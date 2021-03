Suomeen saapuu Virosta tuhansia rekkakuskeja ilman koronatestiä – rajavartijat käännyttävät takaisin entistä enemmän laivamatkustajia

Koronatilanne Virossa on hälyttävä. Varustamot vaativat Suomeen matkustavilta matkustajiltaan negatiivisen koronatestituloksen tai todistuksen sairastetusta koronataudista. Rekkakuskeilta todistuksia ei vaadita.

Rekkakuskeja saapuu Suomeen tuhansia viikoittain. Rajanylitysliikennettä on rajoitettu niin, että Virosta pääsee Suomeen vain välttämättömän syyn takia.­

Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen saapui laivalla Virosta viikolla kahdeksan eli viime viikolla noin 3 500 rahtiliikenteen kuljettajaa.

Ammattikuljettajilta ei vaadita negatiivista koronatestitulosta tai todistusta alle puolen vuoden sisällä sairastetusta koronataudista toisin kuin kaikilta muilta ulkomailta saapuvilta laivamatkustajilta lukuun ottamatta laivojen miehistöä.

Varustamot toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksen mukaan. Todistusta ei THL:n ohjeiden mukaan vaadita logistiikka-alan kuljettajilta, joiden Suomeen saapumiselle testivaade muodostaa THL:n mukaan käytännön ylitsepääsemättömän esteen.

– Suomeen tulee ulkomailta paljon kriittisiäkin hyödykkeitä. Pandemian alusta asti on todettu, että Suomen täytyy pysyä toiminnassa, ja ettei rahtiliikenne saa häiriintyä, THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta sanoo.

Kivirannan mukaan testitodistuksen vaatiminen rekkakuskeilta voisi ruuhkauttaa satamia ja vakavasti vaurioittaa pilaantuvien ja muidenkin hyödykkeiden kulkemista Suomeen.

– Ammattikuskeja on ohjeistettu rajanylityspaikoilla Suomen hygieniakäytännöistä. Ammattikuskeille käytössä ollutta ohjeistusta ollaan juuri päivittämässä. Sen tavoitteena on mm. se, että kuljettaja pysyisi mahdollisimman pitkälti omaehtoisessa karanteenissa ajoneuvonsa hytissä. Esimerkiksi näin pyritään minimoimaan tartuttamisriskiä, joka tietenkin on olemassa.

Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen muistutti aiemmin IS:lle, että osa rekkakuskeista käy testissä satamassa, vaikka sitä ei heiltä edellytetä.

Sekä Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd että Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertovat, että muilta matkustajilta asianmukaiset todistukset tarkastetaan ennen laivaan nousemista. Käytäntö on ollut voimassa THL:n suosituksen jälkeen viime tiistaista lähtien. Koronatestitulos saa olla enintään 72 tuntia vanha.

Yhteensä koronan runtelemasta Virosta saapui Helsingin sataman kautta laivalla Suomeen viime viikolla noin 12 000 matkustajaa. Luvussa ovat mukana myös niin sanottuja päivämatkoja tekevät matkustajat, vaikka he eivät kävisi maissa Virossa.

– Valtioneuvoston sisärajavalvonnan jatkamista koskevaan päätökseen perustuen kaikki Virosta Suomeen saapuva matkustajaliikenne tarkastetaan, Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja, komentaja Mikko Simola sanoo.

Sisärajaliikenteessä palattiin 27. tammikuuta rajoituksiin, joiden mukaan Suomeen voi saapua vain välttämättömistä syistä. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ tai pakottavat perheasiat.

Esimerkiksi virolaiset rakennusmiehet eivät kuulu tähän joukkoon, mikä on Tallink Siljan viestintäjohtajan Marika Nöjdin mukaan vähentänyt matkustajien määrää.

Koronavarautumisesta ja turvaväleistä muistuttavia opasteita rajatarkastuspisteessä Helsingin Länsisatamassa 23. helmikuuta 2021. Varustamot edellyttivät tuosta päivästä alkaen ulkomailta saapuvilta matkustajilta todistusta negatiivisesta koronatestistä tai sairastetusta taudista­

Apulaiskomentaja Mikko Simolan mukaan ennen tiukempia rajoitustoimia, viikolla kolme, Suomeen saapui noin 20 000 matkustajaa Virosta. Viime viikolla matkustajia oli siis noin 12 000.

– Tästä voidaan havaita, että 27.1. voimaan tulleet rajanylitysliikenteen rajoitukset ovat vähentäneet varsin merkittävällä tavalla Virosta Helsinkiin saapuvia matkustajaliikennemääriä. Luvuissa näkyy erityisesti muun kuin huoltovarmuuden kannalta välttämättömän työmatkaliikenteen poisjääminen, Simola sanoo.

Tallink Siljan ja Viking Linen mukaan matkustajamäärät laivavuoroilla ovat tällä hetkellä todella pieniä.

– Matkustajia on muutaman kymmenen ja kahdensadan välillä. Määrässä ovat mukana rekkakuskit, Tallink Siljan Marika Nöjd sanoo.

Uudet ohjeistukset ovat aiheuttaneet jonkin verran hämmennystä Viron päässä. Osa matkustajista on ilmeisesti luullut, että nyt Suomeen voi matkustaa kuka vain, jos mukana on negatiivinen koronatestitodistus tai todistus sairastetusta koronataudista. Näin ei kuitenkaan ole.

– Viime viikolla käännytimme Helsingin satamasta takaisin Viroon 90 matkustajaa, mikä on selkeästi enemmän kuin aikaisemmin. Haluankin korostaa, että pelkkä negatiivinen koronatestitulos ei oikeuta ulkomaan kansalaisen maahan pääsyyn, vaan maahantulon edellytykset täytyy olla kunnossa, apulaiskomentaja Mikko Simola sanoo.

Suomen päässä matkustajille ei edelleenkään suoriteta niin sanottua pakkotestiä, vaikka aluehallintovirastojen uusimpien tiedotteiden mukaan jokainen matkustaja on ohjattava terveystarkastukseen eli käytännössä koronatestiin.

Aluehallintoviranomainen voi määrätä testattavaksi vain yksittäisiä ihmisiä. Tällaisissa tapauksissa rajalla toimivan terveysviranomaisen täytyisi ottaa yhteys aluehallintoylilääkäriin.

– Uudella ohjeistuksella suosittelemme vahvasti, että kaikki matkustajat testattaisiin, jotta testiä ei voi millään verukkeella jättää tarjoamatta, Etelä-Suomen aluehallintoylilääkäri Mikko Valkonen sanoo.

Suomeen saapuvia matkustajia ei edelleenkään ohjata pakolliseen koronatestiin.­

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesitys, joka toisi lisää toimivaltaa sekä aluehallintoviranomaiselle että tartuntatautilääkärille. Lakiesityksen mukaan myös tartuntatautilääkäri voisi määrätä matkustajan koronatestiin. Aluehallintoviranomainen puolestaan voisi määrätä etukäteen testiin suuremman joukon ihmisiä, esimerkiksi tietyn lentokoneen matkustajat. Lain toivotaan tulevan voimaan 1. huhtikuuta.

Tällä hetkellä tartuntatautilääkärillä on toki oikeus määrätä matkustaja karanteeniin. Terveysviranomaiset keräävät matkustajilta myös yhteystietoja, mutta kaikki eivät suostu niitä antamaan.

THL suosittelee matkustajille 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia.