmäisellä kerralla suojatien reunassa seisoi jalankulkija, ja toisessa kohdassa suojatien eteen oli pysäköity pakettiauto. Tämän lisäksi kodistaan ajamaan lähtenyt Haavisto pysähtyi valtioneuvoston eteen, vaikka se oli kielletty liikennemerkillä.

Syyttäjän mukaan Haaviston liikennekäyttäytymiselle oli hyväksyttävät syyt. Suojatiekohdissa oli työmaa.

– Ensimmäisessä suojatietilanteessa on työmaa, jonka takia suojatie on poistettu käytöstä eikä jalankulkijalla ole oikeutta ylittää tietä kyseisessä kohdassa. Jalankulkija on tien sivussa ja Haavisto hidastaa ajovauhtiaan tilanteessa.

Toisessa suojatiekohdassa oli epäselvyyttä, oliko suojatie käytössä vai ei. Epäselvyyttä ei voitu katsoa haitaksi rikoksesta epäillylle. Haavisto myös hidasti tässä kohtaa vauhtiaan.

Syyttäjän mukaan Haaviston pysähtymiselle työpaikkansa eteen oli myös hyväksyttävät syyt. Toisen ajoneuvon takia Haavisto joutui odottamaan omaa vuoroaan päästä työpaikkansa sisäpihalle.

– Haaviston on ollut jopa pakko pysähtyä, koska hänen edessään on ollut toinen ajoneuvo, joka on estänyt häntä ajamasta suoraa taikka pääsemästä kääntymään sisäpihalle, syyttäjä kirjoitti.

Asiasta uutisoi ensin Helsingin Sanomat.