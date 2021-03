Pariskunta ajeli länsirajan yli useita kertoja rajavartioista välittämättä – epäillään nyt valtionrajarikoksista

Tutkinnanjohtajan mukaan kyseessä on hyvin poikkeuksellinen tapaus.

Maahantulon rajoituksia on kiristetty Suomessa koronan takia useaan otteeseen. Kuva on Tornion rajanylityspaikalta.­

Lapin rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan erikoisista ”rajaloikkareista”. Pellon ja Ylitornion rajanylityspaikoilla on pariskunta ylittänyt länsirajan useita kertoja rajatarkastuksiin pysähtymättä.

Kuskia epäillään viidestä valtionrajarikoksesta. Hänen mukanaan ollutta naista epäillään myös valtionrajarikoksista. Hän ei ole ollut auton kyydissä jokaisella ylityskerralla.

Tapauksen esitutkinta valmistuu arvion mukaan maaliskuun aikana ja asia siirtyy sen jälkeen syyttäjälle. Valtionrajarikoksesta voi saada sakkoja tai enintään yhden vuoden vankeutta.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet helmikuun alkupuolella. Rajavartiolaitoksen tiedotteen mukaan rajan ylittänyt ei ole noudattanut liikenteenohjauslaitteiden eikä rajavartiomiehen osoittamia pysäyttämismerkkejä.

Rajanylityspaikan liikennettä ohjataan liikennemerkein tai liikennevaloilla. Puomeja ei välttämättä aina ole. Rajavartijat ohjaavat lisäksi liikennettä käsimerkein.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, majuri Antti Saarinen kertoo, että epäiltyinä olevat mies ja nainen on kuulusteltu yhteistyössä Lapin poliisilaitoksen kanssa. Saarisen mukaan molemmat ovat myöntäneet teon.

Pariskunnan rajaliikenne ei ole liittynyt työtehtävien hoitamiseen.

– Mitään työhön tai toimeentuloon liittyvää motiivia rajanylittämiseen näissä tapauksissa ei ole tullut, joten siinä mielessä ajateltuna kyse on ollut vapaa-ajan viettämisestä, hän arvioi.

Lapin rajavartioston alueella tapahtumasarja on Saarisen mukaan koko sisärajavalvonnan palauttamisen ajalta hyvin poikkeuksellinen.

– 2020 keväällä eräässä tapauksessa henkilö poistui rajatarkastuksesta kesken tarkastuksen, mutta muut tapaukset, joissa rajatarkastus on ohitettu ilman tarkastukseen jäämistä, ovat johtuneet huomaamattomuudesta tai huolimattomuudesta. Näitä tapauksia on jonkin verran, niissä henkilöille on yleisimmin päädytty antamaan huomautus ja kehotettu tarkkaavaisuuteen.

Lapin rajavartiosto muistuttaa, että sisärajavalvonnan ollessa palautettuna rajanylittäjä on velvollinen pysähtymään rajatarkastukseen Ruotsin ja Norjan vastaisten rajojen rajanylityspaikoilla.

Rajatarkastuksesta saa poistua vasta rajavartiomiehen luvalla. Rajanylityspaikalla on myös noudatettava liikenteenohjauslaitteilla osoitettuja liikennejärjestelyjä sekä rajavartiomiehen antamia ohjeita ja käskyjä.

Ylitornio ja Pello ovat Lapin rajavartioston vastuualueen rajanylityspaikkoja. Tornion rajanylityspaikka kuuluu Länsi-Suomen merivartioston vastuualueeseen.