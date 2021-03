Koskelan uhrin omaisten asianajajan vetoomus oikeudessa: Haemme oikeutta, emme kostoa – kaikki pojat yhtä syyllisiä

Uhrin omaisten asianajajan mielestä kaikki kolme poikaa olisi tuomittava vähintään 12 vuoden vankeuteen.

Oikeudessa ei olla kostamassa tekijöille vaan hakemassa oikeutta.

Näin Koskelan 16-vuotiaan uhrin omaisten asianajaja Janne Nuutinen perusteli Helsingin käräjäoikeudessa sitä, että jokainen murhasta syytetyistä pojista on tuomittava vähintään 12 vuoden vankeusrangaistukseen.

Omaisten vaatimus on ankarampi kuin syyttäjien. Syyttäjät vaativat 12 vuoden rangaistusta ainoastaan kolmikon vanhimmalle pojalle, joka syytteiden mukaan teki uhrille eniten väkivaltaa. Kahdelle muulle pojalle syyttäjät vaativat 9–11 vuoden rangaistuksia.

Nuutisen mukaan pojat tekivät kuitenkin rikoksen yksissä tuumin, eikä kukaan heistä ole toista vähemmän vastuullisessa asemassa. Sen vuoksi myös korvausvastuun täytyy mennä tasan.

Nuutisen mukaan asiassa on kyse ennen kaikkea vastuunottamisesta ja oikeuden saamisesta. Omaiset joutuvat elämään sen tosiasian kanssa, että heidän ainoa poikansa on kuollut. Kummankin vanhemman elämä on suistunut raiteiltaan.

Uhrin omaisten asianajaja Janne Nuutinen.­

Omaiset eivät ole olleet seuraamassa oikeudenkäyntiä henkilökohtaisesti, sillä se olisi ollut heille liian raskasta.

Syytetyistä pojista kaksi on kuitenkin heille entuudestaan tuttuja, sillä he olivat uhrin lapsuusajan leikkikavereita. Kyse on kolmikon toiseksi vanhimmasta ja nuorimmasta syytetystä.

Pojat tunsivat uhrin päiväkodista saakka. He ovat useita kertoja olleet leikkimässä uhrin kotona ja olleet muun muassa uhrin vanhempien hoidettavina.

Oikeudenkäynnin alussa julkiseksi tulleessa vaatimuksessa omaisten asianajaja perusteli ankaria tuomioita muun muassa sillä, että syytetyt käyttivät teossa kylmäverisesti hyväkseen ”ilmeisen perusteettomia ystävyyssuhteita”.

– Ei ole olemassa mitään lieventäviä seikkoja. Toiminta on ollut suunnitelmallista, siinä on hyväksikäytetty uhrin hyväntahtoisuutta, haluttomuutta ja kyvyttömyyttä puolustautua, uhrin omaisten vaatimuksessa sanotaan.

– Kyse on ollut totaalisesta inhimillisyyden puutteesta.

Vaikka vanhimman pojan arvioidaan tehneen eniten väkivaltaa uhrille tämän kuoliniltana, juuri lapsuuskaverit olivat keksineet niin sanotun ”rankaisuleikin”, jossa uhria pahoinpideltiin milloin minkäkin syyn varjolla.

Sadistisessa pelissä uhria rangaistiin muun muassa liiasta metelöimisestä ja siitä, että tämä oli läikyttänyt olutta yhden syytetyn takille. Rangaistukset kovenivat ajan mittaan avokämmenellä läpsäisyistä nyrkillä lyömiseen.

Vanhin syytetty piti poliisikuulusteluissa uhrin lapsuuskavereita ja rankaisuleikkiä kaiken alkusysäyksenä.

– He saivat minut mukaan tähän paskamyrskyyn. He aloittivat tämän sillä rangaistusleikillä. He olivat ensimmäisiä, jotka olivat (uhrin) kanssa juomassa ja jotka (uhria) pahoinpiteli.