Tehohoidon tarpeen ennakoidaan kasvavan hieman – Hus lisäämässä kapasiteettia

Hus on lisäämässä kapasiteettia ja siirtänyt potilaita muualle.

Tehohoidon tarpeen ennakoidaan kasvavan hieman lähiviikkoina. Koko maan osalta tehohoidon kapasiteetti ei kuitenkaan ole uhattuna.

– Tämän ei kuitenkaan pidä antaa hämätä, sillä paikoitellen tilanne voi kuitenkin olla tiukka, sanoo anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta (Kys).

Tehohoidon kuormitus on suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

– Husin Meilahden ja Jorvin sairaaloissa koronapotilaiden tehohoitoon tarvitaan jo noin 40 prosenttia koko tehohoitokapasiteetista, ja tämä osuus on kasvussa, Reinikainen sanoo.

Reinikaisen mukaan useimmille sairaaloille aiheuttaa vaikeuksia, jos tehohoidon kapasiteetista on enemmän kuin neljäsosa tai viidesosa koronapotilaiden käytössä.

Tilanteeseen onkin jo reagoitu Husissa.

– Tehohoidon kapasiteettia ollaan kasvattamassa. Ei-kiireellistä leikkaustoimintaa vähennetään ja henkilöstöä saadaan siirrettyä tehohoitoon. Lisäksi uusia paikkoja avataan. Käynnissä on myös sairaaloiden yhteistyö, että jonkin verran potilaita on Husista siirretty ja siirretään hoitoon muihin sairaaloihin, hän kertoo.

Reinikainen puhui sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on koottu yhteen koko maan tehohoidon tilanne.

Viime keväänä kapasiteetti kaksinkertaistettiin

Viime vuoden keväällä tavanomaista kapasiteettia saatiin kasvatettua runsaan kuukauden valmistautumisella lähestulkoon kaksinkertaiseksi. Tämä vaatii Reinikaisen mukaan kuitenkin rajuja supistustoimia sairaaloiden muusta toiminnasta. Siitä taas syntyy hoitovelkaa, koska sairaaloiden muun hoidon toteuttaminen viivästyy.

– Silloin kun tehohoidosta on hyötyä odotettavissa, tämä hoito pyritään kyllä järjestämään.

Kaikilla teho-osastoilla, joilla on valmius hoitaa tarvittaessa koronapotilaita, oli eilisaamun tilanteen perusteella käytettävissä yhteensä 270 paikkaa. Näistä iso tarvitaan muiden kuin koronapotilaiden hoidossa. Koronapotilailla oli 38 tehohoitopaikkaa.

Helmikuun loppuun mennessä Suomessa oli hoidettu teho-osastoilla yhteensä 544 koronapositiiviseksi varmistettua ihmistä.

Tehohoitojaksojen keskimääräinen pituus koronan hoidossa on vajaat 12 vuorokautta. Hoitojakso on verrattain pitkä, sillä keskimääräinen tehohoitojakson pituus on kolme vuorokautta.