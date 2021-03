Koronaa sairastanut matkusti bussilla kohteeseen ja jälki oli hurjaa: näin tapahtumat etenivät

Savonlinnassa on selvitetty isoa koronarypästä.

Punkaharjulla Savonlinnassa toimivan Itä-Karjalan kansanopiston tapaus osoittaa, miten herkästi tarttuvasta ja petollisesta taudin levittäjästä eteläafrikkalaisessa virusmuunnoksessa on kysymys.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin alueella paljastuneen virusmuunnos­ryppään alkulähteeksi on jäljitetty tammikuun lopulla Helsingistä Savonlinnaan matkannut linja-auto.

Autossa oli kymmenkunta matkustajaa. Yksi heistä oli kansanopiston opiskelija, joka ilmeisestikin toi virusmuunnoksen opiskelupaikalleen.

Tähän mennessä bussiketjusta on jäljitetty 64 virusmuunnoksen aiheuttamaa tartuntaa. Suuri osa jatkotartunnoista liittyi kansanopistoon.

Virusmuunnoksen kantajan linja-automatka merkitsi hankaluuksia myös liikenteen harjoittajalle.

Linja-autoliike S. Kososen toimitusjohtaja Jyrki Kososen mukaan myös linja-auton kuljettaja sairastui ja hänen kauttaan useita muita kuljettajia joutui kahdeksi viikoksi karanteeniin.

– Meillä oli yhdellä kertaa kuusi tai jopa seitsemän ajomiestä pois pelistä. Se oli katastrofi koko yritykselle.

Toimitusjohtaja Jyrki Kososen mukaan koronan virusmuunnoksen linja-automatkalla Helsingistä Savonlinnaan tuonut matkustaja aiheutti myös Kososen liikenteelle suuria vaikeuksia. Kohtalokkaan matkan kuljettaja sairastui ja muut kuskit joutuivat karanteeniin. –Se oli katastrofi, Kosonen sanoi.­

Kohtalokkaalla vuorolla Helsingistä Savonlinnaan oli kymmenkunta matkustajaa. Yksi heistä yski ja aivasteli eikä käyttänyt kasvomaskia. Muut matkustajat käyttivät, mutta monet heistä sairastuivat siitä huolimatta.

Kosonen ei tietenkään ole varma, oliko linja-automatkalla yskinyt ja aivastellut matkustaja virusmuunnoksen levittäjä, mutta vahva epäilys hänellä siitä on.

Kosonen peräänkuuluttaakin yksilön vastuuta koronapaholaisen torjunnassa.

– Meillä on yksityiskohtaiset toimintaohjeet turvalliseen matkustamiseen. Tärkein niistä on, että jos on pieniäkään sairauden oireita, silloin ei käytetä joukkoliikennettä.

Matkustajia ohjataan Kososen Liikenteen autoissa käyttämään kasvomaskeja, välttämään muiden matkustajien viereen istumista ja noudattamaan suositusetäisyyksiä autoon noustessa ja siitä poistuttaessa. Myös hyvästä käsihygieniasta muistutetaan.

– Toivomus on, että ihmiset noudattaisivat näitä ohjeita. Yksilön vastuuta minä peräänkuulutan. Sitä pikemmin tästä taudista päästään, mitä paremmin ihmiset ohjeita noudattavat.

Itä-Karjalan kansanopiston rehtorin Maija Tenojoen mukaan opistolle palattuaan opiskelija ennätti liikkua siellä ja tavata muita ihmisiä hyvin vähän, mutta se riitti. Muutamassa päivässä suuri osa paikalla olleista opiskelijoista ja lähes puolet opiston henkilökunnasta altistui, osa myös sairastui.

Myös rehtori Tenojoki sairastui taloon tulleesta kavalasta taudista.

– En itse tarkasti tiedä, miten ja mistä tartunnan sain. Minulla kyllä oli lyhyt kontakti linja-autossa matkustaneen ja sairastuneen oppilaan opettajaan, joka myös sairastui. Ehkä sitä kautta sain tartunnan.

Tenojoen sairaus ei ollut pahimmasta päästä. Kuume nousi ylös ja laski välillä alas, yskitti kovasti, välillä oli kuuma ja välillä palelsi, mutta esimerkiksi päänsärkyä ja lihaskipuja ei ollut.

– Ehkä siihen vaikutti se, että minulla ei ole mitään perussairauksia ja minulla on hyvä yleiskunto, Tenojoki sanoi Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa virusmuunnos on kuitenkin hyvin petollinen, sillä se tuntuu olevan helposti leviävää laatua.

– Meillä on noudatettu tarkkaan annettuja ohjeita. Kaikki pitävät maskeja. Ruokaakaan ei saa, jos yrittää syömään ilman maskia. Neljän hengen pöydissä on vain kaksi tuolia, kahden hengen pulpeteissa istuu vain yksi opiskelija ja välimatkoista pidetään kiinni. Koko ajan desinfioidaan paikkoja. Aina kun joku lähtee paikoiltaan, siistijä tulee desinfioimaan jälkiä.

Opistolla tilanne on nyt hallinnassa, mutta sielläkin noudatetaan Sosterin alueelleen yleisesti antamia ohjeita ja etäopiskelusuosituksia.