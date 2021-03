Tällainen on tehohoidon tilanne Suomessa – ”Sen ei pidä antaa hämätä”

Tehohoidon kapasiteetti ei ole vielä uhattuna, mutta lähiviikot ovat koronakriisin kriittistä aikaa, sanoo THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Korkealle noin 800 päivittäisen tartunnan tasolle vakiintuneen koronavirustilanteen pelätään heijastuvan lähiviikkoina sairaalahoidon suorituskykyyn, mikäli kehitys jatkuu samansuuntaisena.

– Eihän tämä hyvältä näytä. Viikolla kahdeksan todettiin yli 3 900 koronavirustartuntaa, mikä oli suurin luku koko epidemian aikana, johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä totesi Valtioneuvoston koronatiedotustilaisuudessa.

Pohjolan vastuualueella on hallituksen koronantorjuntaan valitseman hybridistrategian seuranta. Juuri nyt koronatoimien suurin huoli kohdistuu HUS:in alueelle, jossa on puolet koko maan sairaalahoitoa tarvitsevista koronapotilaista.

– Koko maan kannalta tehohoidon kapasiteetti ei ole uhattuna, mutta sen ei pidä antaa hämätä. HUS:in alueella jo nyt tehohoitokapasiteetista 40 prosenttia on varattu koronapotilaille ja luku on kasvussa, Itä-Suomen yliopiston anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen totesi.

Tehohoidon kapasiteettia voidaan viime kevään kokemusten perusteella kasvattaa hyvinkin kaksinkertaiseksi, mutta hoitoresurssien uudelleenjärjestely alkaa silloin vaikuttaa muuhun terveydenhuollon suorituskykyyn ja tuottaa hoitovelkaa.

STM:n johtaja Pasi Pohjola peräänkuulutti nykytilanteessa yksityisten kansalaisten vastuuta koronaepidemian rajoittamisessa.

– Tilanne edellyttää viranomaisilta ja kansalaisilta tarkkoja toimia, miten toimimme ja miten voimme suojella muita. Onko mentävä tilanteisiin, joissa tartunta voi levitä, hän kysyi.

Pohjola painotti myös viranomaisten nopeiden ja ennakoivien toimien merkitystä.

– On vältettävä tilanne, että koronaviruksen leviäminen lähtee hallitsemattomasti liikkeelle.

Toistaiseksi Suomen terveydenhoitojärjestelmä on selvinnyt koronapotilaiden hoidosta ilman ruuhkia.

– Yliopistosairaaloissa ja keskussairaaloissa on 270 tehohoitopaikkaa, joissa on yhteensä hoidossa 179 potilasta. Covid-19- potilaita heistä on 38, professori Reinikainen summasi päivän tilanteen.

Tilanne voi kuitenkin muuttua lähiviikkoina huonompaan suuntaan. Viime keväänä koronan ensimmäisen aallon aikaan tehohoidon huipputarve ajoittui huhtikuun alkuun.

Huolta lisää se, että hoitoa saavien potilaiden ikä on noussut viime keväästä ja myös kuolleisuusluvut ovat kohonneet. Ensimmäisen aallon aikana 50–59-vuotiaat olivat potilaiden suurin ikäryhmä, nyt suurin ikäluokka on 60–69-vuotiaat, joiden rokottaminen ei ole vielä päässyt täyteen vauhtiin.

Väestöstä on nyt rokotettu runsaat kahdeksan prosenttia, mutta tartuntalukujen nousevaa käyrää rokotukset eivät THL:n ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan taita vielä lähiaikoina.

– Ensin rokotukset vaikuttavat kuolemantapauksia vähentävästi, sitten sairaalajaksojen lyhenemiseen ja vasta viimeksi tartuntatapausten määrään, Puumalainen sanoo.

Rokotuskattavuus ei ole vielä sillä tasolla, että sillä olisi merkittävää vaikutusta sairaalahoidon tarpeeseen.

Puumalaisen mukaan rokotusten vaikutusta koronatartuntoihin on vaikea täsmällisesti arvioida, sillä lukuihin vaikuttaa samaan aikaan vuodenaikavaihtelu ja rajoitustoimien onnistuminen.

Jossain vaiheessa kuitenkin helpottaa.

– Epidemia hiipuu vähitellen, leimahduksia voi tapahtua vielä pitkäänkin. Korona ei katoa, mutta sen merkitys yhteiskunnalle vähenee sen jälkeen, kun vakavat tautimuodot saadaan rokotusten avulla kuriin, Puumalainen ennustaa.