Syytettyjen näkemykset sopivista rangaistuksista eroavat roimasta syyttäjien näkemyksistä.

Helsingin käräjäoikeus päätti tänään keskiviikkona pääkäsittelyn Koskelassa joulukuussa tapahtuneesta henkirikoksesta.

Aluesyyttäjä Satu Pomoell ja erikoissyyttäjä Yrjö Reenilä vaativat kolmelle tekoaikaan 16-vuotiaalle pojalle ensisijaisesti rangaistusta murhasta. Siitä voidaan tuomita alaikäiselle 2–12 vuotta vankeutta.

Kolmikon uhrina oli 16-vuotias poika, joka kuoli pitkäkestoinen väkivallan seurauksena.

Aluesyyttäjä Satu Pomoell ja erikoissyyttäjä Yrjö Reenilä.­

Vaihtoehtoisena syytteenä syyttäjät esittivät kolmikolle rangaistusta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja kahdelle syytetylle törkeästä pahoinpitelystä. Yhdelle pojista syyttäjät vaativat vaihtoehtoisesti syytettä avunannosta murhaan taikka törkeään pahoinpitelyyn.

Surmailtana paikalta hetkellisesti poistuneelle syytetylle syyttäjä vaatii vaihtoehtoista syytettä avunannosta murhaan taikka törkeään pahoinpitelyyn.

IS kutsuu syytettyjä kirjaimilla A, B ja C. A on pojista vanhin, B toiseksi vanhin ja C nuorin. Kaikki ovat syntyneet vuonna 2004.

Syyttäjät katsoivat, että A on käyttänyt eniten väkivaltaa. Siitä syystä he vaativat pojalle maksimirangaistusta, 12 vuoden vankeustuomiota. Poika C:n kohdalla vaatimus on 11 vuotta ja poika B:n 9 ja puoli vuotta.

Poika B:n lyhyempi tuomio on syyttäjien mukaan perusteltu siten, että hän ei ole osallistunut väkivallan käyttöön yhtä laajasti kuin kaksi muuta poikaa. Lisäksi hän oli osan aikaa muualla, kun kaksi muuta käytti väkivaltaa.

Poika A on jo aiemmin myöntänyt syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen. Hän kuitenkin kiistää murhasyytteen kuten muutkin syytetyt.

Koska A ei katso syyllistyneensä niin rankkoihin rikoksiin kuin syyttäjät esittävät, hän pitää myös syyttäjien esittämää rangaistusta ylimitoitettuna ja totesi, että neljä vuotta vankeutta olisi sopiva rangaistus. Neljän vuoden vankeusrangaistus olisi siis sopiva rangaistus rikoksista, jotka poika myöntää, eli törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Samalla linjalla oli myös poika C. Hänkin on myöntänyt törkeän pahoinpitelyn ja törkeän kuolemantuottamuksen. Hän esitti oikeudessa, että sopiva rangaistus olisi neljä vuotta vankeutta.

Poika B taas oli syyttäjien esitykseen vähiten tyytyväinen. Hän on myöntänyt ainoastaan perusmuotoisen pahoinpitelyn sillä perusteella, että hän on ollut osan surmaillasta muualla ja palattuaan paikalle lyönyt uhria kahdesti kasvoihin, mutta ei osallistunut muuhun väkivaltaan.

B:n mielestä sopiva rangaistus hänelle olisi alle kaksi vuotta ehdollista vankeutta ja jos se ei riitä, päälle voitaisiin vielä määrätä nuorisorangaistus ja valvontaa.

Pojan asianajaja ehdotti myös sen pohtimista, riittäisikö pojan jo kärsimät kolme kuukautta tutkintavankeudessa riittäväksi rangaistukseksi.

Oikeus antaa ratkaisunsa tapauksesta noin kolmen viikon kuluttua. Silloin se ottaa kantaa myös siihen, lähetetäänkö syytetyt pojat mielentilatutkimukseen.

Syytetyt pojat odottavat oikeuden ratkaisua edelleen vangittuina.