Hämeessä tutkittu laajaa varkausvyyhtiä – poliisi etsii takavarikoidun omaisuuden oikeita omistajia, tunnistatko omasi?

Poliisin mukaan omaisuusrikoksia on toteutettu Itä-Hämeen, Etelä-Savon sekä läntisen Kymenlaakson alueella.

Hämeen poliisi tutkii laajaa omaisuusrikossarjaa, jossa ihmisiltä on viime kuukausien aikana varastettu muun muassa erilaisia työkoneita ja ajoneuvoja.

Lisäksi kesäasunnoilta on anastettu pienempää omaisuutta, kuten esimerkiksi moottorisahoja ja käsityökaluja.

Poliisin mukaan saman porukan epäillään toteuttaneen muutamia kymmeniä omaisuusrikoksia Itä-Hämeen, Etelä-Savon ja läntisen Kymenlaakson alueella.

– Tutkinnan aikana poliisi on takavarikoinut muun muassa viisi anastettua neliveto pickup -autoa, kaksi moottorikelkkaa, neljä mönkijää, kuljetustrailerin, muutamia perävaunuja, mönkijän tukkikäryn, venetrailerin, maasto-dumpperin, mopon, hitsauskoneita sekä muita erilaisia pienempiä työkoneita ja -kaluja, Hämeen poliisilaitos kertoo tiedotteessa.

Poliisi on tutkinut rikossarjaan liittyviä tekoja varkauksina, törkeinä varkauksina ja eriasteisina kätkemisrikoksina.

Esitutkinnan aikana pidätettynä on ollut yksi heinolalainen mies. Hänen hallustaan löydettiin runsaasti anastetuksi epäiltyä omaisuutta.

– Anastetun omaisuuden suuresta määrästä antaa kuvan se, että viimeisen 1,5 kuukauden aikana poliisi on joutunut tilaamaan hinausauton hakemaan eri puolilta Heinolaa omaisuutta viisi eri kertaa. Lisäksi poliisi itse on hinannut turvallisempaan säilöön kolme perävaunua, ja yksi mönkijä on ajettu itse takavarikkopaikalta poliisiasemalle.

Suurin osa tutkinnan aikana löydetystä omaisuudesta on jo saatu palautettua takaisin oikeille omistajilleen. Poliisin hallussa on kuitenkin yhä muun muassa trailereita ja mönkijöitä, joiden omistajat eivät ole selvillä.

Poliisi on nyt julkaissut valokuvia takavarikoimastaan omaisuudesta, jonka oikeita omistajia poliisi etsii. Ihmisiä kehotetaan olemaan yhteydessä poliisiin, mikäli he tunnistavat kuvissa esiintyviä esineitä omikseen.

– Mikäli tunnistat omaisuutta sinulle kuuluvaksi, niin ota yhteyttä Heinolan poliisiin ensisijaisesti sähköpostilla: heinola.hame@poliisi.fi tai puhelimitse 0295 414 100.